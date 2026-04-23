Crnogorski pomorci u dobrom stanju pošto je njihov brod zaplenio Iran, kaže ministar

Crnogorski pomorci koji su na brodu koji je u Ormuskom moreuzu zaplenio Iran su u dobrom stanju, rekao je ministar pomorstva Crne Gore Filip Radulović.

Oni su na brodu "MSC Francesca" koji plovi pod panamskom zastavom, jednom od dva broda koja je zauzela mornarica iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) pod optužbom da su kršili propise i pokušali da "tajno isplove" iz Ormuskog moreuza.

Radulović je za Radio-televiziju Crne Gore rekao da su predstavnici Ministarstva pomorstva u kontaktu s kapetanom broda "MSC Francesca", koji je crnogorski državljanin, i da je on potvrdio da su svi na brodu dobro i stabilno.

Iranski vojnici navodno snimljeni kako zauzimaju teretni brod u Ormuskom moreuzu

"Brod je usidren devet nautičkih milja od iranske obale. Pregovori između kompanije MSC i Irana su dobro. Naši pomorci su dobri, MVP je upućen u dešavanja. Na vezi smo i sa kompanijom MSC Francesca. Imali smo jutros razgovor sa kapetanom broda koji je crnogorski državljanin", rekao je u sredu uveče Radulović.

On je rekao da je porodicama pomoraca obećano da će država uraditi sve da ih vrati kući.

Ministarstvo spoljnih poslova Paname je, prema izveštajima medija, saopštilo da je brod "MSC-Francesca" prebačen "nasilno" u iranske vode.

Panama je optužila Iran za kršenje međunarodnog prava, navodeći da je taj potez "ozbiljan napad na pomorsku bezbednost" i "nepotrebna eskalacija" tenzija.

Prema saopštenju IRGC-a, izraelski brod "MSC-Francesca" i grčki "Epaminondas" zaustavljeni su pod optužbom da su nameravali da "tajno" izađu iz Ormuskog moreuza "bez ovlašćenja" i "izvršenjem višestrukih prekršaja i manipulisanjem sistemima za pomoć u navigaciji i ugrožavanjem pomorske bezbednosti".

Mornarica IRGC-a saopštila je da su ti brodovi prebačeni u iranske teritorijalne vode radi pregleda tereta i dokumenata.

Ubrzo pošto su SAD i Izrael pokrenuli napad na Iran 28. februara, ta zemlja je praktično blokirala ključni Ormuski moreuz kroz koji je pre rata prolazila petina globalnih isporuka nafte i gasa.

Uprkos prekidu vatre, Iran i dalje blokira prolazak kroz Ormuski moreuz, dok su SAD uvele blokadu iranskih luka.