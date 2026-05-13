Protest mještana kod Doboja zbog nastavka gradnje solarne elektrane na državnom zemljištu

Mještani sela Podnovlje kod Doboja okupili su se u srijedu, 13. maja, kako bi izrazili protest protiv nastavka, kako tvrde, nelegalne izgradnje solarnih elektrana na poljoprivrednom zemljištu u centru sela.

Riječ je o parcelama za koje navode da su nezakonito oduzete od Poljoprivredne zadruge Podnovlje.

Na spornom zemljištu banjalučka kompanija "Etmax" gradi kompleks sa više od 100 solarnih elektrana. Mještani se mjesecima protive ovom projektu, ističući da su tu zemlju godinama obrađivali u okviru zadruge.

Jedan od mještana, Slobodan Dragičević, navodi da su ogorčeni zbog nepoštovanja presude Vrhovnog suda Republike Srpske iz aprila ove godine.

Tom presudom poništene su ranije odluke sudova i drugih nadležnih organa o oko 180 hektara zemljišta. Mještani tvrde da zemljište pripada Zemljoradničkoj zadruzi Podnovlje, iako ga je Grad Doboj ranije upisao kao svoje vlasništvo i prodao investitoru.

"Trenutno imamo direktno kršenje presude Vrhovnog suda Republike Srpske. Kompanija Etmax i njeni podizvođači nastavljaju radove na terenu, uprkos sudskoj odluci", rekao je Dragičević.

Prema njegovim riječima, o tome je već obaviješteno više od 20 institucija u Republici Srpskoj, uključujući inspekcije i gradsku upravu, ali da još niko nije reagovao.

Podsjećamo, Vrhovni sud RS početkom aprila odlučio je da se postupak upisa spornog zemljišta ponovi.

Zadruga Podnovlje ranije je zatražila od Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove da obnovi postupak upisa zemljišta, uz obrazloženje da nisu bili uključeni u proces donošenja odluka.

Nakon što su njihovi zahtjevi odbijeni, predmet je završio na sudu.

U međuvremenu su se uključile i državne institucije.

Pravobranilaštvo BiH formiralo je predmet radi zaštite državne imovine, dok je Tužilaštvo BiH potvrdilo da vrši analizu navoda o mogućoj uzurpaciji zemljišta.

Prema važećim zakonima i odlukama Ustavnog suda BiH, poljoprivredno zemljište smatra se državnom imovinom, kojom entiteti i lokalne zajednice ne mogu raspolagati bez odluke države.

Upozorenja su stigla i iz međunarodnih i nevladinih organizacija.

Iz Kancelarije visokog predstavnika ranije je saopšteno da slučaj izaziva ozbiljnu zabrinutost, dok je Aarhus centar iz Sarajeva pokrenuo tužbu protiv Grada Doboja zbog netransparentnosti projekta.