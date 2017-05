Nakon Budve i Kotora, Demokratska partija socijalista je izgubila na izborima u još jednom primorskom gradu.

Iako je na izborima u nedjelju pojedinačno Demokratska partija socijalista osvojila najviše, 12 mandata, opozicija koju predvode Demokrate Alekse Bečića zbirno osvojila je više mandata pa će najvjerovatnije formirati buduću vlast u Herceg Novom.

DPS je osvojila 12 mandata, Demokrate devet, Demokratski front četiri, Novska lista tri, a Socijalistička narodna partija dva mandata. Socijaldemokrate, Građanska grupa Izbor, koalicija SDP-URA i Građanska lista za Herceg Novi osvojili su po jedan mandat u lokalnom parlamentu sa 34 mjesta.

Na izborima u Herceg Novom za partiju Mila Đukanovića glasalo je gotovo hiljadu birača manje nego na prethodnih lokalnim izborima, ili četiri posto manje birača, ako se njihov rezultat poredi sa procentom glasova koje je DPS osvojio na parlamentarnim izborima u oktobru prošle godine.



Boris Raonić iz Građanske alijanse kaže za Radio Slobodna Evropa da je nesporan pad snage i uticaja DPS-a na političkoj sceni i da su to nagovijestili rezultati izbora u Budvi i Kotoru, a da su u Herceg Novom samo potvrdili tu činjenicu.

Raonić kaže da je osnovni razlog to što u DPS-u ne žele suštinski da se mijenjaju:

„Oni i dalje pokušavaju svoju moć da ostvare preko finansijskog uticaja, medija i struktura bezbjednosti, a budući da je i naše tužilaštvo sve jače pa je manje ljudi koji su spremni da vrše zloupotrebe, pa su sužene mogućnosti za zloupotrebu državnih resursa u izborne svrhe, jača demokratska i politička kultura građana sve veća i sve su to razlozi zašto DPS gubi snagu i svoj koalicioni kapacitet i to je tendencija koja će se nastaviti. Sada je pitanje da li će i ko imati snage, hrabrosti i pameti da kapitalizuje takve tendencije.“

Za analitičara Dragišu Janjuševića izbori u Novom su pokazatelj da DPS gubi stabilnost svog biračkog tijela:

„DPS ne samo da je izgubila još jedno uporište u primorskim gradovima nego je zabilježila i pad u smislu stabilnosti svog biračkog tijela. Imali su u Herceg Novom između 5.800 do šest hiljada, a sada se nalaze na 5.130 glasova, što je značajan pad od četiri procenta u smislu njihovog uticaja u političkom i parlamentarnom životu.“

Pad ne bilježi samo vladajuća DPS već i najveća opoziciona grupacija Demokratski front koja je u koaliciji sa Socijalističkom Narodnom partijom i Narodnom strankom na izborima 2014 osvojila osam mjesta.



Boris Raonić smatra da su u Frontu izabrali pogrešnu strategiju u izbornoj kampanji i da ih je to skupo koštalo:

„Bez ikakve potrebe krenuli su radikalnom retorikom prema partnerima unutar opozicionog bloka i to ne samo protiv Demokrata nego i Socijaldemokratske partije i drugih partija. Nijesu uspjeli da nađu saveznike za svoje ideje. Dalje, razlog je i to što su sami konstituenti DF vrlo različiti po mnogim pitanjima a mi sada ulazimo u period kada će biti riješene velike teme poput NATO članstva i slično, pa će u prvi plan izaći one u vezi sa kojima članice DF imaju različite poglede. Oni će morati da se odluče za dalji put, ili će postati jedna konzervativna partija ili će se raspasti. O tome treba da odluče predsjedništvo i lideri te grupacije.“

Najveći dobitnik izbora su Demokrate, koji na prošlim izborima u Herceg Novom koji su održani 2014. nijesu ni učestvovali.

Podsjetimo da je opozicija prošle godine u oktobru, kada su uporedo sa parlamentarnim održani i izbori u Budvi i Kotoru osvojila najviše glasova i formirala vlast u tim gradovima, nakon dugogogdišnje vladavine DPS.



I u Budvi i u Kotoru za gradonačelnike izabrani su funkcioneri Demokrata Alekse Bečića, što takođe ukazuje na rast te partije koja je nastala nakon što su je osnovali bivši funkcioneri takođe opozicione Socijalističke narodne partije.

Analitičar Dragiša Janjušević kaže da je ključ uspjeha Demokrata na izborima u Herceg Novom to što su uspjeli u nečemu što do sada nije pošlo za rukom niti jednoj opozicionoj partiji:

„Demokrate su fenomen u smislu da su prva partija koja je uspjela da na ovim izborima uđe u biračko tijelo DPS-a.“

„Uspjeh Demokrata nije neočekivan, mi smo takve uspjehe imali i u Pokretu za promjene, Pozitivnoj i nekim drugim partijama. Sada je pitanje da li će Demokrate uspjeti nešto da nauče iz lekcija koje su bile veoma bolne za pomenute partije. Oni jesu mladi ali neki od njih su dovoljno dugo u politici i nadam se da će prepoznati zamke koje im može prirediti tako nagli uspjeh“, zaključuje Boris Raonić iz Građanske alijanse.