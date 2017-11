Ako nije Crna Gora, onda Amerika

Koja bi građanima bila najpoželjnija destinacija za život, odnosno zemlja izbora ako to ne bi bila Crna Gora?

Jedna trećina građana Crne Gore bi isključivo birala da živi u Crnoj Gori, čak i kada bi imala mogućnost da bira državu u svijetu u kojoj bi gradili svoju budućnost, pokazalo je novembarsko istraživanje Centra za građansko obrazovanje (CGO). Na drugoj strani je 57 odsto onih koji imaju drugu, za život poželjnu, zemlju. Od tog procenta gotovo jedna trećina Crnogoraca bi željela da živi u Americi (SAD).

"Naša namjera je bila da procijenimo na koji način građani vide ključne spoljnopolitičke prioritete Crne Gore, odnosno kako se oni osjećaju u odnosu na to pitanje. Tako da smo postavili konkretno pitanje: Ako ne biste živjeli u Crnoj Gori, u kojoj drugoj zemlji biste voljeli da živite?", pojašnjava Ana Nenezić iz CGO.

Prema njenim riječima, "nalazi su pokazali da nešto više od trećine (32%) Crnu Goru vide kao jedinu zemlju u kojoj bi zaista željeli da žive".

"Međutim, u odnosu na one koji su se opredijelili da to ipak bi bila neka druga zemlja, a takvih je bilo 57 odsto, najviše je onih koji su se opredijelili za Ameriku kao najpoželjiniju opciju. To je gotovo trećina, dakle 29 %, Slijedi Srbija sa 20 %, pa Evropska unija 18%, u okviru koje bi najviše građana željelo da živi u Njemačkoj 62%. Slijede nordijske zemlje 15% i Rusija sa 13 odsto", navela je Ana Nenezić.

Šta analitičarima govore brojke da bi više od polovine punoljetnih građana Crne Gore željelo da žive u nekoj drugoj zemlji, poput Amerike ili Njemačke. Koje to vrijednosti njeguju u tim zemljama koje su Crnogorcima najpoželjnije za život?

"Zapravo su naši građani dominantno okrenuti ka onome što jesu demokratske, evropske i evroatlanske vrijednosti. To baštine naši građani i dobijeni podaci nijesu bili iznenađenje za nas. Takođe, vidi se da postoje jake veze sa Srbijom. Tradicionalno jaki odnosi, koji postoje i koji se održavaju", dodaju iz CGO.

Građani i građanke Podgorice ovako su odgovorili na pitanje gdje bi voljeli da žive kada bi mogli da biraju?

Pošto su u velikom procentu - 57% - građani birali zemlje sa stabilnim i razvijenim ekonomijama, Ana Nenezić te podatke tumači kao uvjerenost građana da bi lakše mogli doći do posla i i ekonomske sigurnosti u tim zemljama.

"Opredijeljenost ka Americi, EU i ka Njemačkoj, koje se percipiraju kao razvijene ekonomije, zasnovane na demokratskim principima, gdje postoje realne šanse za naše građane. Brojni su problemi sa kojima se suočavamo, pomenuću nezaposlenost. Tako da bih rekla da je opredjeljenost u tom pravcu, pretpostavljam. Nemamo precizan taj podatak da bih mogla njega navesti. Ali negdje logika, ali i samo istraživanje je išlo u tom pravcu da bi se moglo govoriti o tome", smatra istraživačica Ana Nenezić.