EU i SAD za RSE: Saradnja Srbije i RS mora poštovati suverenitet BiH i dejtonski okvir

Evropska unija i Sjedinjene Američke Države poručile su da odnosi Srbije i Republike Srpske moraju biti u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom Bosne i Hercegovine, nakon što je Narodna skupština Republike Srpske (NSRS) 7. jula usvojila deklaraciju koja poziva na dalje "produbljivanje" saradnje sa Srbijom, uključujući oblast bezbjednosti.

"Entiteti imaju pravo razvijati međunarodnu saradnju u oblastima u kojima imaju nadležnosti, ali moraju u potpunosti poštovati Ustav Bosne i Hercegovine i odluke njenih institucija", navedeno je u odgovoru portparola Evropske komisije za Radio Slobodna Evropa.

Iz Evropske komisije ističu da je regionalna saradnja važan dio evropskih integracija, ali da se mora razvijati na način koji doprinosi dobrosusjedskim odnosima i ne produbljuje podjele unutar država ili među njima.

Podsjećaju i da je vođenje spoljne politike isključiva nadležnost države Bosne i Hercegovine.

"Evropska unija ostaje posvećena evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje", navodi se u odgovoru Evropske komisije.

Sličan odgovor za Radio Slobodna Evropa stigao je i iz američkog State Departmenta.

"Sjedinjene Države podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine", saopštio je portparol State Departmenta u odgovoru za RSE.

Dodaje se da će SAD nastaviti da rade sa partnerima na očuvanju mira uspostavljenog Dejtonskim mirovnim sporazumom, te sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom na održavanju mira, stabilnosti i prosperiteta u regionu.

U tekstu Deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH, koji je usvojila Skupština RS, zahtijeva se "produbljivanje" specijalnih paralelnih veza Republike Srpske i Srbije, uključujući saradnju u oblasti bezbjednosti.

U dokumentu nije precizirano na šta bi se takva saradnja odnosila.

Prethodno je i Kancelarija visokog predstavnika (OHR) upozorila da specijalne paralelne veze ne smiju zadirati u nadležnosti države Bosne i Hercegovine.

"Posebni paralelni odnosi Republike Srpske i Srbije ne smiju ugroziti suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak Bosne i Hercegovine niti zadirati u nadležnosti države. Sve inicijative ili oblici saradnje moraju ostati unutar tog pravnog okvira", saopštio je OHR za Radio Slobodna Evropa.

Mogućnost uspostavljanja specijalnih paralelnih veza predviđena je Ustavom Bosne i Hercegovine, koji je sastavni dio Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Entitetima je dozvoljeno uspostavljanje takvih odnosa sa susjednim državama, ali uz poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH.

Sporazum o specijalnim paralelnim vezama između tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srpske potpisan je 1997. godine, a nakon raspada SRJ obnovljen je sa Srbijom 2006. godine.

Predviđa saradnju u oblastima poput privrede, obrazovanja, kulture, zdravstva i borbe protiv kriminala.

Posljednjih godina saradnja Banjaluke i Beograda proširena je kroz redovne zajedničke sjednice vlada, koordinisane političke nastupe i održavanje Svesrpskog sabora, na kojem su Srbija i Republika Srpska prošle godine usvojile deklaraciju o zajedničkoj budućnosti srpskog naroda.