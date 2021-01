Carinskoj službi BiH nije prijavljen ni uvoz ni izvoz ‘Dodikove ikone’

“Neka svako radi svoj posao, pa i ta provjera porijekla ikone. Ikonu Svetog Nikole više niko ne traži osim Bisere Turković?!”, napisao je u poruci ambasador Bosne i Hercegovine (BiH) u Rusiji, Željko Samardžija, na zahtjev Radija Slobodna Evropa za njegov komentar o ikoni koju je lično vratio u državu i predao u kabinet predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika.

Rusija je 23. decembra vratila ambasadi Bosne i Hercegovine u Moskvi pozlaćenu ikonu, koja je nastala prije 300 godina i pronađena u Luganjsku, na okupiranoj teritoriji Ukrajine, nakon što je ta zemlja izrazila sumnju da se radi o ukrajinskom nacionalnom blagu.

U noti koju je od Ruske Federacije dobila Ambasada BiH u Moskvi, moli se darodavac da putem zvaničnih agencija, prije svega Interpola, provjeri porijeklo ikone.

Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH, nakon izlaska iz bolnice 5. januara, gdje je boravio zbog zaraze korona virusom, izjavio je da će “pozvati ljude koji su mi dali tu ikonu i javno vratiti”. No, do sada nije saopšteno ni kome ni kada će biti ikona vraćena.

U Savezu nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), čiji je Dodik predsjednik, ranije su za RSE rekli da je ikona “bila u privatnom vlasništvu jedne porodice iz Banjaluke duži niz godina”, te da su “članovi te porodice željeli da ta ikona bude poklonjena Sergeju Lavrovu”.

Pozlaćenu ikonu predsjedavajući Predsjedništva BiH uručio je ruskom šefu diplomatije, Sergeju Lavrovu, tokom sastanka održanog 14. decembra u Istočnom Sarajevu.

“Carinskoj službi na Aerodromu Sarajevo nije prijavljen ni uvoz ni izvoz pomenute ikone”, rekao je za RSE Ratko Kovačević, glasnogovornik Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Procedura nalaže, naglašava Kovačević, da prilikom uvoza kulturnog blaga u Bosnu i Hercegovinu nisu potrebne posebne dozvole, ali izvoz iz BiH podliježe “posebnom režimu dozvola”.

“Diplomatska pošta se ne pregledava osim u izuzetnim situacijama kada postoji opravdan razlog ali se takva pošta ni ne otvara bez prisustva diplomatskog kora”, objasnio je Kovačević.

Šta kaže ambasador BiH?

Istovremeno, Ambasada Ukrajine u Bosni i Hercegovini uputila je notu Ministarstvu vanjskih poslova BiH u kojoj su ih zamolili za "detaljne informacije o porijeklu ovog predmeta ukrajinske kulturne baštine".

Ambasador BiH Željko Samardžija nije želio govoriti o detaljima u vezi sa slučajem “ikona”, već se osvrnuo na intervju koji je ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković dala za Radio Slobodna Evropa, 6. Januara.

Turković je za RSE rekla kako je ambasador BiH iz Rusije donio ikonu, ali da je nije predao Ministarstvu vanjskih poslova BiH, te da su u tom slučaju “prekršeni svi diplomatski protokoli”.

“Ne mogu da vjerujem u kakvoj državi živimo kada na najveći pravoslavni praznik Božić, ministar inostranih poslova u intervjuju za Radio Slobodnu Evropu blati i ogovara predsjedavajućeg Predsjedništva Milorada Dodika, svog ustavnog šefa, prijeti tužilaštvom njemu, meni i svima koji stoje na putu preuređenja BiH kako je zamišlja SDA (Stranka demokratske akcije) i njen partijski šef (Bakir Izetbegović)”, napisao je Samardžija u poruci za RSE, dodajući “da se u tome vidi koliko se poštuju institucije Bosne i Hercegovine”.

“Kako onda mi, ambasadori BiH, koji dolazimo iz Republike Srpske (entitet u BiH) treba da poštujemo nju, i treba li da je napadamo, po istoj logici. Evo ja nju ne napadam, ali tražim da me ostavi na miru. Dobiće odgovor vrlo brzo”, poručio je Samardžija.

Ambasador se nije odazvao pozivu Ministarstva vanjskih poslova BiH

Savjetnik ministrice vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Denis Hadžović, u izjavi za RSE je rekao kako se Samardžija nije odazvao na pozive Ministarstva vanjskih poslova BiH, kako bi objasnio šta se dešava sa ikonom koja je postala “predmet interesa tri zemlje, Ukrajine, Rusije i Bosne i Hercegovine”.

“Nažalost, on se nije pojavio, uzalud ga je komisija čekala u zakazano vrijeme u sjedištu Ministarstva, da odgovori na ove svoje, ja bih rekao samovoljne, postupke”, rekao je Hadžović.

Za Samardžijin povratak u BiH, u Ministarstvu vanjskih poslova BiH saznali su iz medija.

“Po nekim diplomatskim uzusima, ako je već nosio diplomatsku poštu, ona je trebala biti preuzeta u diplomatsko-konzularnom predstavništvu i biti donešena u Ministarstvo vanjskih poslova. To je uobičajeni proces sa diplomatskom valizom, diplomatskom poštom. S obzirom na to da se to nije desilo, i nakon naših pokušaja da dobijemo i kontaktiramo gospodina Samardžiju, nažalost, nismo uspjeli, odnosno, nije se javljao na naše pozive”, tvrdi on.

Procedure koje su na snazi u Bosni i Hercegovini, kao i pravilnici, kako kaže Hadžović, pokazuju da je “jedan dio tih procedura prekršen od Samardžije”, koji je, kako je naglasio, “iskusni diplomata”.

“Od početka su neke stvari vođene samovoljno s njegove strane – od prijema diplomatske note od Ministarstva vanjskih poslova Rusije i obavještavanja da bi oni htjeli predati tu ikonu da se vrati poklonodavcu. Prekršena je procedura da o tome nije informisao Ministarstvo da je dobio notu, već je samoinicijativno otišao u Ministarstvo vanjskih poslova i preuzeo tu notu”, objasnio je.

Samadržija je, nastavlja Hadžović, prekršio i pravilnik o uslovima i načinima napuštanja države prijema od strane ambasadora.

“On može doći na konsultacije po pozivu člana Predsjedništva ili predsjedavajućeg Predsjedništva u ovom slučaju, ali i za taj poziv on mora dobiti saglasnost Ministarstva vanjskih poslova, odnosno ministrice ili koga ona ovlasti, za napuštanje države prijema”, rekao je.

Ko vodi vanjsku politiku u BiH?

U Bosni i Hercegovini vanjsku politiku vodi Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, odnosno njegova tri člana- Milorad Dodik, Bakir Izetbegović I Željko Komšić. Trojica članova imenuju i ambasadore u zemljama svijeta gdje Bosna i Hercegovina ima diplomatska predstavništva.

Kako kaže bivši dugogodišnji bh. diplomata, Slobodan Šoja, ambasadori su imenovana lica koja za svoj rad i svoje postupke ne odgovaraju Ministarstvu vanjskih poslova, već Predsjedništvu BiH koje ih je imenovalo.

“On (Samardžija) je uradio onako kako mu je naređeno. Ambasador uvijek djeluje na osnovu instrukcija. I to mora da radi. Dakle, on je dobio instrukciju, ako je tačno to da nije dobio nikakvu instrukciju Ministarstva spoljnih poslova, on je jednostavno slušao instrukciju koju je dobio od predsjedavajućeg Predsjedništva, da dođe u zemlju i da njegovom kabinetu preda ikonu”, objasnio je Šoja.

Tužilaštvo: Svi članovi Predsjedništva BiH biće pozvani na saslušanje

Tužilaštvo BiH je 18. decembra, nakon navoda o mogućoj zloupotrebi, formiralo predmet u vezi sa poklonjenom ikonom Svetog Nikole Sergeju Lavrovu.

Predmet je formiran na temelju dopisa ministrice vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisere Turković, a Tužilaštvo BiH vrši provjere i saslušat će sve osobe koje su bile uključene u organizaciju posjete ministra vanjskih poslova Rusije Sergeja Lavrova.

Između ostalih, “na saslušanje” će biti pozvani i članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, Šefik Džaferović i Željko Komšić.

Džaferović i Komšić, kako je za RSE rečeno u njihovim kabinetima, “ne vide svrhu da o tome govore, iako će se odazvati pozivu Tužilaštva”.

“O tome nije raspravljano u Predsjedništvu, niti je donesena bilo kakva odluka. Dakle, nisam na bilo koji način bio uključen ili upoznat s time kakav će poklon Dodik predati Lavrovu”, poručio je Džaferović.

Sličnog stava je i član Predsjedništva BiH Željko Komšić.

„Odazvaću se pozivu Tužilaštva BiH, jer poštujem institucije, iako iskreno ne znam kakve veze imam sa ikonom koju je Dodik poklonio u svoje lično ime“, izjavio je Komšić.

Prema mišljenju bh. diplomate Slobodana Šoje postoji i diplomatsko rješenje ove situacije.

“Za mene je najbolje rješenje da pod hitno Ukrajina dovede stručnjake za kulturnu baštinu, stručnjake za ikone, koji će doći, pregledati ikonu, dati svoje mišljenje, a imamo i mi naše stručnjake ovdje, pa napraviti zajednički sastanak, da se to pogleda”, predložio je.

Iz Ambasade Ukrajine u Bosni I Hercegovini za RSE još nije stigao odgovor o njihovim daljim potezima kada je u pitanju ikona. Prethodno je Dimitro Kuleba (Dmytro Kuleba), ukrajinski ministar vanjskih poslova na Twitteru, 6. januara, napisao da ‘Ukrajina I dalje zahtijeva povratak ikone’.

"Ukrajinska ikona opekla je ruke, čak, i iskusnim ciničnim ruskim diplomatama koji su je se odrekli. Ali, gospodin Dodik [Milorad, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine (BiH)] i dalje laže, nadmašujući svoje starije prijatelje. Ukrajina i dalje zahtijeva povratak ikone", napisao je Dimitro Kuleba (Dmytro Kuleba), ukrajinski ministar vanjskih poslova na Twitteru, reagujući na izjave Milorada Dodika 5. januara, koji je negirao da je ikona ukrajinsko vlasništvo.

Iz Ukrajinske pravoslavne crkve, koja je neovisna o Ruskoj pravoslavnoj crkvi, ranije su za RSE kazali da je incident u Sarajevu politička gesta prema Rusiji „jer je ova ikona, upravo, s teritorija koji je sada, nažalost, pod okupacijom“.

Mitropolit ukrajinski Epifanije u intervjuu za Ukrajinski servis RSE ocijenio je kako je dobro što je Ministarstvo vanjskih poslova BiH reagiralo na ovaj događaj, jer se takve stvari uopšte ne bi smjele događati.