Rumunija izvela kontrolisanu eksploziju kako bi preusmjerila Dunav prema reaktoru

Rumunske pomorske snage izvele su kontroliranu eksploziju kako bi preusmjerile veliku količinu vode iz Dunava, pogođenog sušom, prema nuklearnoj elektrani Cernavoda, kako bi pomoglo njenom hlađenju.

Radi se o njihovom posljednjem nuklearnom reaktoru, dok je iz Mađarske saopšteno da bi mogli uspjeti da održe rad svoje jedine nuklearne elektrane još dva dana. To je vanredna mjera koja pokazuje razmjere krize u Evropi, gdje su vrućine i suša snizile vodostaj rijeka i izazvale zabrinutost zbog vodosnabdijevanja, riječnog saobraćaja i proizvodnje električne energije.

S obzirom na to da oba reaktora rade smanjenim kapacitetom, Mađarska i Rumunija sve se više oslanjaju na skupi uvoz električne energije u trenutku kada toplotni val povećava potražnju za strujom. Obje zemlje koriste vodu iz Dunava za hlađenje reaktora.

Vlasti u Mađarskoj, koje su ranije saopštile da bi nuklearnu elektranu Paks mogle ugasiti već u nedjelju, navele su da može nastaviti raditi sadašnjim smanjenim kapacitetom do ponedjeljka ili utorka, što predstavlja kratkotrajno olakšanje za snabdijevanje električnom energijom.

Elektrana Paks, snage dva gigavata, koja u normalnim okolnostima proizvodi oko polovine električne energije u zemlji, u ponedjeljak je radila sa nešto više od deset posto kapaciteta nakon što je vodostaj Dunava pao na rekordno nizak nivo.

"Danas, a možda i sutra, posljednja turbina koja proizvodi 240 megavata može nastaviti da radi", rekao je mađarski premijer Peter Magyar.

"Ovo su veoma dobre vijesti jer se može izbjeći potpuno gašenje elektrane u jednom od dana s najvećom potrošnjom", dodao je.

Rumunski državni proizvođač nuklearne energije Nuclearelectrica, koji u normalnim okolnostima proizvodi petinu potreba zemlje za električnom energijom, početkom prošle sedmice morao je ugasiti jedan od svoja dva reaktora.

Stručnjaci su rekli da će kontrolisana eksplozija omogućiti vlastima izgradnju privremene brane koja će usmjeriti više vode prema riječnom koritu gdje se nalazi preostali reaktor nuklearne elektrane Černavoda.

Rumunska mornarica saopštila je da će radovi na preusmjeravanju dodatne količine vode prema reaktoru biti završeni u srijedu.

"Svaki dan nakon srijede ili četvrtka u kojem nuklearna elektrana radi predstavlja dobitak", rekao je u ponedjeljak rumunski ministar odbrane Radu Miruta. "Jedan dan njenog rada tri puta je isplativiji od troškova ove operacije."

Tvornice automobila u Rumuniji kojima upravljaju Dacia, u vlasništvu Renaulta, i Ford privremeno su obustavile proizvodnju do 19. augusta, rekao je u ponedjeljak premijer Ilie Bolojan, dobrovoljno smanjujući potrošnju električne energije za oko 200 megavata.

Magyar je ranije rekao da su dobrovoljna smanjenja potrošnje električne energije u domaćinstvima i kompanijama, provedena nakon poziva vlade, u nedjelju smanjila potražnju za 700 megavata, što je značajno ublažilo pritisak na elektroenergetsku mrežu.

Rumunija je prošle sedmice proglasila vanredno stanje na nacionalnom nivou tokom augusta, što je proizašlo iz pada proizvodnje električne energije nakon što su rekordno niski nivoi rijeke Dunav poremetili proizvodnju električne energije.

Vrhunac trenutnog toplotnog talasa očekuje se u srijedu i četvrtak, a temperature će preći 40 stepeni Celzijusa i približiti se rekordnim vrijednostima.

Izvor: Reuters, The Guardian