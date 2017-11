Demokrate traže istragu Willbura Rossa zbog 'Rajskih papira'

Novo veliko curenje povjerljivih informacaija iz ofšor (offshore) kompanija nazvano “Rajski papiri” (Paradise papers) otkrilo je imena preko 120 političara, ali i drugih javnih ličnosti, primjera radi kraljica Elizabetha, koji imaju račune u takozvanim poreskim rajevima. Među ostalim i da je američki sekretar za trgovinu, multimilijarder Wilbur Ross investirao u transportnu firmu koja je povezana sa kompanijama koje kontroliše zet ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Demokrate u američkom Kogresu su pozvale na sprovođenje istrage o poslovnim vezama sekretara trgovine Wilbura Rossa sa zetom ruskog predsjednika Vladimira Putina, Kirilom Šamalovim. I o u drugim državama aktivisti i političari, uključujući i lidera britanskih laburista Jeremya Corbyna, apeluju na svjetske lidere da se suprostave sistemu izbjegavanja plaćanja poreza, što su nanovo otkrili „Rajski papiri“ .

Wilbur Ross, kojeg je američki predsjednik Donald Trump imenovao sa sekretara trgovine, pod pritiskom je nakon što je Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara (ICIJ) otkrio da jedna od kompanija koje posjeduje, ima unosne poslovne aranžamane sa Kirilom Šamalovim koji je oženjen Putinovom kćerkom Katerinom Tihonovom.

Demokratski senator Richard Blumnthal (Konetikat) rekao je da je Ross zavaravao Kongres i američku javnost skrivajući svoj stalni udio u kompaniji "Navigator", koja ima ugovor o transportu vrijedan stotine miliona dolara sa ruskom energetskom kompanijom "Sibur", čiji je jedan od vlasnika Šamalov.

Materijal za projekt „Rajski papiri“ otkriven je iz dva ofšor provajdera i kompanijiskih regstra iz 19 „poreskih rajeva“. Kao i prethodni u 2016. objavljeni „Panama papiri“, iza kojih takođe stoji ista istraživačka mreža, i „Rajski papiri“ dati su na objavljivanje britanskom The Guradianu, njemačkom Sueddeutsche Zeitungu, američkom The New York Timesu, britanskom javnom sevisu BBC, te još desetini novinskih i medijskih organizacija.

Dokumenti koje je u nedjelju objavio ICIJ, čije je sjedište u SAD, otkrilo je i da britanska kraljica Elizabeth II imao oko 13 miliona dolara investicija u ofšor protfolijima. Wilbur Ross i kraljica Elizabeth II su najveća imena otkrivena u prvim pregledima 13,4 miliona dokumenta koji su objelodanili „Rajski papiri“.

Nema naznaka da je bilo koja od otkrivenih aktivnosti nelegalana ali predstavlja, u slučaju Rossa konkretno, veliku novu neugodnost za Trumpovu administraciju i ponovo otvara pitanje konflikta interesa.

“Tek nakon temeljne istrage Amerikanci mogu biti sigurnu da sekretar Ross ima prvenstveno njihovu dobrobit interes na umu”, poručio je senator Blumenthal.

Kompleks web kompanija

“Rajski papiri" ukazuju da je Ross, milijarder inevstitor, i nakon što je preuzeo dužnost sekretara trgovine održavao veze sa transportnom kompanijom bliskoj Putinovim saradnicima.

Ross (79) je ranije imao većinski udio u "Navigator Holdingsu", kompaniji koja osigurava transport gasa za rusku energetsku kompaniju "Sibur".

Kompanija "Sibur" je u djelimičnom vlasništvu Genadija Timošenka, Putinovog prijatelja koji je pod sankcijama SAD zbog ruske agresije na Ukrajinu i Putinovog zeta, Kirila Šamalova.

Rossova privatna firma bila je najveći dioničar u Navigatoru. Njegov lični udio u kompaniji je smanjen nakon što je preuzeo dužnost sekretara trgovine u februaru, iako dokumenta američke vlade pokazuju da su njegove akcije u holdingu još uvjek vrijedne između dva do 10 miliona dolara.

The New York Times je izvjestio da je Rosov udio u "Navigatoru" sada kontroliše "kompleks web kompanija" sa Kajmanskih ostrva.

James Rockas, portparol Ministarstva trgovine je izjavio da Ross “nije uključen u donošenje odluka 'Navigatora' koje se tiču poslovnih odnosa sa 'Siburom', koji je javna kompanija za trgovinu, koja nije bila pod sankcijama u to vrijeme a nije ni sada.”

“Osim toga, sekretar Ross se nikada nije susreo sa dioničarima 'Sibura' koji se pominju u ovoj priči, i do sada nije znao za njihove odnose”, tvrdi Rossov portparol.

Jedna pravila za super bogate, druga za ostale

BBC je takođe izvjestio da dokumenti pokazuju i da je tajkun povezan sa Kremljom, Ališer Usmanov, moguće imao tajni udio u kompaniji odgovornoj za dubinsku analizu pranja novca u kompanijama kojima adminstrira.

BBC navodi da je Usmanov klijent "Bridgewatersa" (Bridžvotersa) i da ukoliko takođe posjeduje dionoce, to može predstavljati konflikt interesa.

I Usmanov i Bridgewaters su “snažno negirali” da on ima ulog ili da kontroliše kompaniiju, naveo je BBC.

Osim navedenog, “Rajski papiri" su ukazali i da su milioni dolara iz privatnih fondova britanske kraljice Elizabethe II investirani u fondove na Kajmanskim ostrvima i Bermudima preko Vojvodstva od Lancastera, private kompanije koja kraljici obezbjeđuje prihod i vodi njene investice vrijedne 650 miliona dolara.

Analitičari kažu, da iako se nije pokazalo da u investicionim aktivnostima najdugovječnijeg vladara na svijetu ima nešto nelegalno ili indikacija da je izbjegavala plaćanje poreza, engleska kraljica će se nesumnjivo naći na udaru kritika zbog investiranja u ofšor umjesto u Britaniju.

“Postoji jedno pravilo za super bogate i drugo za ostale kada je riječ o plaćanju poreza“, konstatovao je lider laburista Jeremy Corbyn.

John McDonnell, ministar finansija Britanije u sjenici je pak naveo:

“Premijerka ili ministar finansija treba da objasne kako je ovakvo skandalozno ponašanje dozvoljeno toliko dugo i kakva će akcija biti preduzeta sada.“

"Rajski papiri" su otkrili da su ofšor poslovanje osim pomenutih praktikovali i savjetnik kanadskog premijera Justina Trudeaua, ukrajinski predsjednik Petro Porošenko, poznate muzičke zvijezde poput Madonne i Bona Voxa, te velike korporacije među kojima su „Nike“ i „Apple“, kao i jedan od osnivača kompanije „Microsoft“.