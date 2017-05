Otvaram novine, opet Vulin poziva na rat. Ovo je peti put u poslednjih mesec dana. Uznemiruje me činjenica da političari ne osećaju nikakvu odgovornost za stvari koje govore. I koliko je samo opasno da ministri daju ovakve izjave. Strašno me frustrira činjenica da je sve to postalo normalno, da se više niko ni ne potresa. A oružjem zvecka kako ko stigne", poše u dnevniku aktivistkinja iz Beograda, Anita Mitić.