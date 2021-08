Preminuo bubnjar benda Rolling Stones Charlie Watts

Bubnjar benda Rolling Stones Čarli Vats (Charlie Watts), koji im je pomogao da postanu jedan od najvećih rok bendova sveta svih vremena, preminuo je u utorak, 24. avgusta, u 80-oj godini.

"Sa velikom tugom objavljujemo smrt našeg voljenog Čarli Votsa. Umro je mirno u bolnici u Londonu, okružen porodicom", navodi se u saopštenju njegovog publiciste Bernarda Doertija.

Vest je stigla ubrzo nakon što je bend objavio da će Vats propustiti američku turneju kako bi se oporavio od medicinskog zahvata. Nije specificirano kojeg. Ranije je lečen od raka grla.

Vats je bio član legendarnih Stonesa od 1963. godine, kada se pridružio Miku Džegeru (Mick Jagger), Kitu Ričardsu (Keith Richards) i Brajanu Džonsu (Brian Jones).



Pomogao im je da, uz The Beatles, postanu bend koji je rokenrol doneo masama šezdesetih godina uz hitove poput (I Can't Get No) Satisfaction, Jumpin' Jack Flash, Get Off My Cloud and Sympathy for the Devil, podseća BBC.

U 2016. godini Vats je u magazinu Rolling Stone bio rangiran na 12 mestu među 100 najboljih bubnjara na svetu.