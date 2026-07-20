Istražitelji iz SAD-a prikupljaju iskaze bivših logoraša u Derventi

Grupa američkih istražitelja u ponedjeljak, 20. jula, počela je u Derventi saslušavati bivše logoraše koji su tokom rata bili zatočeni u logorima Rabić i Dom JNA, potvrdilo je Udruženje logoraša Derventa.

Prema informacijama Radio-televizije Republike Srpske (RTRS), pet američkih istražitelja će narednih dana, uz posredovanje Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), u Osnovnom sudu u Derventi uzeti iskaze osam bivših logoraša.

Radio Slobodna Evropa (RSE) zatražio je komentar od američkog Ministarstva pravde, koje nije željelo potvrditi niti negirati da vodi istragu.

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, SIPA-i i Ambasada SAD-a u BiH nisu odgovorili na upit RSE o detaljima posjete.

Predsjednik Udruženja logoraša Derventa Drago Knežević rekao je za RTRS da američke istražitelje zanimaju dešavanja u logorima tokom 1992. godine te da postoji sumnja da su se pojedine osobe koje se dovode u vezu sa zločinima nakon rata odselile u SAD i na taj način izbjegle odgovorati za zločine.

"Oni su izabrali osam logoraša. Što se tiče osumnjičenih, postoji sumnja da su se pojedini iselili u SAD, da su mijenjali imena i prezime. Mislili su da ih pravda neće stići", rekao je Knežević.

Dodao je da je ovo prvi put da američki istražitelji i tužitelji dolaze u Derventu kako bi "prikupili svjedočenja o stradanju srpskih civila".

SAD i ranije sudjelovao u predmetima vezanim za Derventu

Ali, ovo nije prvi slučaj u kojem su američke vlasti bile uključene u predmet ratnih zločina počinjenih na području Dervente.

Bivša pripadnica Hrvatskog vijeća obrane (HVO) Azra Bašić uhapšena je 2011. godine u američkoj saveznoj državi Kentucky, gdje je živjela pod imenom Isabella Bashich, nakon čega je izručena Bosni i Hercegovini.

Sud BiH ju je 2018. godine pravosnažno osudio na 14 godina zatvora za ratne zločine nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima počinjene od aprila do juna 1992. godine na području Dervente.

Prema presudi, Bašić je proglašena krivom za ubistvo civila Blagoja Đuraša, kao i za fizičko i psihičko zlostavljanje zatočenika u Domu JNA u Derventi.

Sud je utvrdio da su zatvorenici bili izloženi teškom zlostavljanju i ponižavanju, uključujući premlaćivanja i druge oblike nečovječnog postupanja.

Osim Bašić, iz SAD je 2015. godine Bosni i Hercegovini izručen i Almaz Nezirović, kojem je kasnije pred Sudom BiH suđeno za ratne zločine nad srpskim civilima zatočenim u logoru Rabić kod Dervente. Osuđen je na dvije godine zatvora.

Šta se dešavalo u Derventi tokom rata

U proljeće 1992. godine Derventa je bila poprište borbi između snaga Jugoslovenske narodne armije (JNA) i srpskih vojnih formacija s jedne strane, te Hrvatskog vijeća obrane (HVO) i jedinica Teritorijalne odbrane BiH, koje su kasnije integrirane u Armiju RBiH, s druge strane.

U više pravosnažnih presuda Suda Bosne i Hercegovine utvrđeno je da su u tom periodu srpski civili i ratni zarobljenici bili zatvarani u više objekata, među kojima su Dom JNA, hangar Rabić, Silos u Polju i škola u Poljarima.

Sud je utvrdio da su zatočenici u tim objektima bili izloženi fizičkom i psihičkom zlostavljanju, premlaćivanju, ponižavanju, uskraćivanju hrane i prisilnom radu, dok su pojedini izgubili život ili zadobili teške povrede.

U presudama se navodi i da su zatočenici u Domu JNA bili prisiljavani da hodaju bosi po staklu, ližu krv, jedu novčanice tadašnjih jugoslovenskih dinara, dok su neki premlaćivani do gubitka svijesti ili ubijeni.

Osim Doma JNA i logora Rabić, u sudskim postupcima spominju se i zatočenički objekti u Polju i Poljarima, kroz koje su tokom 1992. godine prošli srpski civili.

Pred domaćim pravosuđem vođeni su i još se vode postupci za ratne zločine počinjene na području Dervente, među kojima je i predmet protiv Damira Lipovca, pripadnika HVO-a, koji je pravosnažno osuđen na sedam godina zatvora nakon što je izručen iz Nizozemske 2015. godine.