Mogu li Dodik i Čović urušiti BiH?

U Mostu RSE razgovaralo se tome da li bi moglo doći do promjene Dejtonskog sporazuma i šta bi u tom slučaju bilo s Bosnom Hercegovinom. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banjaluke, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču.

