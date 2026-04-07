Sin američkog predsjednika stigao u Banjaluku, iz Ambasade SAD rečeno za RSE da dolazi u privatnom svojstvu

Donald Trump Junior, najstariji sin američkog predsjednika Donalda Trumpa, stigao je 7. aprila u Banjaluku gdje će se, prema ranijim najavama, sastati sa privrednicima iz Republike Srpske, sa kojima bi trebao razgovarati o mogućnostima saradnje i investicija.

Za sada nisu poznati ostali detalji njegove posjete Banjaluci.

Iz Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini je rečeno za Radio Slobodna Evropa kako Trump Junior u Banjaluku dolazi "u privatnom svojstvu".

Povodom njegove posjete, Igor Dodik, funkcioner Saveza Nezavisnih Socijaldemokrata (SNSD) i sin lidera te stranke Milorada Dodika izjavio je za novinsku agenciju Srna da Trump mlađi dolazi na "njegov lični poziv i na prijateljskoj osnovi".

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS je ranije saopštilo da će zbog ovog događaja mjere bezbjednosti u Banjaluci biti podignute na viši nivo, a veliki broj banjalučkih ulica biće pod strožim režimom saobraćaja.

Ko je Donald Trump Junior?

Donald Trump Junior je izvršni potpredsjednik porodične kompanije Trump Organization i jedan od najistaknutijih političkih promotera politike svog oca.

Iako nema formalnu funkciju u američkoj administraciji, aktivno je učestvovao u predsjedničkim kampanjama Donalda Trumpa u oba mandata, kroz javne nastupe, predizborne skupove i medijske aktivnosti.

Trump mlađi nema zvaničnu ulogu u donošenju odluka administracije SAD-a, uključujući i pitanja spoljne politike i aktuelne sukobe na Bliskom istoku, među kojima je i odnos SAD-a prema Iranu.

Njegova uloga ograničena je na političku podršku i javno djelovanje.

Pored političkog angažmana, Trump Junior, kao izvršni potpredsjednik Trump Organization, rukovodi kompanijom koja upravlja hotelima, poslovnim i stambenim kompleksima, golf terenima i brend licencama širom svijeta.

U toj ulozi često učestvuje u razgovorima o investicijama i poslovnim projektima, uključujući kontakte u Evropi.

U više navrata prethodno je boravio u Srbiji, najprije u septembru 2024. godine kada se sastao s biznismenima u Beogradu.

Potom je u martu 2025. godine razgovarao je s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, dok je krajem aprila iste godine ponovo boravio u Beogradu na sastancima s predstavnicima poslovne zajednice.