Film 'Sve u isto vrijeme' osvojio sedam Oskara

Film "Everything Everywhere All at once" odnosno "Sve u isto vrijeme", dominirao je ovogodišnjom dodjelom nagrada za najbolja filmska ostvarenja i od 11 nominacija dobili su sedam Oskara.

"Sve u isto vrijeme" je neobična priča o kinesko-američkoj porodici koja svoje probleme rješava u više dimenzija.

Daniel Kwan i Daniel Scheinert dobili su Oskara za najboljeg režisera i najbolji originalni scenarij, Michelle Yeoh je dobila Oskara za najbolju glumicu.

Ona je i prva glumica azijskog porijekla koja je osvojila ovu prestižnu filmsku nagradu. Ovo je bila i prva nominacija za Yeoh, glumicu iz Malezije, koja ima 60 godina.

"Za sve dječake i djevojčice koji izgledaju kao ja i koji me gledaju noćas, ovo je svjetionik nade i mogućnosti. Ovo je dokaz da možete sanjati veliko i da se snovi ostvaruju", rekla je Yeoh tokom dodjele. "I dame, ne dozvolite da vam iko ikada kaže da ste prošle svoj vrhunac."

U filmu njen lik se pokušava izboriti sa prijavom poreza kada bude odvedena u alternativni univerzum. Ovaj naučno-fantastični film ostvario je komercijalni, ali i uspjeh među kritičarima.

Ke Huy Quan dobio je nagradu za najboljeg sporednog glumca u istom filmu.

"Moje putovanje je počelo na brodu", rekao je Quan. "Proveo sam godinu dana u izbjegličkom kampu. Nekako sam završio ovdje na najvećoj holivudskoj pozornici."

Jamie Lee Curtis dobila je Oscara, prvog u karijeri, za najbolju sporednu ulogu, također za "Sve u svoje vrijeme".

Ovo je bila i prva nominacija za Oskara za ovu glumicu koja je karijeru započela prije 45 godina horor filmom “Halloween.”

Zvijezda filma "Kit" Brendan Fraser osvojio je nagradu za najboljeg glumca. Glumio je gojaznog čoveka koji pokušava da se ponovo poveže sa svojom kćerkom.

'Navaljnom' nagrada za najbolji dokumentarni

Nagradu za najbolji dokumentarni film dobio je “Navaljni” film koji prati ruskog opozicionog političara Alekseja Navaljnog koji se u Njemačkoj oporavlja od trovanja, pa do povratka u Moskvu i hapšenja. U filmu Navaljni sa timom radi zajedno sa istraživačkom grupom Bellingcat na otkrivanju FSB agenata.

“Moj muž je u zatvoru zamo zato što govori istinu. Moj muž je u zatvoru samo zato što brani demokratiju. Aleksej, sanjam o danu kada ćete ti i naša zemlja biti slobodni”, rekla je Navaljnijeva supruga Julia preuzmajući nagradu.

Oskara za najbolji strani film dobio je njemački "All Quiet on the Western Front", odnosno "Na Zapadu ništa novo."

Fim u režiji Edwarda Bergera prikazuje užas ratovanja očima mladog vojnika u Prvom svjetskom ratu. Jednu od uloga tumači i njemački glumac bosanskohercegovačkog porijekla Edin Hasanović.

Režiser Edward Berger zahvalio se mladom glavnom glumcu Felixu Kammereru, koji mu se pridružio na sceni.

"Ovo je bio tvoj prvi film, a nosio si nas na leđima kao da nije ništa", rekao je Berger. Film je također osvojio Oscara za originalnu muziku, kinematografiju i dizajn produkcije.

Režiser Guillermo del Toro dobio je Oskara za najbolji crtani igrani film “Pinocchio”. Ovo je njegov treći Oskar, 2018. godine je dobio Oskara za najbolji film za “Shape of water”, kao i Oscara za najboljeg režisera.

Oskara za vizalne efekte dobio je “Avatar, put vode”.

Film “Sve u svoje vrijeme” imao je 11 nominacija, “Na zapadu ništa novo” devet kao i “Banshee of Inisherin” koji je imao četiri nominovana glumca i glumice, ali na kraju nisu osvojili niti jednu nagradu.

Ovogodišnja 95. dodjela Oskara uživo je prenošena na ABC televiziji, dok je na zvaničnom YouTube kanalu prenos rađen uz pomoć prevodioca za znakovni jezik. Akademija filmske umjetnosti nada se da će ovogodišnji prenos dodjele nagrada povećati TV rejting, nakon što je prošle godine televizijska publika bila druga najniža do sada.

Komičar i voditelj Jimmy Kimmel koji po treći put vodi Oskara, ceremoniju je otvorio monologom u kojem je kroz šalu okupljenima govorio da se fino ponašaju. Opaska se odnosila na prošlogodišnju scenu kada je glumac Will Smith ošamario voditelja Chrisa Rocka.

“Znamo da je ovo posebna noć za vas”, rekao je Kimmel. “Želimo da se zabavite, želimo da se osjećate sigurno i što je najvažnije želimo da se ja osjećam sigurno”, rekao je kroz šalu Kimmel.

Svjetske filmske zvjezde u Dolby teatar su po prvi put stigle preko tepiha boje šampanjca, umjesto tradicionalnog crvenog.