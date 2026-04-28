Sveti Stefan od poravnanja u Londonu do anketnog odbora u Podgorici

"Građani imaju pravo da znaju na osnovu čega se donose odluke koje mogu imati potencijalno štetne posledice po državne interese."

Uz ove reči je predsednik Crne Gore Jakov Milatović pozvao Skupštinu te zemlje da formira anketni odbor i istraži odluku Vlade o poravnanju u višegodišnjem sporu sa zakupcem hotela Sveti Stefan.

Vlada Crne Gore i zakupac Adriatic Properties postigli su poravnanje kojim je obustavljen međunarodni arbitražni postupak i dogovoren nastavak zakupa, uz povećanje zakupnine i učešće države u profitu, kao i ponovno otvaranje kompleksa.

Predsednik Crne Gore traži parlamentarnu istragu koja treba da utvrdi zašto je Vlada promenila pristup u odnosu na period kada je arbitražni proces započet.

Inicijativu za formiranje anketnog odbora najavio je i lider opozicionog Građanskog pokreta URA Dritan Abazović, navodeći da to čini na zahtev mesne zajednice Sveti Stefan.

Spor između države Crne Gore i kompanije Adriatic properties počeo je nakon što je ova kompanija zatvorila hotelski kompleks na Svetom Stefanu 2021. godine, nakon protesta u Budvi zbog režima korišćenja plaža i javnih površina.

Spor se potom odvijao pred Londonskim sudom za međunarodnu arbitražu, gde su suprotstavljene bile s jedne strane Vlada i državne hotelske kompanije, a sa druge zakupac Adriatic Properties koji je u tom postupku potraživao odštetu od oko 100 miliona evra.

Zahtevi za parlamentarnom istragom dolaze nakon što je Vlada Crne Gore postigla dogovor kojim je okončan ovaj arbitražni postupak, te najavila ponovno otvaranje luksuznog hotelskog kompleksa koji je bio zatvoren prethodnih 5 sezona.

Zbog čega se poziva na istragu?

Kabinet predsednika Jakova Milatovića 27. aprila pozvao je Skupštinu Crne Gore da formira anketni odbor i istraži slučaj Svetog Stefana, uključujući arbitražni postupak i nedavno poravnanje.

Milatović ističe da je spreman da se odazove pozivu anketnog odbora i doprinese rasvetljavanju činjenica, ali da smatra da bi isto trebalo da učini i predsednik Vlade Milojko Spasić.

Milatović je u vreme pokretanja arbitražnog postupka vršio funkciju ministra ekonomskog razvoja, a aktuelni premijer tada je bio ministar finansija i socijalnog staranja.

Stav kabineta predsednika pojasnila je i njegova savetnica za održivi razvoj Olivera Vukajlović.

"Kada se država odriče zahtjeva u postupku koji traje godinama i u kojem su potrošena značajna sredstva, građani imaju pravo da znaju na osnovu kojih pravnih i ekonomskih procjena je takva odluka donijeta", navodi ona.

Na zahtev mesne zajednice Sveti Stefan, inicijativu za osnivanje anketnog odbora u Skupštini Crne Gore najavio je i lider opozicionog Građanskog pokreta URA i bivši premijer Dritan Abazović.

U saopštenju tog pokreta navodi se da je Abazović 27. aprila razgovarao sa predstavnicima mesne zajednice Sveti Stefan koji su zabrinuti zbog tajnog dogovora vlade sa zakupcem.

"Otvorila se ideja da eventualno uđemo u proceduru formiranja anketnog odbora vezano za Sveti Stefan. Ja je prihvatam objeručke, pozivam poslanike svih partija, bez ikakvih razlika, da takvu inicijativu procesuiramo zajednički i da tražimo odgovore od svih nadležnih organa i svih ljudi koji nam mogu pomoći da dobijemo više informacija na kraju da idemo prema tome da ovo vratimo državi", rekao je Abazović.

Šta je prethodilo dogovoru sa Adriatic Properties?

Hoteli Sveti Stefan, Miločer i Kraljičina plaža su 2007. izdati u dugoročan zakup grčkoj kompaniji Adriatic Properties, u vreme kada je na vlasti bila Demokratska partija socijalista (DPS) Mila Đukanovića.

Nakon što je u avgustu 2020. DPS izgubio vlast, grupa meštana, predvođena lokalnim funkcionerima nove vlasti prosrpskog i proruskog Demokratskog fronta, organizovala je nekoliko protesta protiv zakupca ovog hotelskog kompleksa.

Demonstranti su porušili ograde na hotelskim plažama, zbog čega je Adriatic Properties uoči sezone 2021. godine zatvorio hotele, uz objašnjenje da više ne mogu garantovati privatnost gostima.

Usledile su tužbe pred međunarodnim arbitražnim sudom u Londonu.

Država, koja ima većinsko vlasništvo u hotelima, tužila je Adriatic Properties zbog štete koja je nastala zatvaranjem hotela, dok je ta kompanija tužila državu tražeći odštetu od oko 100 miliona evra.

Tako je ovaj zaštitni znak crnogorskog turizma prethodnih pet sezona bio zatvoren za turiste.

Od pretvaranja Svetog Stefana u moderno letovalište 1960. godine odlukom tadašnje socijalističke vlasti, ova destinacija stekla je svetsku slavu.

Na Svetom Stefanu boravile su poznate ličnosti poput porodice Dejvida i Viktorije Bekam, Roberta De Nira i Silvestera Stalonea, a 2014. srpski teniser Novak Đoković venčao se na Kraljičinoj plaži.

Zbog neplaćenog zakupa, firma Adriatic Properties dugovala je 3,1 milion eura.

Crnogorski mediji sredinom ferbuara ove godine javili su da kompanija "Sveti Stefan hoteli" u većinskom vlasništvu države očekuje da putem domaćih sudova naplati 3,1 milion evra dugovanja.

Optimistična očekivanja zasnivaju se na odluci Ustavnog suda, koji je u februaru usvojio ustavnu žalbu kompanije "Sveti Stefan hoteli" i ukinuo rešenje Vrhovnog suda da domaći sudovi nisu nadležni u sporu sa zakupcem.

Poslednji put se Ustavni sud oglasio povodom ovog spora 27. aprila, kada je ukinuo rešenje Apelacionog suda o priznanju advokatskih troškova u sporu oko Svetog Stefana, ponovo uz ocenu da su "sudovi propustili da ispitaju suštinsko pitanje, da li se radi o sporu u kojem je predviđena isključiva nadležnost crnogorskog pravosuđa, imajući u vidu da se predmet spora odnosi na zakup nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Crne Gore".

Vlada objavila okončanje spora, dok meštani izražavaju nepoverenje

Uprkos otvorenim pravnim pitanjima, Vlada Crne Gore je početkom aprila saopštila da je postigla poravnanje sa zakupcem i time okončala višegodišnji arbitražni postupak pred londonskim sudom.

Iz Vlade su naveli da je takvom odlukom izbegnut rizik isplate potencijalne štete veće od 100 miliona evra.

Dogovoreno je povećanje zakupnine koju dobijaju državne kompanije, isplatu razlike od 500 hiljada evra u obračunatom iznosu zakupnine, godišnje učešće države od 10 odsto u profitu zakupca, kao i produženje zakupa za period tokom kojeg hoteli nisu radili, odnosno na još pet godina.

Premijer Crne Gore Milojko Spajić najavio je otvaranje Svetog Stefana najkasnije do juna 2026. godine.

"Uvjereni smo da će ponovno otvaranje Svetog Stefana doprinijeti jačanju međunarodnog ugleda Crne Gore kao elitne turističke destinacije i označiti povratak svjetskog džet-seta", rekao je Spajić.

On je naglasio da novi aranžman ne predviđa dodatnu gradnju u Miločerskom parku i da će se sve aktivnosti odvijati u okviru postojećih dozvola.

Dogovor su potvrdile i kompanije Aman i Adriatic Properties, koje su navele da poravnanje omogućava potpuni izlazak iz arbitražnog postupka i povratak kompleksa u funkciju, preneo je 2. aprila RTCG.

Iz Mesne zajednice Sveti Stefan reagovali su rečima da otvaranje Svetog Stefana nije tema već "obaveza koja je odavno morala biti ispunjena".

Dodaju i da najavu otvaranja nisu dočekali sa optimizmom, već sa nepoverenjem zbog ranijih iskustava i načina na koji su se procesi vodili, upozoravajući da problem nije u javno izrečenim porukama, već u onome što se, kako tvrde, prećutkuje.

Posebno su ukazali na to da lokalna zajednica nije bila uključena u proces odlučivanja.

Tekst dogovora o poravnanju između Vlade Crne Gore i kompanije Adriatic Properties nije javno objavljen.

RSE je uputio kabinetu premijera Milojka Spajića zahtev za komentar povodom poziva da se istraži dogovor o poravnanju, ali odgovor do objavljivanja teksta nije stigao.