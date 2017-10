Gradnja za pranje novca?

Vrhovni sud Crne Gore je donio odluku da se produži pritvor biznismenu iz Republike Srpske (BiH) Momiru Nikoliću i aktivistima Pokreta za promjene koji su okrivljeni za krivična djela pranje novca i stvaranje kriminalne organizacije. Vrhovni sud je odlučio da Nikolić ostane u pritvoru do sredine novembra zbog mogućnosti bjekstva i uticaja na svjedoke. Da li postoji veza između Nikolićevog privatnog biznisa u Crnoj Gori, pranja novca i finansiranja kampanje opozicionog Demokratskog fronta (DF)?

U Crnoj Gori se o bosanskom biznismenu Momiru Nikoliću veoma malo zna. Njegovo ime je prvi put iznijeto u javnost prilikom hapšenja, kada ga je Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal označilo kao jednog od organizatora kriminalne grupe koja je navodno prala novac kojim je finansirana kampanja opozicionog Demokratskog fronta za parlamentarne izbore koji su održani u oktobru 2016. godine.

Vrhovni sud Crne Gore je prije tri dana donio rješenje po kojem je biznismenu i građevinskom preduzimaču Momiru Nikoliću produžen pritvor do 15. novembra zbog mogućnosti bjekstva ili uticaja na svjedoke. U obrazloženju produženja pritvora Vrhovni sud se poziva na spise Specijalnog tužilaštva iz dosadašnje istrage o pranju novca i stvaranju kriminalne organizacije iz kojih se prvi put jasnije nazire strategija tužilaštva za dokazivanje navedenih krivičnih djela.

Nikolić se tereti da je od 2003. godine u Crnoj Gori gradio objekte za čiju izgradnju je dobijao po nekoliko stotina hiljada eura, a da je državi za porez uplaćivao paušal od svega 2.000 eura. Klijenti su mu bili uglavnom Rusi i Litvanci. Nikolić je prema spisima tužilaštva, prošle godine kupio zemljište na kome je izgradio stambeni objekat od novca nepoznatog porijekla, a zatim ga prodao ruskoj državljanki za 600.000 eura. Taj prihod Nikolić nije prijavio poreskoj upravi. Takođe se navode uplate od po 500.000 eura u ruskoj Sberbanci u Banjaluci.

Specijalno tužilaštvo tvrdi da Momir Nikolić ostvario mnogostruko veći prihod od onog koji je prijavio, a utajene poreske obaveze od više stotina hiljada eura upotrijebio za nezakonite radnje u okviru kriminalne organizacije koja je formirana prošle godine.

Nikolićev branilac, podgorički advokat Dražen Medojević kaže da su navodi Specijalnog tužilaštva u potpunosti neosnovani, te da se uplate ruskih investitora ne može smatrati prihodom.

"Pošto je bio mnogo pošten u njega su imali povjerenje ruski i litvanski investitori. Slali su njemu novac, a on je plaćao podizvođačima. Tako da to nikako ne može biti njegov prihod. Uostalom, nikakav postupak nije vođen protiv njega za neplaćanje poreza, niti je bilo kakvom presudom ili odlukom utvrđeno u Crnoj Gori da Momir Nikolić nije izmirivao svoje obaveze. On je bio paušalni poreski obveznik i svoje obaveze je redovno izmirivao", kaže advokat Medojević i tvrdi da njegov klijent nije imao nikakav motiv da pere legalan novac:

"Totalno je apsurdno i neoguće da Momir Nikolić ima motiv da svoj legalno stečen novac pere i to preko političkih partija. Čovjek koji je van politike nema nikakve veze ni sa jednom političkom partijom, politika ga ne interesuje. Tako da su to neuspjele konstrukcije. Ja kao njegov branilac jedva čekam da se dođe do suda, ako se uopšte podigne bilo kakva optužnica, jer smatram da ne postoji elementarni osnov sumnje u odnosu na njega", kaže Medojević.

Specijalno tužilaštvo navodi da je neophodno saslušanje još jednog broja svjedoka na okolnosti da je Momir Nikolić finansirao kampanju Demokratskog fronta za parlamentarne izbore iz nelegalno stečenog novca.

U dosadašnjoj istrazi Specijalno tužilaštvo je, zbog sumnje da je oprani novac korišćen u političkoj kampanji, saslušalo više aktivista Demokratskog fronta koji su konvertovali dolare u eure u oktobru prošle godine. Dio okrivljenih među kojima je i biznismen Momir Nikolić su u pritvoru više od pet mjeseci. To govori da do 15. novembra Specijalno tužilaštvo mora da ili podigne optužnicu protiv okrivljenih, ili da ih pusti iz pritvora.