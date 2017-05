Kraj podjela oko NATO, upitna stabilnost demokratije

Priključenjem Crne Gore NATO alijansi, sa javne i političke scene je uklonjeno jedno od pitanja koje je duboko dijelilo crnogorsko društvo. Ipak krupni unutrašnji problemi i izostanak konsolidacije političkih odnosa u Crnoj Gori i dalje će ostati jedna od ključnih karakteristika odnosa na crnogorskoj političkoj sceni.

Nakon što 5. juna Crna Gora i formalno bude primljena u NATO alijansu, kako je to ovih dana najavljeno, politička scena u Crnoj Gori će ostati bez teme koja je duboko dijelila stanovništvo te izazivala značajne političke tenzije u prethodne najmanje dvije decenije.

Da li to znači da će se u Crnoj Gori smanjiti političke tenzije, odnosno da li će to doprinijeti stabilizaciji političkih prilika pitali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića. On između ostalog kaže da će i pored stavljanja ad-acta teme koja je najviše polarizovala javnost određeni nivo tenzija ostati.

„Političke tenzije neće lako splasnuti. One će postojati. Naravno da će se opozicija i vlast truditi da podržavaju te tenzije jer one pomažu homogeniziranju njihovog biračkog tijela. Ali teško da će u budućnosti moći da se drži biračko tijelo, samo na bazi prazne priče. Moraće birači dobiti nešto konkretno da bi podržali jednu ili drugu opciju“, smatra Vujović.

Nakon priključenja NATO alijansi Crna Gora ulazi u novu fazu političkog razvoja. Ovih dana je Januš Bugajski iz vašingtonskog Centra za analizu evropske politike ocjenio za Radio „Crne Gore“ - da članstvo u NATO nije dovoljno da stabilizuje i konsoliduje demokratiju u Crnoj Gori. Bugajski je rekao da se mora učvrstiti politički sistem kroz demokratizaciju, legitimnost Vlade, borbu protiv korupcije i uključivanjem nekih opozicionih stranaka u Vladu.

Politički analitičar Zlatko Vujović smatra takođe da će dosadašnje velike teme smijeniti životni i konkretni ekonomsko socijalni problemi:

„Mislim da ćemo se uslovno rečeno udaljiti od onih tema koje su bile snažno homogenizirajuće, kao što su državnost Crne Gore, NATO itd. Napokon, pred vlast i opoziciju će biti postavljeni mnogo strožiji kriterijumi koje će ocjenjivati birači. Ne može se svoditi politički program na pominjanje par imena na političkoj sceni.

Ono što će biti interesantno je, da i opozicija ponudi konkretna rješenja za određene probleme i da se povede debata ko može da stvarno ponudi nešto kvalitetno. Mislim da će upravo sklanjanje teme NATO sa dnevnog reda otvoriti prostor za debatu koja je zasnovana na činjenicama i dokazima, a ne na isključivom raspravljanju o nekim pitanjima za koja građani nemaju konkretnih koristi, kao što su ekonomsko socijalna pitanja“.

Iz ugla jedne od političkih partija, Socijaldemokratske partije, koja je jedina iz opozicije prisustvovala i glasala za priključenje Crne Gore NATO alijansi, skidanje sa dnevnog reda teme NATO integracija označava početak kraja dosadašnjim političkim monopolima vladajuće stranke.

Ivan Vujović funkcioner SDP-a ukazuje na potrebu borbe protiv kriminala i korupcije, potrebu za mirnom promjenom vlasti i drugim izazovima. Vujović očekuje otpore:

„Crna Gora je sada na raskrsnici ulaska u novu fazu političkog razvoja, koja bi trebalo da označi kraj monopola jedne partije, oslobađanje institucija partijske kontrole i u konačnom mirnu smjenu vlasti na demokratskim izborima. To je jasno neizbježan proces, kao što je jasno i logično da će biti otpora tom procesu onih koji pripadaju staroj paradigmi autokratskog vladanja, a to je DPS. Nakon NATO-a, u svim državama istočnog bloka došlo je do dinamiziranja reformi i borbe protiv korupcije na najvišem nivou i sigurno je da će do toga doći i u Crnoj Gori“.

Tema ulaska Crne Gore u NATO alijansu ipak neće biti brzo zaboravljena. To bi, između ostalog, mogla biti jedna od tema narednih izbora. Podsjetimo, opozicioni Demokratski front je najavio da će poništiti odluku o ulasku Crne Gore u NATO kada se, kako su rekli, za to steknu politički uslovi.