'Trgovinom' do dogovora

Konsenzus - osnovna je riječ bez koje se ne donosi niti jedna odluka u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, još od kako je ova institucija nastala.

No, ako je suditi na osnovu onoga što su u utorak na inauguraciji u Sarajevu rekli Željko Komšić, Šefik Džaferović i Milorad Dodik, odluke će se teško donositi.

„Bit ću predsjednik svih građana, afirmirati sve vrijednosti demokratskog društva i civilizacijske tekovine“, poručio je Željko Komšić.

„Na nama je da brzo i efikasno uspostavimo parlamentarne većine na svim nivoima vlasti. Po mom mišljenju, to moraju biti programske većine, satkane od, prije svega, pobjedničkih političkih stranaka, koje imaju kapacitet da obavljaju vlast na svim nivoima“, kazao je Šefik Džaferović.

„Ja sam ovdje kao predstavnik Republike Srpske i srpskog naroda, da provodim politike vezane za vojnu neutralnost i da odbacim bilo kakve procese koji će ići za tim da se Bosna i Hercegovina usmjeri na ono što nije interes Republike Srpske i njegovog naroda. Zalagaću se da se ukine visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini što je prije moguće“, istakao je Milorad Dodik.

Za Radio Slobodna Evropa, na ovakve Dodikove izjave iz OHR-a odgovaraju:

“Na Vijeću za provedbu mira i Vijeću sigurnosti UN-a je da odluče o okončanju mandata visokog predstavnika. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira je 2008. godine utvrdio uslove i ciljeve koje bh. vlasti trebaju ostvariti prije zatvaranja OHR-a. Najnoviji prikaz stanja provedbe ovih uslova nalazi se u posljednjem izvještaju visokog predstavnika Vijeću sigurnosti UN-a.”

Svaki od tri člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iznio je, manje-više, poznate političke stavove.

No, novinar Ranko Mavrak u prvi plan ističe govor koji je imao predsjedavajući bh. Predsjedništva Milorad Dodik. Najzanimljivijim ističe dio sa primanja u Lukavici na osnovu kojeg se može zaključiti da planira pritisak na Centralnu banku BiH.

„Plasirao je tezu da kada Evropska unija tipka novce bez pokrića, onda bi to valjalo napraviti i u Bosni i Hercegovini. Ja ne znam odakle on te lažne informacije izvlači. No, to nije bitno, bitno je da to govori koliko se njegova mašta širi i koliko on gubi doticaj sa stvarnošću. Sve što je on izgovorio može biti njegova želja, no te želje nisu provodive, s obzirom da se zna kako se donose odluke u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine“, smatra Mavrak.

To da ono što govore nije provodivo, ne samo kada je riječ o Miloradu Dodiku, već i o ostalim bh. političarima, smatra i profesor banjalučkog univerziteta Ivan Šijaković. Kako navodi za naš radio, svaki političar koji dođe na vlast, bez obzira o kakvoj se funkciji radilo, kaže ono što žele čuti njegovi birači. Za primjer on navodi upravo Milorada Dodika.

„Devedeset posto ljudi u Republici Srpskoj očekuje da on kaže - 'e vala im je dobro danas rekao to, vidiš kako on to njima može reći'. Kao i za zastavu. Zastava Republike Srpske postoji od kako je konstituisano Predsjedništvo, ali Dodik kaže da će je on prvi uneti itd. Dakle, nije uopšte bitno da li je to što se govori bitno ostvareno ili ne“, navodi profesor Šijaković.

Svaka od poruka koju su izrekli Komšić, Džaferović i Dodik, prema riječima profesora Filozofskog fakulteta u Sarajevu Envera Kazaza, pokazala je da se radi o dva slaba političara i jednom jakom sa apsolutnom moći koju može imati u političkom prostoru.

Kako kaže profesor Kazaz, Džaferović je blijeda kopija svog političkog vođe, Komšić političar bez stranke i vertikale u vlasti koja bi ga podržavala, dok je Dodik predsjednik svih predsjednika, s obzirom da u RS ima dvotrećinsku parlamentarnu većinu. Zbog toga je, kaže profesor Kazaz, jučerašnji dan (20. novembar) bio trijumf Dodikove politike u Bosni i Hercegovini.

„Činjenica da ima toliko smjelosti da ponavlja sve svoje radikalne teze pri inauguraciji u Predsjedništvu dovoljno svjedoči njegovu svjest o vlastitoj moći. Ne treba posebno naglašavati da će međunarodna politika kod sve trojice biti zadnja stavka, jer je određena evropskim putem. Ipak, najznačajanija odluka je ona koju je Dodik saopštio, a to je da nema ništa od integracija u NATO, i drugo što je poručio, a to je da će sve raditi na odlasku OHR-a i drugih međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini. Tako da će biti zanimljivo gledati sukob Dodika sa međunarodnim političkim institucijama. Ako sve krene u tom smjeru, Dodik bi mogao biti poražen od onih koji do sada nisu imali smjelosti da spriječe njegovu radikalnu politiku“, kaže profesor Kazaz.

Uprkos svim razlikama i slabostima koje imaju, naši sagovornici navode da će Dodik, Džaferović i Komšić, ipak, donositi kompromisna rješenja, jer je politika, svugdje, pa i u Bosni i Hercegovini, kako zaključuje novinar Ranko Mavrak, svedena na trgovinu.

„Tko će kome dati neke ustupke, da bi ishodio neke druge stvari. Tako će se odvijati i procesi u Bosni i Hercegovini, a pitanje je zapravo kolika će biti cijena koju će svatko od tih ljudi koji sudjeluju u toj trgovini ispostavljati onoj drugoj dvojici. U nekom kratkoročnom razdoblju vidjet ćemo neke napetosti i tenzije zato što je to logični ishod situacije u kojoj će oni ispitivati snage i spremnost svakog od njih trojice da idu do određenih granica. Ali kad te granice utvrde, kada vide koliko daleko mogu ići u svojim zahtjevima, siguran sam da ćemo svjedočiti jednom razdoblju u kojemu će takve vrste natezanja biti puno manje“, zaključuje Mavrak.