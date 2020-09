Abazović za RSE: Najteže tek slijedi

Ništa što je vezano za nacionalne interese Crne Gore ne može da se dovode u pitanje. Mi smo garant suvereniteta Crne Gore, a sa zapadnog kursa nema skretanja, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa lider građanske koalicije Crno na bijelo Dritan Abazović.

Abazović je komentarisao situaciju u Crnoj Gori nakon parlamentarnih izbora, na kojima su većinu od 41 poslaničkog mjesta osvojile tri opozicione liste, među kojima i lista čiji je on nosilac i koja je "tas na vagi" za formiranje buduće vlasti. Komentarišući pritiske zbog koalicije sa strankama drugačijeg ideološkog profila odgovara da neće posustati jer, kako kaže, nikada nije posustao pred mafijom i navodi da se u Crnoj Gori došlo do tačke sa koje nema povratka.

Abazović je doktor nauka (Univerzitet u Sarajevu), građanski i ekološki aktivista. Od 2012. godine je u crnogorskom parlamentu. Prije pet godina se priključio Ujedinjenoj reformskoj akciji (URA), čiji je poslanik u Skupštini.

Naša budućnost je na Zapadu

RSE: Imate li garancije da će vaši koalicioni partneri poštovati sve međunarodne obaveze i odluke Crne Gore, uključujući i priznanje Kosova?

Abazović: Ništa što je vezano za nacionalne interes Crne Gore ne može da se dovede u pitanje, kao ni ono što su naše spoljno-političke obaveze. Kolege iz opozicionih tabora, iz dvije opozicione koalicije (Za budućnost Crne Gore i Mir je naša nacija) saopštili su da nemaju nikakav problem i time su olakšale ovu situaciju. Garancije? Mi smo garant toga. Ukoliko to sjutra bude zavisilo od nas, mi smo garant da neće biti iskakanja iz onoga što je trasirani put. Mi smo garant očuvanja suvereniteta Crne Gore, njenog spoljnopolitičkog kursa i evropskih integracija. Garantujemo imenom i prezimenom kroz naše poslanike a ako neko želi da ode van te politike onda u nama neće imati partnera.

Svi su spremni da, zarad obračuna sa kriminalom i korupcijom i zarad izvlačenja zemlje iz teške ekonomske situacije, malo zanemare neke lične programske odrednice i nešto što je uskopartijski interes.

Napravljen je veliki korak unaprijed u odnosu tradicionalnu opozicionu retoriku u Crnoj Gori. Svi su spremni da, zarad obračuna sa kriminalom i korupcijom i zarad izvlačenja zemlje iz teške ekonomske situacije, malo zanemare neke lične programske odrednice i nešto što je uskopartijski interes. Ostajemo dosledni svojim politikama ali moramo razmišljati državnički. Jedno je razmišljanje kada ste opozicija a drugo kada uzimate državne funkcije i sudbinu države. Ne očekujem ni da će ti ljudi da se odreknu svojih programa niti da će ono za šta su se godinama zalagali izbrisati tek tako. Novi momenti iziskuju novu odgovornost. Nakon 30 godina smo na izborima smijenili poslednjeg evropskog diktatora i ispisali jednu stranicu istorije. Želim da relaksiram ljude u regionu.

Naš cilj je da budemo članica Evropske unije koja ne bismo postali da je ostala kriminalna vlast. Lično sam za to da Crna Gora, kao mala zajednica, treba da ima najbolje moguće odnose sa svim državama a posebno sa državama regiona. Ali naša budućnost je na Zapadu. Naravno da će naša politika biti usmjerena prema Briselu i zapadu ali to ne znači da treba da ulazimo u konfrontacije sa bilo kim a posebno ne sa super silama. Kao država, koja 25 odsto svog BDP-a generiše od turizma treba da pokuša da sa svim državama, a posebno sa onima koje imaju mnogo veći međunarodni značaj, ima najbolje moguće relacije, a naš zapadnjački kurs se neće promijeniti.

RSE: Šta bi mogao biti kamen spoticanja unutar koalicije?

Abazović: Ne znam sada unaprijed i ne bih da već generišem neku psihičku barijeru i da već da već sada vidim neki problem. U ovom trenutku ga ne vidim ali sam optimističan. Lično mislim da nije teško imati bolju vladu od one koju je imao DPS. Gore od toga ne može.

Biće mnogo izazova. Najteže tek slijedi. Suočićemo se sa velikim ekonomskim problemima. Naš spoljni dug će do 31. decembra dostići 100 odsto. Sledeće godine dolaze rate za autoput. Neće biti lako suočiti se sa svim stvarima koje su životne i koje direktno utiču na životni standard stanovništva. To je najveći izazov. Biće i drugih ali ovo je momenat kada se mora preuzeti odgovornost i mora da se radi. Ako ta vlada ne bude radila kako treba ne mora ni da opstane. Može da se ide i na nove izbore ali treba da se radujemo što je podignuta ljestvica demokratije.

Ne boji se Bošnjačka stranka zbog Bošnjaka

RSE: Manjine su uplašene zbog postizbornih incidenata, ko god da ih je izazvao. Posjetili ste Pljevlja i ponudili zaštitu manjinama. Ipak, koliko je politička prošlost dijela vaših koalicionih partnera, koji su podržavali i opravdavali ratne zločine, osporavali genocid u Srebrenici balast za skladne međunacionalne odnose za koje se verbalno zalažu?

Abazović: Jako mi je neprijatno zbog svega što se dešavalo u Pljevljima i nekim drugim crnogorskim opštinama. Naš apel je bio ljudima da slave kod kuće i da ne provociraju a posebno ne da slave sa nacionalističkim pokličima i nacionalističkom ikonografijom.

Dva problema tu identifikujem. Jedan jeste da tu ima retrogradnih snaga a drugi da je trideset godina duga vlast učinila sve da se neke negativne emocije potiskuju u ljudima i možda se ta frustracija ispoljava na pogrešan način. Drugo, ne želim da kažem da ovo nema veze sa ljudima koji treba da siđu sa vlasti i sa ljudima iz policije ili ANB-a koji su vrlo skloni ovakvim aktivnostima. Da je neko htio da pravi politički profit valjda bi crtao grafite u toku političke kampanje. Sada kada smo kapitalizovali pobjedu meni nije jasno i manje mi je logično da neko ima potrebu za provokacijama. Čak i ako ima nekih negativnih aspiracija valjda bi bilo logično da sačekaju da se formira vlada pa onda da prave provokacije.

Mnogo je nepoznanica ali zbog regiona pitam – koliko je Bošnjaka otišlo zbog politike DPS-a? Koliko ih je otišlo zbog ekonomske situacije, a koliko zbog natpisa ili nacionalističkih napada? Koliko je Albanaca napustilo Crnu Goru zbog politike DPS-a, a koliko ih je napustilo zbog toga što je neko Ulcinjem ili Tuzima prošao trobojkom? Kada neko na to bude odgovorio dobićete jasne odgovore.

Mi smo bili u Pljevljima. Ne boji se Bošnjačka stranka zbog Bošnjaka. Da je tako ne bi vodila ovako katastrofalnu politiku već se boji zbog fotelja. Mi pružamo ruku saradnje manjinskim partijama. Neka se integrišu u novu vladu. Neka daju svoje eksperte. Za albanske stranke važi isto. Na taj način neka daju doprinos da se još više integrišemo. Neka pruže podršku koaliciji Crno na bijelo da se mi osjetimo snažnijim u zaštiti manjinskih prava.

Neće se zaratiti

RSE: Šta očekujete od manjinskih stranaka, kakav odgovor na poziv?

Ovi što smo ih mi pobijedili na izborima, oni su bili u ratu. Dritan Abazović nije mogao da bude. Ja sam dijete rata zbog njih. Srebrenica? Đukanović je direktni akter toga.

Abazović: Očekujem pozitivan odgovor i očekujem da će oni biti dio nove većine. Naša, i ruka drugih partnera je pružena. Neće se zaratiti. Ovi što smo ih mi pobijedili na izborima, oni su bili u ratu. Dritan Abazović nije mogao da bude. Ja sam dijete rata zbog njih. Srebrenica? Đukanović je direktni akter toga. Neka pitaju ljude koji su i dalje na vlasti u tehničkom mandatu oni su bili dio toga. Neka pitaju direktora Uprave policije Veselina Veljovića kako je moguće da ljude hapse zbog statusa na društvenoj mreži FB, jer su predsjednika nazivali pogrdnim imenom za sat a u Pljevljima ne mogu da nađu nekoga ko piše grafite ili lomi stakla.

Nama dileme, to (nemire) oni rade. I Veljović treba da podnese ostavku jer ne želi sad da se obračuna sa tim ljudima. Bude li zavisilo od nas i budu li se ponavljali incidenti u kontinuitetu mi ćemo istog trena smijeniti direktora policije ako ne bude mogao da nađe počinioca. I sam mitropolit Amfilohije se uključio u pozivanje ljudi da to ne rade kao i lideri opozicionih partija. I sad treba njih da optužimo? Ne branim ih, znam njihov begraund i znam šta su pričali ali od koga da se brani država? Od većinske volje građana? Mi smo država i nama pripada Crna Gora. Bolje ćemo se starati o njoj.

Cilj je da izađemo iz devedesetih

RSE: Kako komentarišete ocjene analitičara, da će vas poklopiti snaga drugog tabora oličenog u DF-u i da ćete pokleknuti, da će vas politički iskoristiti i marginalizovati zarad nekih njihovih ciljeva?

Abazović: To su isti oni analitičari, većina, što su rekli da nećemo preći cenzus. I svaka im je istina takva. Ja sam potpuno relaksiran, ne želim da se bavim ljudima koji za mene nemaju nikakav značaj. Ovdje ne govorim o svim analitičarima, ima nekih koje jako cijenim, ali neki, koji su unajmljeni i u izbornoj kampanji da bi vodili najprljaviji, najbrutalniji obračun sa jedinom građanskom, pravom, istinskom, iskrenom, građanskom opcijom u opoziciji, ne zaslužuju ništa osim prezira. Dakle, nema većeg licemjerja i bezobrazluka od strane DPS-a da angažuje ljude poput Azema Vlasija, da bi napadali jedinu građansku, iskrenu, evropsku opciju u opoziciji u toku kampanje, a da sad traže da im pružimo ruku saradnje. Ti analitičari nisu za mene ni analitičari. To su ljudi koji su plaćenici.

Ima nekih koji dobro analiziraju, koji su meni jako dragi, jako bliski, ima mojih prijatelja, mojih kolega sa političkih nauka u Sarajevu koje jako cijenim. Ja razumijem zabrinutost, razumijem regionalni kontekst, razumijem da je to njima šok, i nama je nekako šok. Razumijem da ljudi nisu vjerovali da se režim kula, bastilja Mila Đukanovića može pobijediti, ali evo, dešavaju se te stvari. Ja mislim da ćemo, da će i ti ljudi vrlo brzo promijeniti svoje mišljenje, i svojim nekim korektnim pristupom koji su uvijek imali i do sada, dati doprinos da se i ova nova većina nekako usmjeri na prave stvari i da jednostavno izađemo iz čeljusti devedesetih.

Naš je cilj (koalicije Crno na bijelo) da izađemo iz devedesetih. Mi nikad nismo izašli iz devedesetih. Ovo je prvi put šansa da izađemo iz devedesetih. Pa, DPS je devedeseta. Nije Crno na bijelo, nije URA devedeseta. Dakle, DPS je devedeseta. Mi tu politiku želimo da pobijedimo i ja to želim i ljudima u Bosni, i u Srbiji, i na Kosovu, i u Albaniji. Ja želim da i oni pobijede neke elite koje su tu predugo vremena i koje nisu generisale neke dobre stvari. Dajte da neki drugi ljudi unesu neku novu vrijednost, ako budu znali. Ne možemo sa istim ljudima da očekujemo da će se desiti neki pozitivni pomak. Sa novim ljudima to možemo očekivati.

RSE: Imate li snage sa četiri mandata za to?

Abazović: Ja vjerujem da imam. Sve što smo radili do sada bilo je natčovječanskim sposobnostima, i uz pomoć dobrih ljudi. I uz pomoć ljudi koji su imali vjeru da ipak nešto može da se dogodi. Ja i sad vjerujem. Ja mislim da oni koji imaju ideale i koji prate svoje ideale na neki način, koji imaju iskrenu vjeru u neke ideje, da se ona prije ili kasnije, kroz okretanje energije u vremenu i prostoru, kapitalizuje. Već se jedna kapitalizovala. Sada možda ide mnogo teži period, ali ne bih sad to sveo, ja to ne svodim na mandate.

Ja znam da je 85 posto Crne Gore potpuno saglasno sa politikom koju vodi Crno na bijelo. Bez obzira koga su glasali. Da je to evropska Crna Gora, bogata Crna Gora, ekološka Crna Gora, pravna Crna Gora, da je to multikulturalna Crna Gora, Crna Gora koja ima dobru regionalnu saradnju, da je to Crna Gora na zapadu, Crna Gora visokog životnog standarda, Crna Gora pomirena. Ja sam ubijeđen, evo rekao sam 85 ali možda i više, ali 85 posto garantujem Crne Gore želi to što mi promovišemo. Što oni glasaju DPS, Demokrate, SDP, manjinske stranke i nekoga drugoga, ili djelimično i DF, to je stvar momentalne političke borbe. Ja govorim o političkom pravcu, o vrijednostima, i mislim kada biste pitali ljude da li ste za ove vrijednosti ili za neke druge, da bi vam 85 ako ne i 90 posto ljudi u Crnoj Gori rekli da, mi ovo podržavamo i ovo je naš koncept. Ja to ne bih gledao kroz četiri mandata, nego bih gledao to kroz 70 mandata.

RSE: Protiv vas je poslednjih dana napisano na desetine oštrih tekstova, analiza, otvorenih pisama, poziva da se dozovete „razumu“... Kako ova kampanja utiče na vas?

Abazović: Mnoge nisam ni pročitao, ali uživam. Čim vidim ko je autor, meni je sve jasno. Ne mogu da prihvatim da neki ljudi koji sebe smatraju univerzitetskim profesorima misle da će mene pokolebati time što će meni napisati otvoreno pismo. Gdje su bili da napišu otvoreno pismo kad se desila 'Koverta'? Što se nisu javili kao akademici, kao istaknuti profesori da kažu da je ovo ipak ponižavanje i da traže od Mila Đukanovića da podnese ostavku. Da su to uradili, ja bih svako pismo koje je upućeno meni lično ili protiv mene doživio krajnje dobronamjerno, jer bi to značilo da imamo istu principijelnu ravan.

Pritisci su

RSE: Plašite li se za bezbjednost?

Mene mafija nije pokolebala ni u ovih osam godina od kad se bavim politikom. Ja sam pričao stvari koje niko nije pričao u Crnoj Gori i iznosio dokumenta koje niko u Crnoj Gori nije iznosio. I do sad me niko nije pokolebao ni dok su bili na vlasti. Tek me sad neće pokolebati.

Abazović: Pritisci su. Sad je ovo borba između mene lično i svih pritisaka. I ovdje treba da sad vidimo ko je jači. Do sad nisam sumnjao u sebe, ni sad ne sumnjam u sebe, ali nema veze, mislim da će se to pojačati u narednom periodu, pokušavam da se pripremim psihički da će to da se desi. Mene mafija nije pokolebala ni u ovih osam godina od kad se bavim politikom. Ja sam pričao stvari koje niko nije pričao u Crnoj Gori i iznosio dokumenta koje niko u Crnoj Gori nije iznosio. I do sad me niko nije pokolebao ni dok su bili na vlasti. Tek me sad neće pokolebati.

Nemam osjećaj straha, ali prihvatam sugestije mnogo iskusnijih kolega naročito iz sektora bezbjednosti da je ovaj momenat ipak malo specifičan, i oni su imali neke zahtjeve prema meni, vjerovatno će se raditi bezbjednosna procjena, ja ne znam, osjećam se prilično relaksirano, jeste da smo svi malo pod šokom, pod tenzijom, tek smo izašli iz kampanje, sve je bilo naporno, i sad će biti novi ciklus, ali vjerujte, nikad nisam pravio žrtvu od sebe, neću je praviti ni sad. Ja sam neko, ne plašim se, ja sam neko ko, i mnogo sam ponosan na to, ko je tako vaspitan, mislim da sam cijelo vrijeme pričao istinu i nema toga pred kim ne bih stao da ga pogledam u oči, pa neka se radi o najvećem kriminalcu mogućem. Tu sam svaki dan po gradu, ljudi me mogu vidjeti sada manje zbog obaveza, ali nema nikakvih problema.

Ne želimo konflikt, neka odu u opoziciju

RSE: Nakon početnog šoka utisak je da DPS prelazi u postizbornu političku ofanzivu. U kojoj mjeri očekujete otpore u primjeni izbornog rezultata?

Abazović: Biće otpora sigurno, oni će biti spremni na sve. Malo su bili šokirani a izjave koje su dali odmah posle izbora pozdravljam. Prijatno su iznenađujuće i bez obzira što je to protivnički tabor, mislim da su bile korektne. Oni su priznali poraz, sad pokušavaju da naprave neku homogenizaciju. Biće teško, ja mislim da nikome nije do konflikata, oni moraju da budu svjesni da je ovo moralo da se desi jednoga dana. Morao je doći trenutak da oni siđu sa vlasti i to će biti mnogo bolno.

Zbog toga je ova panika za koju ste rekli da su ljudi uplašeni. Ljudi su uplašeni zato što nakon 30 godina se probudite i shvatite da više niste vlast. Nakon 30 godina kad dobijete otkaz u nekoj firmi, sigurno se par dana nećete osjećati lijepo. Kada se razvedete nakon 30 godina braka, siguran sam da je i to šok za ljude i da im treba neki period da se rehabilituju. A ne da 30 godina od ove države pravite svoj poligon za privatan biznis. Iscrpljujete ogromne resurse, ljudi vas se ekstremno plaše, misle da imate natčovječanske sposobnosti, i sad vam dođe neko i kaže od danas je sve gotovo, od danas ste obični ljudi kao i svi ostali, a veliko je pitanje što će biti sa svim vašim kapitalom, koji ste stekli na nelegalan način. To je potpuno prirodni osjećaj, ali sa druge strane, kako se osjećaju ljudi koji 30 godina nisu mogli da dobiju posao jer nemaju člansku kartu DPS-a? Kako se taj čovjek osjeća, je li neko mislio o tom čovjeku? Ili je taj čovjek nevažan? Nas je totalno deklasirala nepravda i najveći zadatak je da imamo najveću distribuciju pravde.

Najveći zadatak vlade u narednih 50 godina je da poveća distribuciju pravde. Mi činimo sve u kontaktu sa međunarodnom zajednicom da se to desi na potpuno što bi oni rekli peaceful way, dakle da nema nekih problema. Znamo što se desilo u Makedoniji, i za taj scenario smo spremni. Mi ne želimo ovdje nikakav konflikt, izgubili su na izborima koje su sami organizovali. I nema ljutnje. Neka odu u opoziciju, neka tamo dožive svoju katarzu, možda će se na nekim izborima za 4 godine vratiti jači i bolji. Ali budu li pokušali da ugroze pobjedu većinske Crne Gore, većinska Crna Gora će znati da odgovori. Dakle, ovo je tačka od koje nema nazad. Dobili smo na izborima koje su oni organizovali, pod njihovim uslovima, bez izborne reforme, sa mjerama NKT-a, sa mnogim stvarima sa kojima se nismo slagali, 30. avgusta u najgorem periodu možda, dobili smo ih na njihove izbore, i moraju da se povuku. Da iskoristim riječi odlazećeg predsjednik Đukanovića - ne zalećite se, više nas je.

RSE: Zvanične reakcije međunarodne zajednice zasad su uzdržane i obazrive. Predsjedništvo DPS-a je sa druge strane poručilo međunarodnoj zajednici da se ne miješa u unutrašnje stvari Crne Gore. Šta vi očekujete od međunarodne zajednice?

Abazović: Ta konfrontacija sa međunarodnom zajednicom je odlična. Do juče su se molili i pozivali se na njihove izvještaje. Sad kad njima ne ide u prilog, kažu da se ne miješa međunarodna zajednica. To još jednom govori da je stvar završena. I dobro je.

Očekujem ono što pokušavamo da uradimo i mislim da je tu naša uloga, ne želeći da budem pretenciozan, ključna, ako ne i mnogo veća nego li ostalih koalicionih partnera, odnosno opozicionih koalicionih lista. Mi smo već obavili što treba preko naših partnera u Briselu, obavili smo kontakte ovdje sa predstavnicima najznačajnijih ambasada, mislim da će sve biti u redu. Naravno, treba iskoristiti i sve druge kanale komunikacije. Nama je cilj da imamo mirnu tranziciju i ja sam siguran da ćemo to i ostvariti.