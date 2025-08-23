Prije Dana nezavisnosti, ratom iscrpljeni Ukrajinci obećavaju da će 'slaviti kad pobijedimo'

Samo nekoliko porodica još uvijek živi među brojnim napuštenim kućama u selu Maksimivka, u ukrajinskoj oblasti Mikolajiv, blizu obale Crnog mora.

Obližnja polja su prekrivena upozorenjima na mine i rasutim čahurama.

"Možete i sami vidjeti. Boli", kaže Vasil, jedan od preostalih mještana. "Nekad je ovo bilo dobro selo. Sad je sve razbacano i uništeno. Ali izdržaćemo."

Selo Maksimivka, u ukrajinskoj oblasti Mikolajiv, bilo je kratko okupirano od strane ruskih snaga na početku sveobuhvatne invazije. Ukrajinske trupe koje su se kretale prema Hersonu potisnule su ih na jesen 2022. godine.

Međutim, zbog udaljenosti od većih gradova i glavnih puteva snabdijevanja, obnova je gotovo izostala, pa se malo ko odlučuje na povratak.

Za ljude u Maksimivki, kao i širom Ukrajine, rat je promijenio fizičko okruženje i nastavlja da utiče na sve aspekte svakodnevnog života.

Predstojeći praznik, Dan nezavisnosti Ukrajine 24. avgusta, samo dodatno naglašava teške uslove života usred rata koji traje već tri i po godine.

"Šta da slavimo dok ne pobijedimo?" pita jedna stanovnica, Ljudmila. "Slavićemo kad pobijedimo."

Ljudmilina komšinica, Tetjana, uložila je sve što ima u obnovu svoje kuće nakon što je teško oštećena u borbama. Kaže da su ukrajinski tenkovi ušli u njeno dvorište dok su razmjenjivali vatru s ruskim snagama 2022. godine.

Nakon što su borbe utihnule, prisjeća se: "Sjela sam na ljuljašku i rekla: Bože, šta da radim? A moje djevojke su mi prišle – imam četiri kćerke i sina – i rekle: 'Mama, ne kloni duhom. Sve ćemo obnoviti. Ukrajinci nikome neće pokleknuti.'"

Tetjana kaže da će za Dan nezavisnosti obući svoju višivanku, tradicionalnu vezenu košulju koja simbolizuje ukrajinski kulturni identitet. Praznik obilježava proglašenje nezavisnosti Ukrajine nakon raspada Sovjetskog Saveza 1991. godine.

Objašnjavajući šta praznik znači za nju, Tetjana je rekla: "Pobjeda. Želim pobjedu da možemo reći na Dan nezavisnosti: pobijedili smo. Ukrajina je pobijedila. Naši momci su se vratili živi i zdravi."

Ljudmila vidi ukrajinsku nezavisnost kao garanciju vrijednosti koje su joj važne. "Ovo je naša zemlja, i ljudi ovdje imaju pravo da govore. Ukrajina je nezavisna, zato možemo da se izražavamo", rekla je.

Za druge, međutim, praznik u ratnim uslovima nije trenutak za slavlje. Na pitanje šta za njega znači Dan nezavisnosti, Vasil je odgovorio: "Toliko ih je poginulo! A još će ih mnogo poginuti."

"To je visoka cijena", dodao je.

Kao i njegove komšije, Vasil se nada da će se dugotrajni rat završiti i da će se selo moći vratiti nekadašnjem načinu života.

"Želim da se sve što prije završi", rekao je. "Šta više možeš poželjeti? Samo mir."