Okupljanje evropskih ekstremnih desničara na konferenciji u Beogradu

Skup predstavnika ultradesničarskih partija iz nekoliko evropskih zemalja organizovan je u Beogradu u nedelju, 31. maja.

Na skupu u Medija centru Udruženja novinara Srbije (UNS) predstavljene su proruske, antimigrantske, anti-LGBT i rasističke ideje. Izneto je više uvreda na račun Roma, crnaca, LGBT+ populacije.

Učesnici su negirali nezavisnost Kosova, proglašenu 2008. godine.

Poslate su poruke protiv Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a.

Konferencija pod nazivom "Budućnost za evropske nacije" predstavljena je kao sastanak Alijanse za mir i slobodu (Alliance for peace and freedom – APF).

To je koalicija koju su 2015. oformile stranke krajnje desnice iz više evropskih zemalja, između ostalih Velike Britanije, Nemačke i Španije.

Ko su bili gosti na konferenciji?

Na konferenciji je, pored ostalih, govorio predsedavajući APF-a Roberto Fiore, inače prvi čovek italijanske neofašističke stranke "Nova snaga" (Forza Nuova).

Ta stranka osnovana je sredinom devedesetih i poznata je po anti-LGBT i antimigrantskoj retorici, a nakon ruske agresije na Ukrajinu podržali su Rusiju.

Prema pisanju italijanskih medija članovi "Nove snage" borili su se na ruskoj strani u Donbasu na istoku Ukrajine.

Na konferenciji se obratila i generalna sekretarka te stranke Gloria Kallareli.

Među govornicima su bili i potpredsednik španske ultradesničarske partije "Democracia Nacional" Gonzalo Martin, te Janis Zografos iz "Grčkog patriotskog pokreta-K21".

Pokret iz Grčke nastao je nakon raspada neonacističke "Zlatne zore".

Njen osnivač Nikolaos Mihaloliakos poznat je kao obožavalac nacizma, a na skupovima je okupljene pozdravljao podignutom rukom poput vođe nacističke Nemačke Adolfa Hitlera.

U jednom trenutku "Zlatna zora" bila je treća stranka po snazi.

Međutim, oktobra 2020. godine sud u Grčkoj proglasio je tu stranku kriminalnom organizacijom.

Osuđeno je blizu 70 pripadnika ove organizacije, na čelu sa vođom i osnivačem Nikolaosom Mihaloliakosom.

Među zločinima za koje su osuđeni su ubistvo grčkog muzičara Pavlosa Fisasa, napadi na migrante i političke protivnike.

Ko su bili domaćini u Beogradu?

Konferenciju u Beogradu organizovao je srpski ultradesničar Miša Vacić koji se predstavlja kao lider vanparlamentarne stranke Srpska desnica.

Vacić se od 2023. nalazi na listi sankcija Ministarstva finansija SAD zbog "zlonamernih aktivnosti u korist Rusije".

Na konferenciji je izneo stav da su "srpskim nacionalistima" trenutno najveća pretnja studentski pokret i antivladini demonstranti u Srbiji.

Optužio ih je da su "domaći izdajnici", dok je za vlast Srpske napredne stranke kazao da bi bila "apsolutno savršena" ukoliko bi im se njegova stranka pridružila.

Među "domaćinima" skupa bio i vođa zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj Goran Davidović poznat pod nadimkom "Firer".

Ovu grupu je Ustavni sud zabranio 2011. godine zbog izazivanja verske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti.

Davidović je u Srbiji osuđen na jednogodišnju kaznu zatvora, zbog upada na antifašističku tribinu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2005. godine. Tom prilikom su on i grupa neonacista verbalno i fizički napali prisutne.

On je 2007. ponovo optužen za izazivanje nacionalne, verske i rasne mržnje – ovoga puta zbog napada na učesnike antifašističke šetnje u Novom Sadu 2007. godine.

I taj sudski proces je trajao godinama, a Davidović je bio u Italiji i nedostupan pravosudnim organima Srbije i sudilo mu se u odsustvu.

U Srbiju se vratio 2019. godine, nakon što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo presudu protiv njega.

Među govornicima je bio i Pavle Bihali vođa ultradesničarskog pokreta "Levijatan", čiji su članovi hapšeni zbog napada na migrante i niza drugih incidenata.

Davidović, Vacić i Bihali predstavili su se na konferenciji i kao osnivači Partije srpskih nacionalista.

Formiranje te stranke najavili su krajem 2024. godine kao "političku borbenu formaciju koja će legalnim sredstvima da se bori za učešće u vlasti".

RSE nije pronašao ovu stranku u Registru političkih partija Srbije.

Miša Vacić je i u julu 2023. godine u Beogradu organizovao skup na kojem su učestvovali predstavnici ultradesničarskih partija iz nekoliko evropskih zemalja.

U martu je učestvovao na skupu evropskih partija krajnje desnice u Rimu, na kojem je salutirao fašističkim pozdravom.

To je uradio i u Rimu 2021. godine na skupu koji su takođe organizovali italijanski krajnji desničari.