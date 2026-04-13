Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
VIJESTI
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno
Vesti

Pokrenut krivični postupak protiv još devet lica iz kriminalne grupe Radoja Zvicera

Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana na fotografijama Evropola.
Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana na fotografijama Evropola.

Specijalno državno tužilaštvo u Crnoj Gori 13. aprila pokrenulo je krivični postupak protiv još devet lica zbog sumnje da su počinili krivična dela stvaranja kriminalne organizacije i neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga.

Krivični postupak se odnosi na delovanje kriminalne grupe za koju su kao organizatori optuženi Radoje Zvicer, Vaso Ulić i Slobodan Kašćelan.

U pitanju je kriminalna organizacija osnovana sa ciljem krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju, kao i krijumčarenja 903 kilograma te droge u junu 2020. godine, što su sprečili nadležni organi u Australiji, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Pratite nas na Telegramu

Iz tužilaštva podsećaju da su prethodno podignute optužnice protiv tri organizatora kriminalne grupe, kao i još 22 druga pripadnika grupe.

Oni su optuženi za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije, kao i neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Po tim optužnicama u toku je glavni pretres pred Višim sudom u Podgorici.

Primorski grad Kotor u Crnoj Gori epicentar je organizovanog kriminala (foto-arhiv)
Čitajte:

Sužavanje obruča oko Zvicera: Povodom akcije 100 policajaca kod Kotora

Radoje Zvicer, jedan od optuženih za organizovanje ove kriminalne grupe, je odbegli vođa kavačkog klana iz Kotora.

Protiv njega je u januaru 2025. godine Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore otvorilo istragu zbog sumnje za ubistvo Rista Mijanovića u novembru 2020. godine. Pod istragom se nalazi još 12 pripadnika Kavačkog klana.

Kavački klan bavio se pretežno međunarodnim švercom kokaina, a upravo zbog toga se Zvicer nalazi na listi 50 najtraženijih evropskih begunaca.

Zviceru se od 2020. godine, kada je teško ranjen u Kijevu, gubi svaki trag. U evropskim dokumentima se ističe da se služio sa najmanje 15 lažnih identiteta.


Povezani sadržaji
XS
SM
MD
LG