Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
VIJESTI
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno
Iz RSE sveta

Češka Republika mora da pomogne Ukrajini uprkos političkim razlikama

  • RSE
Češka Republika mora da pomogne Ukrajini uprkos političkim razlikama Češka Republika mora da pomogne Ukrajini uprkos političkim razlikama
Embed
Češka Republika mora da pomogne Ukrajini uprkos političkim razlikama

No media source currently available

0:00 0:01:40 0:00
Direktan link

Hiljade ljudi okupilo se na Starogradskom trgu u Pragu 21. februara kako bi potvrdili solidarnost sa Ukrajinom povodom četvrte godišnjice ruske sveobuhvatne invazije. Govornici, uključujući predsednika Petra Pavela, upozorili su da će ishod rata oblikovati dugoročnu bezbednost Evrope i insistirali da o budućem miru moraju odlučivati sami Ukrajinci, uprkos promenljivim političkim signalima kod kuće i u inostranstvu. (Serhiy Stetsenko, Kenan Ćerimagić)

XS
SM
MD
LG