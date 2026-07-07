Skupština RS usvojila deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH

Skupština Republike Srpske usvojila je 7. jula deklaraciju u kojoj se poziva na vraćanje entitetskih nadležnosti, ukidanje uloge visokog predstavnika i jačanje veza sa Srbijom.

U deklaraciji se ističe da nadležnosti institucija Republike Srpske treba zaštititi od prenošenja na nivo BiH, za koje se navodi da bi bilo suprotno Dejtonskom sporazumu i ustavnom uređenju.

Ističe se da bi bilo "neophodno kroz parlamentarne procedure na nivou BiH, što uključuje i poništenje niza odluka visokih predstavnika, vratiti dejtonske nadležnosti Republike Srpske, a koje su joj mimo ustava i zakona oduzete uz svesrdnu podršku dijela međunarodne zajednice i unitarističkih snaga u BiH".

Navodi se i da to "podrazumijeva i prestanak mandata OHR-a i visokog predstavnika i okretanje dijalogu i političkom dogovoru svih relevantnih političkih subjekata o budućnosti BiH".

Deklaracija poziva na zaštitu imovine Republike Srpske od prenošenja na nivo BiH, te na strožije sankcionisanje zloupotreba u vezi s tim pitanjem.

Naglašava se i važnost zaštite kulturno-istorijskog nasljeđa, jezika, pisma, vjerskih objekata i drugih obilježja srpskog identiteta.

U deklaraciji se poziva i na dalje produbljivanje saradnje sa Republikom Srbijom na osnovu Sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije u ekonomskom, kulturnom, obrazovnom, infrastrukturnom, sigurnosnim i svim drugim sektorima.

"Njen cilj je da se još više ojača i učvrsti srpski nacionalni identitet i da Republika Srpska i Republika Srbija ostanu sigurni garanti opstanka srpskog naroda na ovim oduvijek turbulentnim balkanskim prostorima", navodi se u deklaraciji.

U deklaraciji se ističe i da saradnja Republike Srpske i Srbije nije usmjerena protiv drugih naroda ili susjednih država, već da ima za cilj jačanje srpskog nacionalnog identiteta i doprinos miru i stabilnosti.

Pominje se i "stabilnost ekonomskog razvoja", te obračun sa kriminalom i korupcijom, posebno u javnim preduzećima i institucijama.

Deklaracija nema pravno obavezujući karakter.