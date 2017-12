Drakonske kazne za nevakcinisanje

Ne bi li smanjila broj nevakcinisane djece MMR vakcinom, Vlada Crne gore je uvela, prema ocjeni mnogih, drakonske kazne za roditelje i to do 2.000 eura. Da li će kaznene mjere povećati broj vakcinisanih mališana i šta o kaznenoj politici Vlade kažu roditelji i stručnjaci?

Posljednjih godina kod roditelja u Crnoj Gori, ali i u zemljama regiona, raste strah od MMR vakcine i navoda koji je prate da, navodno, može izazvati neki od poremećaja iz autističnog spektra. Stoga se ljekari i zdravstvene vlasti suočavaju sa drastičnim padom broja vakcinisane djece.

U avgustu ove godine u Crnoj Gori je od ukupnog broja mališana rođenih 2015. godine njih 51 odsto primilo MMR vakcinu, dok uporedni podaci iz 2010. godine govore da je obuhvat vakcinisane djece bio veći od 90 odsto.

Trenutno je u Crnoj Gori više od 6.300 nevakcinisanih mališana, što su podaci Instituta za javno zdravlje (IJZ CG).

Ne bi li smanjila ovaj broj, Vlada je novim zakonom uvela, kako ocjenjuju mnogi, drakonske kazne koje će iznositi između 100 i 2.000 eura, kazao je ministar zdravlja Kenan Hrapović.

"Prijedlogom Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisana je obavezna vakcinacija djece protiv određenih zaraznih bolesti. Tako da je roditelj, odnosno usvojilac ili staratelj, dužan da djetetu predškolskog i školskog uzrasta omogući vršenje vakcinacije protiv određenih zaraznih bolesti, pod prijetnjom novčane kazne za prekršaj od 100 do 2.000 eura", kazao je Hrapović.

Stručnjaci nove kaznene mjere opisuju kao "drakonske i rigidne", te upozoravaju da sa roditeljima treba razgovarati i otkloniti njihovu zbunjenost, kazala je za Radio Slobodna Evropa (RSE) sociološkinja Miomirka Lučić.

Ovakva kaznena rješenja u zemlji u kojoj je prosječna plata 500 eura su rigidna i rigorozna, smatra Lučić.

"Mislim da je jako rigidno na taj način kažnjavati roditelje. Treba, prije svega, izgraditi svijest kod roditelja - da li je to dobro ili nije dobro za njihovu djecu - pa tek onda razmišljati o nekim rigoroznijim mjerama. Treba da sazri svijest da li je to dobro ili ne, dokazati naučnim činjenicama i ubijediti roditelje zašto je to dobro ili nije dobro da urade", smatra profesorica na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Miomirka Lučić.

I do sada je u Crnoj Gori vakcinacija djece protiv deset zaraznih bolesti, uključujući MMR vakcinu, bila zakonska obaveza. Uprkos toj normi, statistički podaci govore da su sudovi za prekršaje u 2015. kaznili 12 roditelja sa po 500 eura, zbog toga što su odbili da vakcinišu djecu.

Cilj oštrije kaznene politike u Ministarstvu zdravlja objašnjavaju "preventivnim djelovanjem na svijest roditelja da zaštite zdravlje djeteta", kazala je za RSE pomoćnica ministra zdravlja Slađana Pavlović.

Pavlović je objasnila i od čega će zavisiti visina kazne 100 ili 2.000 eura koju će platiti roditelji.

"Zdravstvena inspekcija je ta koja, nakon što domovi zdravlja dostave informacije da roditelj odbija da vakciniše dijete, sačinjava dokumentaciju i dostavlja je sudovima za prekršaje sa prijedlogom za visinu kazne koja je prema zakonu od 100 do 2.000 eura. Definitivno je na sudu da odluči koja je visina kazne, ali svakako da se tu uvijek ima u vidu da li je lice u povratu, i ukoliko mu se kazna ponavlja, da će i iznos kazne biti veći", pojasnila je pomoćnica ministra zdravlja.

Propaganda za roditelje

I dok epidemiolozi i ljekari upozoravaju na moguću epidemiju malih boginja kao posljedicu nevakcinacije i apeluju na roditelje da vakcinišu djecu jer je, uvjeravaju, vakcina MMR bezbjedna, i dalje je veliki broj roditelja koji odbijaju vakcinu.

Zbog toga je protiv roditelja, prema zvaničnim podacima, do sada podnijeto 218 prekršajnih prijava.

Jedna od njih je novinarka Dušica Tomović koja je odbila da vakciniše dijete i zbog toga je prije godinu platila kaznu. Ona na novu kaznenu politiku Vlade gleda kao na dio propagande.

"Klasična propaganda za roditelje koji su pred teškom dilemom i odlukama za svoje dijete, da li ga vakcinisati ili ne, koja, čini mi se, nema za cilj da donese odgovore nego više da zaplaši i zaprijeti kaznama. Kazne od 100 do 2.000 eura, čini mi se, neće doprinijeti ni većem procentu vakcinisane djece ali ni većem razumijevanju cijelog problema", iskreno će Dušica Tomović.

Tomović, koja je platila kaznu jer je odbila da dijete vakciniše MMR vakcinom, smatra da visina kazne ne određuje odluku roditelja.

"Roditelji kad već odluče da odbiju tu MMR vakcinu oni su, bar ove koje znam, prije toga dobro promislili i svjesni bili da možda to donosi neke druge posljedice. A tih 100, 500 ili 2,000 eura u tom momentu je možda ono o čemu najmanje razmišljaju", zaključuje Dušica Tomović.