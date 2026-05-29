Bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore negirala krivicu u slučaju zloupotrebe položaja

Bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica u petak je pred Apelacionim sudom u Podgorici negirala krivicu za delo zloupotreba položaja za koje je osuđena prvostepenom presudom osuđena na godinu i devet meseci.

Medenica, koja je u drugom slučaju prvostepenom presudom osuđena na deset godina zatvora, rekla je na Apelacionom sudu da joj se tu "ne sudi zbog jednog predmeta, već zbog načina na koji sam rukovodila sudom i funkcije koju sam obavljala", prenela je Radio-televizija Crne Gore.

U ovom slučaju je Viši sud u decembru utvrdio da je Medenica kao predsednica Vrhovnog suda uticala na sutkinju Privrednog suda Milicu Vlahović Milosavljević da donese odluku u predmetu u korist njenog kuma Rada Arsića. Prema tužilaštvu, cilj je bio da se spreči naplata 400.000 evra potraživanja ruske kompanije od Arsića.

Medenica je u petak rekla da je izložena kontinuiranom pritisku javnosti i institucija, kao i da su "gospodari ljudskih sudbina" odlučili da je ona svega lošeg u pravosuđu.

"Sadašnji gospodari sudbine su pod plaštom evropski vrijednosti vladavinu prava smjestili u arenu političke odmazde", rekla je Medenica.

Ona je rekla da tokom postupka nijesu pravilno cenjeni dokazi odbrane. Njena odbrana je tražila ukidanje prvostepene presude i vraćanje predmeta na ponovno odlučivanje, uz ocenu da tokom postupka nije dokazano da je Medenica uticala na donošenje odluke u Privrednom sudu.

Suspendovana sutkinja Vlahović Milosavljević, koja je za zloupotrebu položaja osuđena na šest meseci zatvora, nije se pojavila na Apelacionom sudu po preporuci lekara.

Medenica je 17 godina provela na najvišim pravosudnim funkcijama u državi. Bila je vrhovna državna tužiteljka a u tri mandata predsednica Vrhovnog suda do decembra 2020.godine, kada je podnela ostavku.

Medenica je u januaru prvostepenom presudom Višeg suda osuđena na deset godina zatvora zbog protivzakonitog uticaja, primanja mita i uticanja na sudske odluke, dok je oslobođena optužbi za stvaranje kriminalne organizacije.

Njen sin Miloš Medenica, koji je u bekstvu od izricanja presude, osuđen je takođe na 10 godina zatvora zbog stvaranja i vođenja kriminalne organizacije koja se bavila trgovinom narkotika, švercom cigareta, podmićivanjem i nedozvoljenim držanjem oružja.

Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je u četvrtak da je uložilo žalbu na prvostepene presude u tom slučaju u kojem je osuđeno ukupno 17 osoba i jedno pravno lice za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, te navođenje na protivzakonit uticaj.