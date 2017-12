Građani sudstvu ne vjeruju

Većina sudija i tužilaca smatra da je stanje u crnogorskom pravosuđu dobro, dok više od polovine anketiranih građana smatra da je rad sudstva neefikasan i da sudije ne sude po zakonu, pokazalo je istraživanje Građanske alijanse i Udruženja sudija i tužilaca. I dalje više od 50 odsto građana smatra da mito i korupcija imaju uticaja na rad crnogorskih sudija. Stav građana prema radu tužilaštva podijeljen je, ali ide u pozitivnom smjeru.

Većina crnogorskih sudija i tužilaca svoj rad ocjenjuju visokom ocjenom, pa za stanje u crnogorskom pravosuđu kažu da je dobro. Sa druge strane, građani su podijeljeni po tom pitanju ali skoro 58 odsto njih rad sudstva ocjenjuje kao neefikasan, pokazalo je istraživanje Građanske alijanse (GA) koje je urađeno u saradnji sa Udruženjem sudija i tužilaca.

Od ukupno 250 anonimno anketiranih sudija više od 73 odsto njih smatra da je stanje u sudstvu uglavnom dobro, a 36 odsto sudija je nezadovoljno postojećom infrastrukturom u sudovima. Polovina crnogorskih sudija smatra da javnost uglavnom ima povjerenja u rad sudova, kazala je predsjednica Udruženja sudija i sudija Vrhovnog suda Crne Gore Hasnija Simonović.

"Važno je istaći da je opao broj građana koji su imali veoma negativan stav o sudstvu, a zabilježen je i blagi rast po pitanju efikasnosti rada sudova. Nesumnjivo je da ovaj rezultat raduje ali smo u obavezi uložiti dodatne napore kako bi se procenti koji se odnose na negativne stavove građana prema sudstvu sveli na minimum", ocijenila je Hasnija Simonović.

I crnogorski državni tužioci, njih 96,3 odsto, smatraju da je stanje u tužilaštvu dobro, a više od 65 procenata smatra da javnost uglavnom ima povjerenja u rad tužilaštva. To su podaci dobijeni anonimnim anketiranjem 81 državnog tužioca.

Kao ključne razloge za nedostatak povjerenja javnosti, tužioci navode neinformisanost građana, neuspjeh u postupku i dezinformisanost o radu tužilaštva, kazao je predsjednik Udruženja državnih tužilaca Veselin Vučković.

"Ono što moram istaći, prema rezultatima ankete, a mislim da je to i realno stanje - u porastu je i povjerenje građana prema tužilaštvu. Mislim da je to rezultat transparentnijeg rada tužilaštva", smatra Vučković.

A šta misle građani?

Za razliku od sudija, 48 odsto građana ima negativan stav o sudstvu. Da je rad sudstva neefikasan smatra gotovo 58 odsto građana, kazao je Zoran Vujičić iz GA i napominje da su pozitivniji stavovi građana Crne Gore prema tužilaštvu.

"U odnosu na prošlu godinu, neznatno je opao procenat onih koji smatraju da sudije uvijek ili uglavnom sude po zakonu, sa 41 na 37 odsto. Ovaj podatak mora da brine. Jer građani kao razlog nepovjerenja odnosno razlog zbog čega smatraju da sudije ne sude po zakonu obično navode politički pritisak ili mito i korupciju. A svoj stav u najvećoj mjeri zasnivaju na osnovu svojih iskustava odnosno iskustava onih kojima vjeruju ili na osnovu medijskog izvještavanja", kaže.

I tužioce i sudije zabrinjava i dalje visok procenat građana, preko 50 odsto, koji politički pritisak ili korupciju smatraju za glavne probleme u radu crnogorskog pravosuđa.

Sudija Hasnija Simonović je ovaj problem komentarisala na osnovu ličnog iskustva. Ona tvrdi da je "za 35 godina rada, od pripravnice do sudije Vrhovnog suda, niko nikad nije pozvao" da u nekom predmetu presudi po njegovom nalogu.

"Da li je to rađeno drugim sudijama ja to ne znam jer i sami znate kako to ide. Ne znam ni ovo - korupcija. To je za mene samo riječ. Ne znam kako, i na koji način se u javnosti takva percepcija stvara kad ja za te sudije ne znam", tvrdi Simonović.

Komenatrišući percepciju građana Zoran Vujičić smatra da je nedavna izjava predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice imala uticaja na visok procenat građana koji misle da sudije ne sude po zakonu.

"Bojim se da je nedavna izjava predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice 'da sudija koji prima 600 eura platu ne može biti moralan', imala kontra efekat. Odnosno, izazvala negativnost u djelu javnosti. Iako je njena namjera bila, po mom razmišljanju, da ukaže na loš položaj sudija u društvu, takva vrsta izjave nije smjela da se kaže. Jer sudija je sudija i on mora biti moralan koliku god platu imao", objasnio je Vujičić, koji smatra da je to uticalo na stav anketiranih građana.

Tužilac u Vrhovnom državnom tužilaštvu Veselin Vučković kazao je da nije moguće da građani imaju apsolutno povjerenje i naravno, kako je objasnio Vučković, ne moraju biti uvijek u pravu.

"Ali ono što jeste objektivna činjenica jeste to, da brojne i nagomilane probleme koje trpe i naši građani, a koji su rezultat jednog perioda koji je duže trajao postavljaju takve zahtjeve pred državno tužilaštvo da se od tog organa očekuje da riješi sve probleme i pitanja. A tužilaštvo mora da radi po zakonima", zaključio je Vučković.