Dačić ocenio kao licemeran potez FIFA da pokrene disciplinski postupak protiv reprezentacije Srbije

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je danas da Srbija kao država ne može da reaguje na to što je Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) pokrenula postupak protiv reprezentacije Srbije jer se radi o sportskim organizacijama, ali je ocenio taj potez kao licemeran, prenosi Beta.



FIFA je pokrenula postupak protiv Fudbalskog saveza Srbije nakon što je zastava na kojoj je bilo prikazano Kosovo kao deo Srbije navodno bila okačena u svlačionici kada je Srbija igrala protiv Brazila na Svetskom prvenstvu, saopštilo je 26. novembra fudbalsko upravno telo.



Srbija je igrala protiv Brazila 24. novembra i izgubila sa 0:2.

Slika zastave sa porukom "Nema predaje" na srpskom jeziku postala je viralna na društvenim mrežama kada ju je podelio Hajrula Čeku (Hajrulla Çeku), kosovski ministar kulture, omladine i sporta.



"Sramotne slike iz svlačionice u Srbiji, koje prikazuju poruke mržnje, ksenofobične i genocidne poruke prema Kosovu, uz eksploataciju platforme Svetskog prvenstva u fudbalu", napisao je Čeku na Tviteru.



"Očekujemo konkretne akcije od FIFA s obzirom da je Fudbalski savez Kosova (FFK) punopravni član FIFA i UEFA", dodao je.



"To samo govori o licemerju, niko ne govori i niko ne želi da se fudbaleri bave politikom, ali šta je to uvredljivo što neko kaže nema predaje", rekao je Dačić u nedelju za TV Prva.



"Srbija je međunarodno priznata država, članica Ujedinjenih nacija, sa Kosovom kao delom Srbije, šta tu nije u skladu sa međunarodnim pravom i šta je uvredljivo. To je pokazatelj koliko nema principa nego ima dvostrukih standarda i dvostrukih aršina. Nikad ne bi kaznili Ukrajinu kada bi rekla 'Donbas je naš' i 'Krim je naš', u čemu je razlika", rekao je Dačić.



On je rekao da nema nigde principa, ni kod zemalja Zapada koje su priznale Kosovo ali kažu da to važi samo za Kosovo a ne važi za druge zemlje, ni kod Rusije koja ne priznaje Kosovo ali kaže da može da prizna Krim, Donbas, priznala je Osetiju, Abhaziju.



Ukazao je i na Tursku, sa kojom kaže da Srbija ima korektne odnose, a naveo je da Zapad nije reagovao kada je Turska tražila da Kosovo bude član organizacije turkofonskih zemalja ali jeste kada je zatražila isto za Severni Kipar.



Takođe je ukazao da nema principa navodeći da Turska ratuje protiv Kurda koji hoće svoju državu a nemaju je, i napada ih u drugim državama Iraku, Siriji.