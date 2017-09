Hoće li crnogorski prostor uređivati mafija?

Brojne kontroverze prate vladin Prijedlog novog zakona o planiranju prostora, pa su uoči rasprave u Skupštini oštre osude stigle od nevladinog sektora, opozicionih partija i strukovnih udruženja. Jednoglasno optužuju Vladu i da se poslije kolapsa crnogorske privrede okomila na prostor kao jedini preostali resurs Crne Gore, ali ministar Pavle Radulović poručuje da se novim zakonom rješava dosadašnji urbanistički haos.

Na vanrednoj sjednici crnogorske Skupštine, koju bojkotuje opozicija, danas je samo jedna tačka dnevnog reda - Prijedlog Zakona o planiranju i uređenju prostora koji je prethodnih dana pokrenuo lavinu optužbi. Iz civilnog sektora, opozicije i strukovih udruženja na račun predlagača Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT), na čijem je čelu ministar Pavle Radulović stigle su brojne optužbe. A osnovna zamjerka zakonopiscu je potpuna centralizacija u planiranju i uređenju prostora ali i gradnji pa će, kako tvrde protivnici zakona, opštinama biti ukinute sve nadležnosti u ovoj oblasti.

Biće to potpuna predaja prostora Crne Gore u ruke građevinskih lobija i njihovih saučesnika iz vladinih kabineta, tvrde iz MANSA.

"Donošenje planskih dokumenata, ali ne samo njih već i izdavanje građevinskih dozvola, kao i donošenje svih onih planova koje je do sada donosila lokalna uprava, se seli u MORT. Znači, neko ko ima namjeru da korumpira ministra, da korumpira bilo kog državnog službenika, više ne mora da obilazi nekoliko šaltera opštinskih. Sad ima jedan jedini šalter u kabinetu ministra Radulovića", ocijenio je Dejan Milovac iz MANS-a.

Odgovarajući na optužbe da se novim zakonom ukidaju brojne nadležnosti lokalnim upravama, ministar Pavle Radulović, kao predlagač, kaže:

"Ovo je potpuno tehnički propis koji je probao da u planiranju, koje je ključno za Crnu Goru, sabere sve umove na jedno mjesto. Jer mi administrativnih kapaciteta nemamo. Ako me ubijedite ili ako ubijedite bilo koga na kugli zemaljskoj da se naselje od 600.000 ljudi (teritorija Crne Gore) može planirati sa 24 lokacije (broj opština u Crnoj Gori) i da treba da sadrži 600 aktivnih planova onda ste pobijedili", kazao je Radulović za TV Crne Gore.

Radulović je nedavno, na konferenciji za novinare, demantovao i optužbe da Ministarstva održivog razvoja i turizma tokom izrade zakona nije usvajalo primjedbe i sugestije sa različitih adresa:

"Notorna je neistina da ništa od sugestija nije prihvaćeno. Prihvaćeno ih je stotine, što tehničkih što koncepcijskih i sarađivali smo sa svima", precizirao je ministar Pavle Radulović.

Prijedlog zakona, ako bude usvojen, "predviđa da se: izrada planova, izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola i naplata komunalija oduzmu opštinama i tako im se uskrati mogućnost planiranja razvoja i raspolaganja resursima na svojoj teritoriji", pojašnjava MANS i konstatuje da je "to samo dio nadležnosti koje im ukida novi zakon".

'Finalna pohara'

Opozicione partije Gađanski pokret URA i Socijaldemokratska partija (SDP) zatražile su da se Prijedlog zakona povuče iz skupštinske procedure, ocjenjujući da se tim aktom krše Ustav, Zakon o lokalnoj samoupravi, ali i međunarodna dokumenta.

Poslanica SDP Draginja Vuksanović kazala da je taj skandalozni akt "tajkunski udar na prostor kao najvredniji državni resurs".

Ovaj zakon je pisala mafija

"Ne, ovaj zakon nije pisao Šekspir – to znamo. Ovaj zakon je pisala mafija. I ministar Radulović, odavde mu poručujem, je pristao da bude obični kaplar mafije. Puki izvršitelj onoga što je godinama stvarao Brano Gvozdenović (bivši ministar) i organizovana kriminalna grupa oko njega", ocijenio je lider URE Dritan Abazović.

Zbog teksta novog zakona osude na račun MORT-a stigle su i iz tri opozicione primorske opštine, Budve, Kotora i Herceg Novog. Pa su predsjednici, na zajedničkoj konferenciji za novinare, oštro kritikovali ministra Pavla Radulovića i predloženo zakonsko rješenje. Prvi čovjek Budve Dragan Krapović je poručio:

"Ovaj zakon, ako bude usvojen, će sahraniti održivi razvoj i turizam u Crnoj Gori. Moje je mišljenje da je ovaj zako skrojen samo sa jednm ciljem - a to je finalna pohara. Pohara i predaja unaprijed poznatim investitorima."

Civilnom sektoru i opozicinim partijama, koje danima traže povlačenje zakona iz skupštinske procedure, pridružila su se i strukovna udruženja. Iz Inženjerske komore Crne Gore ocijenili su da je takvo "zakonsko rješenje potpuno suprotno evropskoj praksi u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja".

Društvo prijatelja bokeške baštine i NVO Expeditio iz Kotora, koji okupljaju arhitekte, stručnjake za prostorno planiranje, saopštili su da godinu dana bezuspješno negoduju i dostavljaju primjedbe ministru Raduloviću zbog ovog zakona. Ali se MORT, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa arhitekta iz Budve Slobodan Bobo Mitrović, oglušio o njihove primjedbe.

Mitrović smatra da se ovim zakonom otvaraju "vrata za dalju devastaciju prostora" i da se Vlada okrene prostoru, kao blagu Crne Gore, pošto je privreda posrnula.

"Kada su videli da od privrede više nema spasa onda su se okrenuli prostoru. Jedino što je još ostalo. To je ono kada bankrotira domaćin, onda on prodaje sve što ima u svojoj kući. I crnogorska Vlada je donijela takav zakon po kojem će moći da prodaje još ovo preostalih lokacija, ali sa zakonom koji joj omogućava to. Jer neće ništa morati da pita lokalnu upravu. I to je suština i smiasao ovog zakona", zaključio je Mitrović.

'Primorci će bit' željni mora'

U pojedinim primorskim opštinama zbog novog zakona najavljeni su protesti mještana i civilnog sektora.

Primorci će bit’ željni mora, kaže aktivista nevladinog sektora Ivan Zanković, koji poručuje mještanima obalnih gradova da im se piše sudbina njegovog Sutomora, ukoliko se usvoji prijedlog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

"Aktuelna vlast sve radi za tajkune i kriminalce. Primjere imamo u Sutomoru i Baru đe nam je napadnuta obala. Tu ja, na dvadeset metara od đedovine koja je stara 800 godina, ne mogu da priđem jadranskoj obali, ne mogu da se okupam i stavim svoj peškir. Jer su tajkuni ovog režima ogradili plažu. Mi želimo da vidimo more i da se možemo okupati u Jadranu koje je javno dobro. Mi to u Sutomoru više nemamo mogućnost", kaže Zanković.

U opštinskim odborima Demokrata i DF-a Budve smatraju da će novi Zakon, ukoliko se usvoji, potpuno zaobići interese lokalnog stanovništva u planiranju prostora.

"Shvativši da gube opštinu po opštinu, šefovi su se dosjetili centralizacije i prebacivanje nadležnosti sa lokalnih samouprava u Podgoricu. Jedino što im još bit ne može je da prebače i more", prokomentarisao je Krsto Radović iz Demokrata.

"Ovaj Zakon je namjera DPS vlasti da u bescjenje proda najatraktivnije lokacije, Kraljičinu plažu, Buljarivu, Jaz, i atraktivne lokacije u Boki Kotorskoj", kaže Nenad Kordić iz DF-a.