Milatović neće ići na proslavu u RS, sa Vućićem ima 'institucionalni odnos'

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio je da sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem ima "institucionalne odnose", da je pitanje da li su izbori u Srbiji pokradeni stvar te države, te da neće ići na obeležavanje neustavnog Dana Republike Srpske (RS) 9. januara.

On je u intervjuu za Vijesti kazao da je jedan od verovatno malobrojnih političara koji se nikada nisu sreli sa Vučićem osim institucionalno.

"Sećate li se mojih izjava kada sam smatrao da se što se tiče izbora u Crnoj Gori pitaju građani Crne Gore, a ne nikako bilo ko iz Beograda, Brisela ili Vašingtona? Isto tako ja zaista ne bih trenutno komentarisao gospodina Vučića. Više puta sam rekao da je gospodin Vučić predsednik Republike Srbije i mi imamo institucionalni odnos dva predsednika koja su na čelu dve susedne države", kazao je on.

Milatović je svoju prvu zvaničnu posetu Srbiji u julu prošle godine opisao kao "novi list u političkim odnosima". Beograd je za Milatovića bila prva stanica u regionu, tri meseca nakon što je na predsedničkim izborima pobedio dotadašnjeg šefa crnogorske države Mila Đukanovića.

U intervjuu koji su objavile Vijesti prvog dana 2024. godine Milatović je još kazao da je pozvan na proslavu dana RS u taj bosanskohercegovački entitet, ali da neće ići.

"Znate moj stav koji se tiče celovitosti BiH, to je naša državna politika, to je i moj stav", kazao je on i dodao da što se tiče ostalih državnih zvaničnika Crne Gore, svako će svojim delovanjem pokazati određene političke stavove.

On je i prethodno, u oktobru prošle godine, osudio izjavu predsjednika RS Milorada Dodika o stvaranju "države Srba", što je kao mogućnost naveo Dodik u izjavi takođe u oktobru prošle godine.

'Crna Gora je sekularna država'

Milatovič je u prvom intervjuu u 2024. godini ponovio i da se snažno zalaže i veruje u sekularnu državu Crnu Goru, gde je jasno podeljena državna i crkvena vlast.

"To je moj stav. To jesam li ja vernik ili nisam vernik je pitanje moje, to je moje lično osećanje", kazao je on i dodao da na njegove stavove ni jedna verska organizacija nema apsolutan uticaj.

Dodao je da ne veruje "slepo" i da misli da su i građani stekli takav utisak o njemu.

"Kršten sam u Mitropoliji crnogorsko-primorskoj Srpske pravoslavne crkve. Mislim da Mitropolija kao deo Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori uživa veliko poverenje građana i ja tu činjenicu poštujem", kazao je on.

Na pitanje treba li Crna Gora da postane država konstitutivnih naroda, kao što je Bosna i Hercegovina i Severna Makedonija, ili da ostane sekularna i građanska država, on je kazao da ako postoji bilo kakav plan, on je protiv toga. Rekao je da je "apsolutno posvećen Crnoj Gori kao zemlji koja je utemeljena na antifašizmu".

"Više puta sam govorio i o žrtvi koju je moja porodica dala u borbi protiv fašizma i nacizma. Posvećen sam Crnoj Gori kao sekularnoj državi, gde je jasna razdvojenost države i crkve, kao građanskoj državi, gde je građanin taj koji je nosilac suvereniteta, bez obzira je li taj građanin po nacionalnom opredeljenju Crnogorac, Srbin, Bošnjak, Musliman, Hrvat, Albanac ili Rom", naveo je on.