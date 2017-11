NATO dovodi nove kupce u Crnu Goru

Porast zanimanja zapadnoevropskih klijenata za nekretnine u Crnoj Gori zbog ulaska u NATO, destinacijski primat Boke Kotorske nad Budvom, te sve veće inostrano ulaganje u izgradnju turističko-rezidencijalnih kompleksa, glavne su karakteristike 2017. kada je riječ o tržištu nekretnina na crnogorskom primorju.

Tržište nekretnina će u 2017. označiti pad cijena, ali i porast interesovanja sa zapadnoevropskog tržišta, ocjenjuju naši sagovornici iz agencija za nekretnine.

"Ruske srednje klase, koja je bila najinteresantnija za kupovinu nekretnina, je sada znatno manje, ali mislim da na sve klijente, bilo odakle da dolaze, najviše utiče valutni rizik koji preuzimaju pri kupovini. Slabi su i dolar i rublja, a funta je na nezavidnom nivou. I to je odlučujući faktor", kaže Ivan Đurđevac koji posreduje pri kupoporodaji nekretnina duž crnogorskog primorja.

Irina Roskazova u svojoj agenciji uočava porast interesovanja klijenata iz Zapadne Evrope za nekretnine u Crnoj Gori i ocjenjuje da je na to uticao ulazak zemlje u NATO.

"Glavno obilježje ove godine za nas je to što su se vratili klijenti iz EU. To je zbog ulaska u NATO. Znam da dosta ljudi ovdje nije zadovoljno s tim, ali to je za Crnu Goru veliki korak, posebno za ekonomski razvoj i tržište nekretnina. To je za druge države dokaz sigurnosti", navodi Roskazova.

Prema poslednjim kvartalnim statističkim podacima, prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji je 1.100 eura. Najskuplji je u Baru, 1.460 eura, u Podgorici je 1.120 eura, a u Budvi je pao na ispod 1.000 eura (955). U lokalnoj upravi, međutim, tvrde da je riječ o nerealnoj cijeni, umanjenoj za oko 300 eura, jer je statistika uračunala i cijene stanova Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju, koji se prodaju po znatno nižim cijenama od prosječnih.

Porastom interesovanja kupaca iz Zapadne Evrope promijenio se i njihov destinacijski fokus. Umjesto Budve, koja je nekada bila najpoželjnije odredište za poslovanje s nekretninama, primat sada ima Boka Kotorska.

"Klijenti iz EU se uglavnom opredjeljuju za oblast Boke i više naginju kulturno-istorijskom turizmu. Ali, opet se moramo vratiti na nivoe njihovih valuta koji trenutno ne dopuštaju neke prevelike investicije, ali se ipak nađe određeni broj kupaca koji se u ovom generalno opadajućem trendu odluče za kupovinu. I to uglavnom važi samo za područje Boke, koja se izdefinisala kao primamljiva lokacija za klijente iz EU", objašnjava Đurđevac.

Boka Kotorska je odredište i najvećih inostranih ulaganja u oblasti nekretnina. Od Herceg Novog, gdje se gradi Porto Novi sa marinom i oko 300 luksuznih stanova, preko Luštice Bay koja će uz hotele imati i preko 1.000 rezidencijalnih apartmana i vila, pa do Porto Montenegra, čiji je vlasnik dolaskom u Tivat 2006. označio početak ulaganja krupnog kapitala u nekretnine. No, njihove cijene su za prosječnog građanina astronomske i dostižu prosječno oko 6.500 eura po kvadratu, mada ima i skupljih, posebno kada je riječ o vilama u priobalju. Tako penthaus u Porto Montenegru košta od četvrt miliona pa do 5,5 miliona eura. A za taj novac, osim mediteransko-venecijanske arhitekture svoje nekretnine, kupac dobija i luksuznu uslugu.

"Osim arhitekture, bitan je i life style koji nudimo. Svaka rezidencija u Porto Montenegru ima svoju recepciju kao u hotelu, svoj bazen, spektakularan pogled na more i planine, članstvo u Porto Montenegro klubu vlasnika stanova sa konsijerž timom koji im organizuje boravak u Porto Montenegru, ali i Crnoj Gori. To znači da je naš tim njima na usluzi 24 sata, za njih bukira različite sadržaje, od izleta do restorana", kaže Kristina Škanata iz PR službe.

Da za najskuplje nekretnine uvijek ima kupaca, govori ranije objavljeni podatak da je tokom poslednjih deset godina u Porto Montenegru prodato 260 nekretnina ukupne vrijednosti preko 200 miliona eura. Kupci stanova su iz cijelog svijeta, a među najbrojnijim su oni iz Rusije, Srbije, Velike Britanije, Crne Gore, Italije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Ukrajine, SAD i Bugarske.