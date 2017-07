'Srpski' Sirijac ne može do Srbije

Hassan Al Sattaf (75), državljanin Srbije poreklom iz Sirije, već gotovo tri sedmice ne može da pređe sirijsko-tursku granicu i vrati se u Srbiju. Iako ima ispravne papire i garanciju koju je potpisao ambasador Srbije u Ankari, turske vlasti mu bez obrazloženja ne dozvoljavaju da uđe u njihovu zemlju, a Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, prema rečima Al Sattafove ćerke, još uvek razmatra dalje korake. Otežavajuća okolnost je i to što je ovaj čovek, koji se nalazi u ratom zahvaćenoj zemlji, dijabetičar i nema više lekova kod sebe.

Kada je 2014. godine otišao u rodni grad Raku da završi privatne imovinsko-pravne poslove, Hassan Al Sattaf nije ni slutio da će tamo ostati tri godine. Ubrzo po njegovom dolasku, ovaj grad na severu Sirije – u kojoj već šest godina bukti građanski rat – zauzele su snage Islamske države Iraka i Levanta (IDIL) i pretvorile ga u svoje glavno uporište.

„On je duboko u sebi verovao da će se to završiti. Onda kada je već neke stvari shvatio, nije mogao da izađe iz grada. Sve je minirano. Ljudi su masovno pokušavali da pobegnu, ali je to jako teško. Jedino preko nekih krijumčara, ali on nije sposoban za to ni u zdravstvenom smislu, niti ima novca da to plati. Kada se ukazala prilika, uspeo je da izađe iz grada i da nakon pet dana stigne do granice“, priča nam Zina Al Sattaf, ćerka Hassana Al Sattafa.

No, nakon što je pre dvadesetak dana stigao na sirijsko-tursku granicu, Hassana, kako nam je ispričala njegova ćerka, su turski graničari vratili i zatražili da mu Ambasada Srbije pošalje garantno pismo.

Zina navodi da je najpre kontaktirala Ministarstvo spoljnih poslova, a potom i Ambasadu Srbije u Ankari. Garantno pismo je potpisao lično ambasador Danilo Vučetić, ali odgovor turskih vlasti je ostao nepromenjen.

„Naš ambasador mi je rekao da oni nisu dali nikakvo obrazloženje. Jednostavno je granica zatvorena i to je to. Ja čak ne znam ni da li je to njegov zaključak ili to piše u obrazloženju, ja taj papir videla nisam“, kaže Zina.

Prema rečima naše sagovornice, njen otac je i ranije odlazio u Siriju i nikada nije imao problema na granici.

„On je državljanin Republike Srbije, njegov pasoš i lična karta su validni. On ima čak i papir sa potpisom našeg ambasadora na kojem se vidi da naša zemlja garantuje za njega. Bez obzira na to, oni su ga odbili bez ikakvog obrazloženja“, priča nam Zina.

Ona kaže da Ministarstvo spoljnih poslova u roku od pet dana poslalo garantno pismo, ali napominje da je, nakon što je iz Turske stigao negativan odgovor, od Ministarstva dobila odgovor da još uvek razmatraju dalje korake.

Prema rečima Zine Al Sattaf, nju je tek tek 11. jula, devetnaest dana otkako je njen otac zaglavljen na granici, kontaktirala osoba iz Ministarstva spoljnih poslova, iako je naša sagovornica u više navrata zvala ovu instituciju.

„Koliko vidim ništa se ne radi po tom pitanju. Čekamo već 19 dana. To nije mali period. Moj otac je prilično star čovek. Trenutno kod sebe nema ni lekove ni stvari, jer on je pobegao iz Rake glavom bez obzira.“

U Ambasadi Srbije u Ankari nam je kratko rečeno da se o ovom slučaju obratimo Ministarstvu spoljnih poslova, uz obrazloženje da nam ne mogu dati izjavu bez saglasnosti iz Beograda.

Na e-mail Ministarstva spoljnih poslova poslali smo pitanja u vezi sa ovim slučajem, ali do zaključenja teksta nismo dobili odgovor.

Naša sagovornica Zina Al Sattaf ne krije da je rezignirana odnosom države prema njenom ocu:

„Naš predsednik je ove nedelje bio u Turskoj. Najavljene su velike saradnje sa njima, kažu da smo u sjajnim odnosima. A onda kad dobijemo odgovor: ’Ne damo vam vašeg državljanina’, mi kažemo: ’Pa dobro, neka se državljanin snađe.’“

U međuvremenu, državljanin Hassan Al Sattaf dane provodi u pograničnom gradiću A’zaz. Ako za njega granična rampa ostane spuštena u Turskoj, u Srbiju će, kako kaže njegova ćerka, pokušati da se vrati preko nekih drugih graničnih prelaza njegove domovine.

To za njega znači, ostanak u Siriji. Na žalost, i nove rizike za čoveka koji svoju porodicu, osim na ekranu telefona, nije video već tri godine.