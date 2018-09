Davidova smrt kao ulog u političkoj kampanji

Kako se bliži 7. oktobar, datum Opštih izbora u Bosni i Hercegovini, tako u Republici Srpskoj (RS) rastu tenzije i podijeljenost i zbog okupljanja građana u borbi za istinu i pravdu zbog smrti mladića Davida Dragičevića.

Nervozu je dodatno potpirio lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i aktuelni predsjednik RS-a Milorad Dodik i kandidat za člana Predsjedništva BiH, kada je na predizbornom skupu u Bileći najavio da 8. oktobra, dan nakon izbora, na Trgu Krajine u Banjaluci više neće biti Davidovog oca Davora Dragičevića, niti okupljanja grupe "Pravda za Davida".

Istovremeno, za 5. oktobar, najavljeni su treći po redu veliki protesti zbog Davidove smrti.

Pojedini analitičari ukazuju na ozbiljnost situacije i da bi tenzije mogle eskalirati i u nasilje.

"Kaže - jedini način da se zaustavi Milorad Dodik i da ne pobijedi je da onaj u Banjaluci kao nešto uradi. Šta će on uraditi? Iznio krevet na Trg (Trg Krajine) i misli da je frajer. Osmoga (8. oktobra) više neće biti ondje", poručio je Dodik, a potom je uslijedio i odgovor Davora Dragičevića – "Šta čekate osmog? Ja sam spreman i ja Vas čekam, a Vi se naoružajte s čim god hoćete, a mene i grupu 'Pravda za Davida' nećete skloniti".

Dodikova izjava je dodatno podgrijala uzavrele predizborne strasti, no za profesora fakulteta Političkih nauka u Banjaluci Đorđa Vukovića pokazala je i svu nesigurnost vlasti u RS-u.

"Najavljivati silu i ovako dehumanizovati, medijski satanizovati, javno prijetiti, doživljavati kao politički problem jednog čovjeka, koji traži istinu i pravdu, pravdu za stradanje svog sina, za ubistvo svog sina, to je sad očigledno, znači odreći se onih ideja i ideala za koje i pod kojom maše zastavom i mobiliše narod i traži podršku", ističe Vuković te dodaje i svoje viđenje toga čemu su okupljanja "Pravda za Davida" doprinijela.

"Da ne bi Davorovog karaktera i istrajnosti, da na Trgu svakodnevno pritišće javnost, preko javnosti institucije, mi ne bismo bili svjesni razmjera u kojima, ne samo tragedije u kojoj se nalazi naš čovjek, već i nesposobnosti i nefunkcionalnosti sistema u kojem živimo, pa bih rekao i njegove brutalnosti. Drugim riječima, pokazalo se da i odnosi sa javnošću i policija i tužilaštvo, a sada je već jasno i politički najodgovornije ličnosti, nemaju odgovore, utvrđuju one sumnje da je riječ o jednom slučaju koji u sebi ima toliko toga, ne samo čudnog, već dramatičnog i užasavajućeg. Svakako, prijetnje prema jednom čovjeku ili grupi ljudi ugrožavaju ambijent u kojem se žele odigrati demokratski izbori koje bi sutra neko trebao da prizna, prihvati i podnese", ukazuje Đorđe Vuković.

Novinar Radio-televizije Bosne i Hercegovine (BHT) Vladimir Šušak smatra, pak, da su i mediji doprinijeli dizanju tenzija svojim "pojašnjenjem" onoga što je Dodik izjavio.

"Mediji su, praktično, nekritički prenijeli njegovu izjavu u smislu 'on će počistiti grupu 'Pravda za Davida' sa Trga Krajine'. Međutim, on je rekao da 'njih neće biti tamo osmoga' (8. oktobra). Da li je on mislio da će njih ukloniti fizički, da li je mislio da će splasnuti podrška toj grupi pa se više neće okupljati tamo, to je sad stvar percepcije", navodi Šušak.

Mislim da, osim političara, dodaje Šušak, i mediji na neki način doprinose time što nekritički prenose određene stvari koje se dešavaju, posebno tokom ove predizborne kampanje.

"Nesumnjivo je da je praksa pokazala da se Dodik ne libi blaćenja, stvaranja atmosfere linča, stavljanja čak i meta na čelo, ali treba saslušati šta je čovjek tačno rekao, pa to onda tumačiti, a ne ići grlom u jagode pa pretpostaviti šta je on mislio", ističe Vladimir Šušak.

Duboka je podijeljenost građana u RS-u oko cijelog slučaja, gotovo toliko da bi se stvari mogle oteti i kontroli, zaključuje Đorđe Vuković.

"Zaista je moguće svašta. Što je najtragičnije, mi ne vidimo one autoritete koji bi mogli pripitomiti ili kanalisati ili institucionalno razrješavati konflikt. Dakle, čemu mi prisustvujemo prvi put? Društvo u RS-u ili srpska nacionalna zajednica u Bosni i Hercegovini je duboko raspolućena sada oko ovog slučaja. Ta raspolućenost potiče, sa jedne strane, iz interesa vezanosti za ovu ili onu grupaciju, sa druge strane, iz neinformisanosti. Mnogi ljudi ne znaju, ne mogu da sagledaju, zbog posrednika, zbog medija, pogotovo režimskih medija koji tu potpuno manipulišu cijelim slučajem", navodi Vuković podsjećajući da se oko tragedije Davora Dragičevića zbog smrti sina Davida, mobilišu sentimenti kako unutar RS-a, tako i cijelog regiona.

"I onaj ko želi i hoće i može da vidi na tim sentimentima se mogu graditi mostovi pomirenja i povjerenja. Ako ovo završi tragično, ako bude poražena istina, ako bude ponižen narod koji je pokazao saosjećajnost, želju da vjeruje institucijama, ako bude poražen, biće poraženi svi, čak i oni koji misle da će nekim političkim nasiljem ili nadglasavanjem pobijediti na predstojećim izborima", zaključuje Vuković.

Vladimir Šušak je, pak, mišljenja da oba suprotstavljena politička bloka u RS-u nastoje okupljanja na Trgu Krajine iskoristiti u svoju korist u toku predizborne kampanje.

"Da li je to način prozivanja ili način podrške adekvatan, nisam ubijeđen, ali sasvim sigurno očekuju da će se neki efekti od tog događaja desiti na izborima jer je to jedan, kako ga ja zovem, X faktor koji bi mogao neke stvari da pomjeri u odnosu na one ustaljene na koje smo navikli, kada je riječ o izborima. Sasvim sigurno je da su oba politička bloka nervozna, više nego ikada. Jedan politički blok iz razloga frustriranosti možda što iz izbora u izbore ne mogu da osvoje vlast, a drugi zato što se po prvi put susreće sa situacijom u kojoj nije baš najsigurniji u pobjedu. To stvara nervozu između političkih tabora i to može dovesti do određenih tenzija. Nadam se da to neće prerasti u nasilje neko veće, ali tenzije svakako nisu bile nikada veće nego pred ove izbore", navodi Šušak.

I sam Milorad Dodik, možda svjestan mogućih posljedica onoga što je izgovorio u intervjuu za srpsku TV Prva, pojašnjava šta je mislio kada je rekao da 8. oktobra Davor Dragičević više neće biti na Trgu Krajine.

"U tom nekom političkom smislu... naravno, ja ne sporim pravo ljudima da na taj način izražavaju svoj stav, ali u političkom smislu, mislim da će mnoge teme nestati već 8. oktobra i onda će se stvoriti uslovi da se može objektivnije i sasvim racionalnije baviti pitanjima činjenice i pravde. Eto u tom nekom smislu, a ne da neko nekog sad hoće uzet' za rame ili slično. Ne, naravno, da neće", rekao je Dodik, prethodno se u jednom momentu i izvinuvši Davoru Dragičeviću.

"Ja ne mogu ništa čovjeku da kažem. Sve što je on rekao ili očekuje, on je u pravu jer je izgubio sina. Ja mu se samo mogu izviniti za sve ono što je eventualno njega povrijedilo kao oca. Sve ostalo nije vezano za njega, već za one koji pokušavaju to da špekulišu", dodao je Dodik u intervjuu.

'Isplatiti 5.000 maraka po građaninu'

Davor Dragičević i brojni građani protestuju na Trgu Krajine u Banjaluci već skoro 190 dana zbog ubistva mladića Davida Dragičevića.

Prije nekoliko dana Davor je iz kuće preselio na Trg gdje je donesen i ležaj, a Davidov otac kaže da odatle neće otići dok se ne otkriju i procesuiraju ubice njegovog sina.

Svaku veče na okupljanjima na Trgu i dalje bude stotinjak građana, a uz Davora prenoće oni najuporniji koji mu daju podršku.

"Petog oktobra – mi smo spremni. Ko god hoće neka dođe. Na miran i dostojanstven način, kao i do sada, skinućemo i ubice i zločince i saučesnike. Ovo će biti zemlja vladavine zakona, prosperiteta, demokratije", poručio je Davor sa okupljanja u utorak naveče pozivajući građane da dođu na proteste 5. oktobra.

​Daniela Ratešić iz grupe "Pravda za Davida" obavijestila je na okupljanju u utorak i građane da je spremna tužba koju mogu podnijeti protiv Radio-televizije Republike Srpske (RTRS), zbog "svakodnevnog etiketiranja i klevetanja".

Naime, građani mogu potpisati punomoć advokatu Draganu Tolimiru, koji će ih zastupati u sudskom procesu.

"U ovoj tužbi vi kao kao građani tužite ovu RTV kuću zbog klevete, jer stavlja metu na vaša čela i obilježava vas kao teroriste i plaćenike. Tužbom potražujete da se u Dnevniku 2 RTRS-a dan nakon pravosnažne presude objavi izvinjenje, zatim da o svom trošku objave presudu. Takođe, potražujete na ime naknade nematerijalne štete i duševnih bolova da vam isplate 5.000 maraka (više od 2.500 evra) po građaninu, sa zateznom kamatom od presude do isplate. Kada potpišete punomoć, tužba će biti otkucana na vaše ime i predata u Sud", poručila je Ratešić.

Dvadesetjednogodišnji David Dragičević nestao je u noći 18. marta, a njegovo tijelo pronađeno šest dana kasnije.

Zbog povezanosti sa ubistvom, do sada je uhapšen jedino Banjalučanin Alen Kukić koji se tereti za manipulisanje snimcima sa nadzornih kamera na objektima u Ulici Velibora Janje Janjetovića, gdje je, prema policijskoj istrazi, zabilježeno posljednje kretanje Davida Dragičevića.

Davidov otac Davor Dragičević, tvrdi da je David, otet, mučen i ubijen te da su u ubistvu učestvovali i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a.