Češka Republika mora da pomogne Ukrajini uprkos političkim razlikama

Hiljade ljudi okupilo se na Starogradskom trgu u Pragu 21. februara kako bi potvrdili solidarnost sa Ukrajinom povodom četvrte godišnjice ruske sveobuhvatne invazije. Govornici, uključujući predsednika Petra Pavela, upozorili su da će ishod rata oblikovati dugoročnu bezbednost Evrope i insistirali da o budućem miru moraju odlučivati sami Ukrajinci, uprkos promenljivim političkim signalima kod kuće i u inostranstvu. (Serhiy Stetsenko, Kenan Ćerimagić)