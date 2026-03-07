Dostupni linkovi

Osluškuju sirene, čekaju projektile: Bliski istok očima onih iz Srbije i BiH

Kako izgleda biti u sred globalnih sukoba dok si hiljadama kilometara od kuće? Oni koji žive, rade ili su na odmoru u Kataru ili UAE dijele svoja iskustva prvih dana rata – zvuk sirena, eksplozije, ljudi koji trče da snime projektile, racionalne reakcije koje ih čuvaju i senzacionalistički naslovi koji ih uznemiravaju. U ovom podcastu ZIP istražujemo i kako reagovati u krizama, kako ne podleći dezorijentisanosti i fokusirati se na unutrašnji mir.

