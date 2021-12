Banjalučani i Sarajlije o prijenosu nadležnosti: 'Svi bježe, niko ništa ne preduzima'

"To Dodik (Milorad, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine) pravi gluposti k’o i obično. Ja sam penzionerka i to s malom penzijom, zahvaljujući upravo Dodiku i njegovoj vlasti. Niko mi nije znao objasniti kako i šta rade da ja imam tako malu penziju nakon 30 godina rada", kaže Rada Stanojević iz Banjaluke. Ona tako komentariše posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske koja je 10. decembra usvojila informacije o "prenosu nadležnosti sa BiH na nivo Republike Srpske", u oblasti indirektnog oporezivanja, pravosuđa, odbrane i sigurnosti. Za Radu je to "skretanje sa stvarnih problema". Njeni stvarni problemi su, kako kaže, mala penzija od 300 maraka (oko 150 eura). Kako ističe, u narednim mjesecima trebala bi uslijediti "oštra reakcija građana na političke igre". "Svi ćute i nadaju se boljem. Nema boljeg, ako nešto sami ne preduzmemo. Ja se čudim ovoj omladini. Svi bježe, svi odlaze, a niko ništa ne poduzima", kaže Stanojević.

Prema Ustavu Bosne i Hercegovine entiteti ne mogu samostalno vraćati nadležnosti koje su ranije prenesene na državu. Radomir Pajić, penzioner iz Banjaluke, za Radio Slobodna Evropa ističe kako ne smatra ozbiljnim zaključke usvojene u Narodnoj skupštini Republike Srpske. "To je samo da Dodik dobije poene i ništa drugo. Ja se nadam da su ljudi pametni i da neće nasjesti na provokacije kao ovaj što to pravi. Ne vjerujem u to", rekao je Pajić.

Uprkos tome, Budimir Rogić, penzioner iz banjalučkog naselja Borik smatra da je pokretanje prenosa nadležnosti "dobar politički potez". "Ja mislim kako je on (Dodik) rekao i kako govore da će to biti najbolje za nas. Dok prođe tih četiri, pet mjeseci, vidjećemo kako će onda reagovati. Najbolje bi bilo da oni sjednu i da pregovaraju. To bi bilo za nas dobro, ali i za njih dobro. Ali šta ćeš kad oni neće da to rade", kaže Rogić.

Odluke Skupštine Republike Srpske stupile su na snagu 11. decembra, dan nakon njihovog usvajanja. No, prema zaključcima Skupštine, Vlada ovog bh. entiteta je obavezna da u roku od šest mjeseci sastavi zakone za svaku od informacija koje su usvojene i uputi u parlamentarnu proceduru. Na pitanje šta misli na koji način će se razriješiti trenutna situacija, Fuad Fišić iz Sarajeva odgovara: "Možda i neću biti ovdje kad se to bude rješavalo. Tražim da idem."

Skupština RS usvojila je i Deklaraciju o ustavnim principima, koja zadužuje institucije ovog bh. entiteta da sastave ustav po kojem bi Banjaluka bila glavni grad entiteta, a Pale, nedaleko od Sarajeva, prijestonica. U Deklaraciji se precizira da su "svi zakoni koje je nametao visoki predstavnik neustavni". "Prijete nam ratom, rat nam je, ne možemo kupiti pet litara ulja za fasungu k'o što smo kupovali. Kud će nam gori rat, 382 marke penzija, gdje su režije, niko ne pita. Kila šnicli 25 maraka, sirotinja će ih gledati kroz staklo", kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) Safija Fazlagić iz Sarajeva.

Ona smatra i da je suživot u BiH moguć, uprkos, kako ističe, brojnim političkim prepucavanjima. "Ovo je Bosna i Hercegovina bila i ostaće, a oni neka prave sebi šta hoće tamo, ako misle da mogu. Ja u porodici, ja kao Safija, imam sve nacije – i Dragana i Ivu i Brunu i Šteficu. Komšije svoje imam, dijelili smo i Bajram i Božić, sve radosti koje postoje. Ljudi da li su oni normalni?", zaključuje penzionerka iz Sarajeva Safija. Politički predstavnici iz RS ne učestvuju u radu državnih institucija od kraja jula kada je bivši visoki predstavnik, Valentin Inzko donio odluku o zabrani negiranja genocida. U istom mjesecu je Skupština RS usvojila zakon kojim je odlučeno da se ta odluka ne primjenjuje. Nadležnosti koje po Ustavu BiH nisu izričito dodijeljene institucijama BiH pripadaju entitetima, ali u članu III je navedeno da BiH može preuzeti nadležnosti s entiteta ako bude saglasnosti. To smatra i Muhamed Ćurovac iz Sarajeva koji kaže da nadležnost nije prenesena s entiteta na državu bez saglasnosti. "Mislim da je to teško izvodljivo s obzirom da treba to na Parlamentarnoj skupštini da se razrješava kao što je na Parlamentarnoj skupštini i data saglasnost za prenos, znači nije bez saglasnosti učinjeno. Mislim da treba da se razgovara - čime nisu zadovoljni. Institucije su zajedničke i u interesu svih. I te ovlasti koje su prenesene one idu na nivo države, jer i stranci i komunikacija s drugima ide preko nivoa države, a ne ide preko entiteta. Te nadležnosti su prenesene iz praktičnih, suštinskih, razloga", smatra Ćurovac. Zakoni koji se tiču državnih institucija mogu se mijenjati isključivo u Parlamentarnoj skupštini BiH ili ih može mijenjati visoki predstavnik u BiH. Odluke visokog predstavnika može osporiti jedino Ustavni sud BiH.