Crnogorsko tužilaštvo uložilo žalbe na presudu protiv Vesne i Miloša Medenice

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) u Crnoj Gori saopštilo je u četvrtak da je uložilo žalbu na prvostepenu presude suda u Podgorici u slučaju u kojem su bivša predsednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i njen sin Miloš Medenica osuđeni na zatvorske kazne.

Prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici u januaru Vesna Medenica je osuđena na deset godina zatvora zbog protivzakonitog uticaja, primanja mita i uticanja na sudske odluke, dok je oslobođena optužbi za stvaranje kriminalne organizacije.

Miloš Medenica, koji je u bekstvu od izricanja presude, osuđen je takođe na 10 godina zatvora zbog stvaranja i vođenja kriminalne organizacije koja se bavila trgovinom narkotika, švercom cigareta, podmićivanjem i nedozvoljenim držanjem oružja.

U tom postupku je ukupno 17 osoba i jedno pravno lice osuđeno za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, te navođenje na protivzakonit uticaj, navodi se u saopštenju.

Specijalno državno tužilaštvo uložilo je žalbu Apelacionom sudu zbog "povreda odredaba krivičnog postupka i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja". Tužilaštvo je još po izricanju kazne najavilo žalbu, jer je tražilo kaznu od 20 godina zatvora i za Vesnu i Miloša Medinicu.

Specijalno tužilaštvo navodi i da su odluke o kaznama donete na štetu dela optuženih, a u korist drugih.

Tužilaštvo je predložilo ukidanje presude prvostepenog suda, ponovno suđenje i preinačenje kazne, tako da se delu optuženih izreknu strože kazne, a drugom delu da se smanje.

Dok je Vesni Medenici nakon objavljivanja presude oduzet pasoš i produžena mera zabrane napuštanja boravišta, Milošu Medenici, koji je bio pod merom zabrane napuštanja stana, određen je pritvor zbog opasnosti od bega. Ubrzo je, međutim, pobegao iz kućnog pritvora.

Za njim je raspisana međunarodna Interpolova poternica, a Vesni Medenici određen je pritvor, što je Apelacioni sud 23. marta potvrdio odbijanjem žalbe uložene na odluku o pritvoru.

Krajem aprila policija u Crnoj Gori saopštila je da su uhapšene dve osobe zbog sumnje da su pomogle Milošu Medenici prilikom bekstva.

Osoba koja se predstavlja kao Miloš Medenica se, nakon bekstva, pojavljivala na desetinama video-snimaka na društvenoj mreži X, uglavnom iznoseći tvrdnje o zloupotrebama u bezbednosnom sektoru i policiji u Crnoj Gori i Srbiji.