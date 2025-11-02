I poslije Dodika - Dodik?

Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je mogu li prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske, zakazani za 23 novembar, donijeti promjene u tom entitetu. Sagovornici su bili politički analitičari iz Banjaluke - Tanja Topić i Mladen Bubonjić.

Bilo je riječi se tome kakve su šanse Branka Blanuše, kandidata opozicione Srpske demokratske stranke, zašto je uoči izbora Draško Stanivuković, predsjednik opozicione Partije demokratskog progresa, osnovao pokret Sigurna Srpska čiji su dio i bivši funkcioneri vladajućih stranaka i da li je Stanivuković povukao taj potez uz podršku Beograda.

Razgovaralo se i o tome da li se Stanivuković nagodio sa Srpskom demokratskom strankom da na novembarskim prijevremenim, vanrednim izborima podrži njenog kandidata u zamjenu za podršku koju će ta stanka dati njemu kada se bude kandidovao za predsjednika Republike Srpske na redovnim izborima oktobra iduće godine, kakvi su odnosi Draška Stanivukovića i Milorada Dodika, može li Stanivuković pridobiti dio Dodikovih glasača i kakve su njegove šanse da bude novi Dodik.

Karabeg: Ovi izbori bi za opoziciju mogli biti šansa da njen čovjek dođe na čelo Republike Srpske. Može li opozicija iskoristiti tu šansu?

Čini se da na opozicionoj sceni vlada neka vrsta potpunog haosa. Istovremeno nema ni povjerenja među liderima opozicionih stranaka, a neke od njih, kao što je to slučaj sa Draškom Stanivukovićem, poslovni interesi vezuju za vladajuću stranku -

Topić: Teško je dati odgovor na to pitanje iz više razloga. Prvo, opozicija je dosta rascjepkana i fragilna. Najveća opoziciona partija - Srpska demokratska stanka - već nekoliko mjeseci nema rukovodstvo. Nedavno je Draško Stanivuković, predsjednik Partije demokratskog progresa, formirao pokret Stabilna Srpska s namjerom, kako tvrde osnivači tog pokreta, ukrupnjavanja opozicije. Ja bih rekla da je to udar na opoziciju jer većina opozicionih političkih partija nije stala pod krov tog pokreta. U međuvremenu su neki značajni funkcioneri napustili Partiju demokratskog progresa, a predsjednica Foruma žena te partije čak je otišla u vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata. Čini se da na opozicionoj sceni vlada neka vrsta potpunog haosa. Istovremeno nema ni povjerenja među liderima opozicionih stranaka, a neke od njih, kao što je to slučaj sa Draškom Stanivukovićem, poslovni interesi vezuju za vladajuću stranku. Pomenula bih još nešto. Opoziciona Srpska demokratska stranka nikada se nije suočila sa svojom mračnom ratnom prošlošću. Zbog toga Bošnjaci u Republici Srpskoj imaju zazor prema toj stranci i prije će dati glas za vladajuću stranku bez obzira na sve uvrede i omalovažavanja Bošnjaka koje često izgovara Milorad Dodik.

Bubonjić: Ne vjerujem da opozicija može da odnese pobjedu na novembarskim izborima. Vladajuća stranka još uvijek ima izuzetno jake poluge moći tako da će na novembarskim izborima koristiti sve metode zloupotrebe institucija koje je koristila i do sada. Jedina šansa opozicije je da u kratkom periodu do izbora dođe do ogromnog animiranja apstinenata u što sumnjam. Tako da ne vjerujem da će ovi izbori donijeti promjene. Generalno gledano, opozicija nema moć koju ima vladajuća partija i mislim da je neće ni imati u skorije vrijeme.

Sigurna Srpska

Karabeg: Pomenuli ste predsjednika PDP-a i gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića. Koju igru on igra? Umjesto da jača partiju, čiji je predsjednik, nedavno je osnovao još jednu stranku pod imenom Sigurna Srpska. Kaže da je to pokret, ali očigledno je da će to prerasti u političku stranku. Zašto su mu potrebne dvije stranke?

Topić: Ja to definitivno čitam kao beogradski rukopis. To je model Aleksandara Vučića koji već nekoliko godina pokušava da etablira svoj pokret. Draško Stanivuković ima ambiciju da postane predsjednik Republike Srpske. Ali njegova stanka - Partija demokratskog progresa - nema infrastrukturu koja bi mu to obezbijedila. U jednom trenutku neki funkcioneri Srpske demokratske stranke prešli su u njegovu stranku jer je on pokušao graditi svoju infrastrukturu na uštrb drugih opozicionih partija što je izazvalo velike kritike, pa je od toga odustao. Sada to pokušava usisavanjem i reciklažom ljudi koji su dugo godina bili perjanice aktuelne vlasti. Njegovom pokretu su pristupili Igor Radojičić, bivši visoki funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata, i Dejan Kojić, bivši funkcioner DEMOS-a, stranke koja je dio vladajuće koalicije. Stanivuković, dakle, pravi pokret čiji kostur čine nekadašnji značajni funkcioneri aktuelne vlasti.

Bubonjić: Na pitanje koju igru igra Stanivuković odgovor je jednostavan - igra igru da dođe na čelo Republike Srpske. To mu je glavni cilj. Njegove ambicije prevazilaze mjesto gradonačelnika Banjaluke i funkciju predsjednika partije. On puca na najviše. On je beskrupulozni oportunista, shvatio je da izbori imaju malo veze sa demokratijom, a mnogo više sa novcem kojim se obezbjeđuju glasovi. To je pokazao više puta, pogotovo na posljednjim lokalnim izborima. U pokret, koji je sada formirao, obećanima i novcem privlači ljude sa svih političkih strana. Još uvijek nema Dodikov kapacitet da ucjenjuje, ali vremenom će i to steći. Dodik mu je svojevrsni politički uzor. To možemo da vidimo po načinu kako oko sebe okuplja ljude. Želi da zamijeni najmoćnijeg i da on sam postane najmoćniji.

Dvostruka igra Beograda

Karabeg: Pomenuli ste da Draško Stanivuković kopira Vučića. Da li to znači da ga Beograd podržava i da u njemu vidi nasljednika Milorada Dodika?

Topić: Ne bih to eksplicitno tvrdila. Beograd je godinama igrao na nekoliko frontova. Podržavao je Milorada Dodika, ali je sve vrijeme njegovao dobre odnose i sa nekim opozicionim liderima. Nije tajna da su ljudi iz marketinških agencija, koje rade za Vučića, u izbornim kampanjama u Republici Srpskoj radili i za Savez nezavisnih socijaldemokrata i za opozicionu Srpsku demokratsku stranku. Mnogi tvrde da se u nedavnu smjenu predsjednika Srpske demokratske stranke uplela i vlast u Srbiji. Beograd želi kontrolisati sve političke procese u Republici Srpskoj i zato ima svoje igrače i u vlasti i u opoziciji. Zato ne bih mogla sa sigurnošću tvrditi da im je baš Draško Stanivuković zamjena za Milorada Dodika.

Bubonjić: Beogradu u suštini nije važno ko vlada Republikom Srpskom. Bitno im je da imaju kontrolu nad svim strujama i svim političkim opcijama u Republici Srpskoj. Beograd gleda na Republiku Srpsku kao na svojevrsni plijen, kao na trofej, vjeruje da ima pravo ako ne baš na posjedovanje Republike Srpske, onda svakako na kontrolu. Beogradu u suštini nije važno ko će biti na vlasti - Dodik ili Stanivuković. Dodik je sada barem formalno na izlaznim vratima i to mjesto treba neko da popuni. To će biti onaj koga je služba procijenila da je pogodan. Ko će to biti možemo samo da spekulišemo na osnovu kontakata i veza sa vlastima u Srbiji. Što se tiče Stanivukovića, vidjeli smo da je on imao i te kako dobre odnose sa nekim strukturama iz vladajuće garniture u Beogradu.

Karabeg: A da li možemo reći da im je uz Dodika Stanivuković jedan od najbližih?

Bubonjić: Svakako im je jedan od najbližih, ali ne vjerujem da igraju samo na jednog igrača i samo na jednu opciju. Njima je važno da zadrže što veću kontrolu nad Republikom Srpskom, nad njenim društvenim, političkim i ekonomskim procesima što bi im Stanivuković svakako omogućio mnogo više nego neki lideri koji preferiraju Zapad.

Sa figom u džepu

Karabeg: Stanivuković je poslije dugog kolebanja na kraju rekao da će dati podršku Branku Blanuši, kandidatu Srpske demokratske stranke. Da li je to uradio zato što očekuje podršku Srpske demokratske stranke kada se on bude kandidovao za predsjednika Republike Srpske na redovnim izborima u oktobru iduće godine? Da li je to u stvari dogovor?

Topić: Mislim da jeste iako nas uvjeravaju da nije. Govorilo se da je na prvom sastanku Stanivuković ponudio predstavnicima Srpske demokratske stranke da podrži njihovog kandidata Branka Blanušu u zamjenu za podršku koja će ta stranka dati njegovoj kandidaturi za predsjednika Republike Srpske na izborima u oktobru 2026. Nakon drugog sastanka to se više ne pominje. Stanivuković je izjavio da daje bezrezervnu podršku Blanuši bez ikakvih uslovljavanja i bez ikakvih zahtijeva sa njegove strane. Međutim, iz iskustva znamo da javno izrečena podrška nekom kandidatu ne mora značiti da je istinska i vjerodostojna. Mnoge podrške su ovdje davane sa figom u džepu. Ne tvrdim da je tako i u ovom slučaju, ali sam uvjerena da podrška Draška Stanivukovića nije bez računa i da on očekuje da će na izborima 2026. imati podršku Srpske demokratske stranke.

Bubonjić: Naravno da postoji dogovor. Pažnju mi je privukao onaj dio Stanivukovićeve izjave nakon sastanka sa predstavnicima Srpske demokratske stranke u kome kaže da njegov pokret Sigurna Srpska i Srpska demokratska stranka imaju odličnu komunikaciju i zajednički plan opozicionog djelovanja u 2026. godinu. To govori da i te kako imaju dogovor. Uzevši u obzir Stanivukovićeve ambicije on ne bi tek tako dao podršku Blanuši, a da ne očekuje ništa zauzvrat.

'Simbioza'

Karabeg: Kakav je trenutno odnos između Stanivukovića i Dodika? Svojevremeno se pričalo o njihovom prećutnom savezu, o "simbiozi" kako se to u žargonu govorilo.

Topić: Da, govorilo se. Međutim, sada vidimo da se međusobno optužuju, da udaraju jedan na drugog. Dodik je nedavno iznio teške optužbe za korupciju protiv Nebojše Drinića, generalnog sekretara Partije demokratskog progresa i desne ruke Draška Stanivukovića, a da pri tome nismo vidjeli niti jednu prijavu. Za očekivati je da će, što se više budu približavali izbori, ta retorika biti žešća što ne znači da se iza kulisa ne obavljaju određeni razgovori i dogovori, niti da je stavljena tačka na "simbiozu". Mislim da će se ta "simbioza", zapravo saradnja Draška Stanivukovića sa pojedinim tajkunima iz SNSD-ovog miljea, nastaviti daleko od očiju javnosti. Izvjesno je da Draško Stanivuković želi da bude Dodik poslije Dodika. I sasvim sigurno će sve više i više preuzimati Dodikove modele ponašanja.

Stanivuković nastoji da zamijeni Dodika i nije više riječ o "simbiozi" nego o prihvatanju Dodikovih metoda. Stanivuković sve više primjenjuje Dodikove metode -

Bubonjić: Mislim da je priča o "simbiozi" malo zastarjela. To je bilo aktuelno nakon što je Stanivuković ublažio retoriku o Dodiku i vladajućoj stranci pošto su objelodanjeni unosni poslovi koje su obe strane zajedno obavljale. Sada je u fokusu nešto drugo - Stanivuković nastoji da zamijeni Dodika i nije više riječ o "simbiozi" nego o prihvatanju Dodikovih metoda. Stanivuković sve više primjenjuje Dodikove metode, što zvanične što nezvanične, što vidljive što nevidljive.

Karabeg: Da li Stanivuković može da računa na dio pristalica Milorada Dodika kada se bude kandidovao u oktobru iduće godine?

Bubonjić: Formalno - ne. Ali podsjetio bih na ono što se dogodilo na posljednjim lokalnim izborima u Banjaluci kada su na istim izbornim mjestima najviše glasova dobijali kandidati SNSD-a za odbornike i Stanivuković koji se kandidovao za drugi gradonačelnički mandat. Onda se saznalo da su neki visokopozicionirani ljudi iz SNSD-a, koji su imali unosne poslove sa gradskom upravom, uticali na glasače u svojim izbornim mjestima da daju glas Stanivukoviću. Možemo očekivati da se ista situacija ponovi i na izborima sljedeće godine, pa da na istim izbornim mjestima najviše glasova dobiju SNSD-ovi kandidati za Narodnu skupštinu i Stanivuković za predsjednika Republike Srpske. Tako da ne vjerujem da će bilo ko iz SNSD dati javnu podršku Stanivukoviću, ali će se neformalno raditi ono što se radilo posljednjih godina.

Topić: Ne bih uopšte isključila mogućnost da na oktobarskim izborima iduće godine dio glasača SNSD-a glasa za Draška Stanivukovića jer će im biti ponuđeni određeni benefiti. Ali sve zavisi od toga kako će se završiti sve ovo što se dešava sa Dodikom. Ako on iz toga izađe kao svojevrsni pobjednik, onda neće biti potrebe da njegovi glasači napuštaju Savez nezavisnih socijaldemokrata koji će im u tom slučaju i dalje obezbjeđivati benefite.

'Novi' Dodik?

Karabeg: Da li kandidat Srpske demokratske stranke Branko Blanuša ima neke šanse nakon što mu je Stanivuković obećao, kako je rekao, bezrezervnu podršku?

Bubonjić: Mislim da bi bilo neumjesno da kažem da nema. Ali uzevši u obzir da vladajuća stranka i dalje ima jake poluge moći i veliku mogućnost da utiče na izborne procese, Blanuša nema velike šanse. Imao bi ih kada bi opozicija bila u stanju da animira veći broj apstinenata da izađe na izbore, ali ne vjerujem da je to izvodljivo u sadašnjoj političkoj konstelaciji.

Topić: Mislim da bi Blanuša imao šanse pod pretpostavkom da opozicija uspije animirati značajan broj apstinenata. Njegov hendikep je što se ovi izbori održavaju po starim pravilima, a znamo koliko su do sada izbori bili kontaminirani, netransparentni i podložni korupciji. Osim toga aktuelna vlast u predizbornoj kampanji koristiti sve javne resurse. Ali sve zavisi od toga kako će građani reagovati - da li će dati prešutnu saglasnost za nastavak politike koja počiva na korupciji, kršenju ljudskih prava i gušenju sloboda ili će glasati za čovjeka koji je skroman, s kojim se lako mogu identifikovati i koji je sve što je postigao - postigao svojim znanjem i radom.

Karabeg: S obzirom da su ovi izbori prijevremeni, da se predsjednik Republike Srpske bira na godinu dana i da će glavna odluka biti donijeta u oktobru 2026. godine kada će se za čelnu poziciju kandidovati Draško Stanivuković, može li se dogoditi da Republika Srpska dobije novog Dodika?

Bubonjić: Svakako da može. Ali zaista je nezahvalno prognozirati u kom pravcu sve može ići uzevši u obzir da su Dodiku i cijelom rukovodstvu Republike Srpske ukinute sankcije i da neki pravni stručnjaci govore da bi Ustavni sud čak mogao usvojiti Dodikovu apelaciju protiv presude Suda Bosne i Hercegovine. Ako se to desi, pitanje je da li će uopšte biti prijevremenih izbora, moglo bi se desiti da u nekoj suludoj političkoj igri Dodik ipak ostane. Ali Stanivukoviću je svakako cilj da bude Dodik umjesto Dodika. On je beskrupulozan, ima novaca i godine rade za njega.

Topić: Mislim da ovo društvo zahtijeva kompletno resetovanje. Bez promjene vrijednosne paradigme teško ćemo izaći iz okvira sintagme Dodik poslije Dodika. Ako počnemo da mislimo svojom glavom, ako uspijemo da napravimo mali iskorak ka vladavini prava, onda mi se čini da postoji šansa za ovo društvo. Inače i dalje ćemo živjeti u znaku sintagme Dodik poslije Dodika što ovo društvo vodi u propast.