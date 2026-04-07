Sin američkog predsjednika stigao u Banjaluku, iz Ambasade SAD rečeno za RSE da dolazi u privatnom svojstvu

Donald Trump Junior stigao u Banski dvor u Banjoj Luci, 7. april 2026.
Donald Trump Junior, najstariji sin američkog predsjednika Donalda Trumpa, stigao je 7. aprila u Banjaluku gdje će se, prema ranijim najavama, sastati sa privrednicima iz Republike Srpske, sa kojima bi trebao razgovarati o mogućnostima saradnje i investicija.

Za sada nisu poznati ostali detalji njegove posjete Banjaluci.

Iz Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini je rečeno za Radio Slobodna Evropa kako Trump Junior u Banjaluku dolazi "u privatnom svojstvu".

Povodom njegove posjete, Igor Dodik, funkcioner Saveza Nezavisnih Socijaldemokrata (SNSD) i sin lidera te stranke Milorada Dodika izjavio je za novinsku agenciju Srna da Trump mlađi dolazi na "njegov lični poziv i na prijateljskoj osnovi".

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS je ranije saopštilo da će zbog ovog događaja mjere bezbjednosti u Banjaluci biti podignute na viši nivo, a veliki broj banjalučkih ulica biće pod strožim režimom saobraćaja.

Na banjalučkim ulicama je veliki broj policajaca.
Ko je Donald Trump Junior?

Donald Trump Junior je izvršni potpredsjednik porodične kompanije Trump Organization i jedan od najistaknutijih političkih promotera politike svog oca.

Iako nema formalnu funkciju u američkoj administraciji, aktivno je učestvovao u predsjedničkim kampanjama Donalda Trumpa u oba mandata, kroz javne nastupe, predizborne skupove i medijske aktivnosti.

Trump mlađi nema zvaničnu ulogu u donošenju odluka administracije SAD-a, uključujući i pitanja spoljne politike i aktuelne sukobe na Bliskom istoku, među kojima je i odnos SAD-a prema Iranu.

Njegova uloga ograničena je na političku podršku i javno djelovanje.

Pored političkog angažmana, Trump Junior, kao izvršni potpredsjednik Trump Organization, rukovodi kompanijom koja upravlja hotelima, poslovnim i stambenim kompleksima, golf terenima i brend licencama širom svijeta.

U toj ulozi često učestvuje u razgovorima o investicijama i poslovnim projektima, uključujući kontakte u Evropi.

U više navrata prethodno je boravio u Srbiji, najprije u septembru 2024. godine kada se sastao s biznismenima u Beogradu.

Potom je u martu 2025. godine razgovarao je s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, dok je krajem aprila iste godine ponovo boravio u Beogradu na sastancima s predstavnicima poslovne zajednice.

Pronađite slične sadržaje
