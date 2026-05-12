Predsednik Crne Gore vratio na ponovno odlučivanje izmjene Zakona o Ustavnom sudu

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović vratio je Skupštini te zemlje na ponovno odlučivanje Zakon o izmenama i dopuni Zakona o Ustavnom sudu koji je 8. maja usvojen u parlamentu, saopšteno je iz kabineta predsednika.

Ovim zakonom propisuje se mogućnost da sudija Ustavnog suda, kome je prestala funkcija zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju ili isteka mandata, nastavi da vrši funkciju do izbora novog sudije, kako bi se izbeglo da to mesto ostane upražnjeno.

Predsednik Milatović vratio je zakon Skupštini jer smatra da odredba koja omogućava sudijama Ustavnog suda da nastave funkciju nakon isteka mandata nije u skladu s Ustavom Crne Gore, koji propisuje mandat od 12 godina bez mogućnosti produženja.

Predsednik ukazuje da takvo rešenje narušava pravni poredak i stvara kontradikcije. Takođe navodi da se time ne rešava postojeći problem, već dodatno komplikuje, te da izmene moraju biti usklađene s Ustavom.

"Na opasnost politički motivisane opstrukcije izbora novih sudija Ustavnog suda, primenom ovakvog rešenja u budućnosti, ukazuje i aktuelna situacija u kojoj dva predloga Predsednika Crne Gore za izbor sudija Ustavnog suda još uvek nisu razmotrena od strane Skupštine Crne Gore", navodi Milatović u saopštenju.

S druge strane, ministar pravde Bojan Božović rekao je da je ovaj zakon usklađen sa preporukama Venecijanske komisije. Zakon je 8. maja usvojen glasovima 42 poslanika, bez učešća opozicije.

Ustavni sud trenutno funkcioniše u nepotpunom sastavu, sa šest umesto sedam sudija.

Među njima je i sutkinja kojoj je 2025. godine istekao mandat, nakon čega joj je odlukom Skupštine dozvoljen nastavak rada do izbora novog sudije, a ne duže od godinu dana. U međuvremenu je ispunila i uslov za starosnu penziju.

Predsednik Jakov Milatović predložio je Skupštini Crne Gore dva kandidata za nove sudije Ustavnog suda, međutim, Skupština o tome još nije odlučivala.

"Ustavni sud Crne Gore može biti u potpunosti efikasan samo kada radi u punom sastavu, zbog čega apelujemo na Skupštinu Crne Gore da bez daljeg odlaganja uvrsti pitanje izbora novih sudija u dnevni red", saopšteno je sredinom marta iz nevladine organizacije Akcija za ljudska prava povodom ovog pitanja.

Ustavni sud Crne Gore je od 2020. do 2023. godine radio u nepotpunom sastavu.

U tom periodu u penziju je otišlo četvoro od sedam sudija, a Skupština nije uspevala da izabere njihove naslednike zbog izostanka političkog dogovora.

Nedostatak kvoruma za odlučivanje u Ustavnom sudu doveo je do nagomilavanja nerešenih predmeta i višegodišnjeg čekanja građana na odluke suda.

Uz snažan pritisak Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, sudije su izabrane u februaru 2023. godine.