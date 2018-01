Pamet u glavu, ljubav u srce

Prvi radni dan nakon novogodišnjih praznika je vrijeme kada uz razmjenu dobrih želja najčešće odgovaramo na pitanje: kako je bilo?

Organizatori fešti na trgovima od Ulcinja do Herceg Novog su zadovoljni jer su ugostili na desetine hiljada posjetilaca iz cijelog regiona, a u pojedinim gradovima praznične manifestacije još traju i nastavljaju se sve do kraja sedmice i pravoslavnog Božića.

"Meni je Nova godna kao i svaki drugi dan. Obilježim to sa porodicom, kao kad izađemo na piće vikendom. Nažalost, nema mogućnosti da čovjek neđe ode, ovako – to je to", kaže Krsto, jedan od mještana, koji bi rađe iz Budve nego u Budvu za novogodišnje praznike.

Oni koji, međutim, vole gužvu, koncerte na otvorenom i ples uz hladno more, dolaze i iz susjednih zemalja da provedu novogodišnje praznike na straogradskom trgu. Jedna od njih je Milena iz Srbije.

"Dolazim zbog spektakularne bine, fenomenalnih izvođača i zato što je ovo pravo mjesto za doček", kaže Milena.

Nema preciznih brojki o prazničnoj posjeti u Budvi, niti o zaradi – naplaćenom ugostiteljskom porezu ili boravišnoj taksi. Sve se svodi na procjene lokalne Turističke organizacije po kojima je bilo oko 50.000 posjetilaca za četiri novogodišnja dana, što je optimistična brojka za praznike koje je prepolovila kiša.

Na masovnost nisu tipovali u Kotoru, gradu koji je prije dvije decenije prvi započeo tradiciju novogodišnjih dočeka na otvorenom. Okupili su deset bendova iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, i tokom dva dana podsjetili što to bješe rock and roll.

"Htjeli smo da pošaljemo poruku da smo grad roka i da ne pravimo kompromise sa turbofolkom ili sličnim. Radimo na kvalitetu i prepoznatljivosti onoga što je grad", objašnjava Ana Radović iz Turističke organizacije, koja je ugostila neke od najpoznatijih bendova regiona.

"Kod nas je rok izumro, a kod vas se tek pojavio i to je dobro", poručuje Mrle iz riječkog Leta 3.

"Sviđa mi se što su gradske vlasti odlučile da ulože u rock and roll, to je danas nesvakidašnje za naše prostore", kaže Dino Šaran iz sarajevskog benda Letu Štuke.

"U godini novog instinkta, ljudi pamet u glavu i ljubav u srce. Teška su vremena, volite se, volite ljude pored sebe, dajte što imate, primićete ono što vam treba", kaže Cane iz beogradskih Partibrejkersa.

Mnogi građani Crne Gore primili su tokom prva dva dana 2018. više od pola miliona sms čestitki i to samo putem jednog od nacionalnog provajdera.

Budvanin Krsto Stevović ima jednu koju, kaže, želi da pošalje svima u regionu: "Najvažnije je da ljudi počnu da se među sobom vole i cijene zbog onoga kakvi su, a ne kako se zovu. Jer, na Balkanu se sve više gleda kako se ko zove, a ne je li čovjek ili nije. Zato želim svim građanima i Crne Gore i Balkana da se više vole i da imaju jedni za druge više lijepih nego grubih i netrpeljivih riječi".

Oni koji su odaslali dobre želje iz Tivta, uživali su u koncertu Džibonija.

"Nemoj gledat samo da uspiješ u životu, nego da ti uspije život", kaže poznati hrvatski muzičar.

Najmanji bokeljski grad je u drugoj godini organizovanja božićno- novogodišnjih fešti ugostio oko 10.000 gostiju, ali i postao prepoznatljiv po ispostavljanju računa svojim građanima za ono na što troše njihov novac.

Za razliku od Budve, koja je potrošila budžetskih 250.000 eura za četvorodnevni program, Tivćani su za 180.000 eura organizovali petnaestodnevne fešte od Božića do Božića.

Jedini su objavili i koliko su uložili privrednici i sponzori - 30.000 eura.

"Imali smo za uzore Beč i Zagreb, ali morali smo dodatno da se potrudimo jer nije teško u velikom gradu sa dva miliona stanovnika ostvariti našu posjećenost, dovoljno je samo da postavite kućice sa novogodišnjom ponudom. Mi smo mali grad, a teško je 'razraditi' primorska mjesta. Ali, prošle godine smo radili osam dana, ove godine program traje petnaest i nadamo se da ćemo neku od narednih sezona raditi pravi božićni advent koji traje cijeli mjesec", očekuje Tonći Francesković iz Udruženja ugostitelja Tivta.

Fešti nikad dosta, kao ni dobrih želja.

"Želim vam zdravlja. Kad te boli, ne moš ništa! Zato bih volio da vas ne boli. Želim vam uzvraćenu ljubav, jer je neuzvraćena dobra samo za pjesnike. I želim vam veće plaće, to je ono što je svima najvažnije, jer dok smo zdravi i zaljubljeni malo ko misli na prve dvije želje", kaže Džiboni.