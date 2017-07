Duraković: Potočari nisu za piknik, već počast žrtvama genocida

U Srebrenici pripreme za obilježavanje 22. godine od genocida nad Bošnjacima privode se kraju. U srijedu će početi kopanje mezara za 70 identifikovanih Bošnjaka, koji će biti ukopani 11. jula u Memorijalnom centru Potočari.

Tokom tri mjeseca vršene su opsežne pripreme za realizaciju programa ovogodišnjeg obilježavanja godišnjice genocida. Za razliku od prethodnih, ovog 11. jula očekuje se dolazak manjeg broja građana u Potočare.

"Ove godine imamo 70 žrtava za ukop. Očekujemo nešto manji broj građana, iz razloga na broj žrtava i članove porodica koji dolaze da obave dženazu", kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Organizacionog odbora Ćamil Duraković.

Duraković se nada da će svi zvaničnici iz regiona biti prisutni 11. jula u Potočarima.

"Imat ćemo određene velike zvanice, poput predsjednika makedonskog Sobranja, imat ćemo neke parlamentarce, imat ćemo članove Vlade Kosova, Parlamenta Srbije, vjerovatno jednog ministra iz Vlade Srbije, iz Crne Gore, iz Hrvatske", ističe on.

Da bi se izbjegle neželjene scene, pojačane su mjere bezbjednosti.

"Iz razloga što smo imali loših iskustava u prošlosti, ove godine sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini, na čelu sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela, preduzele su možda i najoštrije mjere do sada, a to je da ćemo kroz kodeks ponašanja građana koji tu dolaze pokušati da spriječimo što više onih stvari koje ne želimo tu a to je da se nose transparenti nekih udruženja, organizacija, fudbalskih klubova, koje nemaju veze sa događajem", pojašnjava prvi čovjek Organizacionog odbora.

Svaki posjetilac u Memorijalnom centru Potočari 11. jula treba biti spokojan, poručuje Ćamil Duraković.

"Molimo sve one koji dolaze ovdje i na neki način žele odati počast žrtvama genocida da se samo u skladu s tim ponašaju i da ne čine ništa što bi zasjenilo ili narušilo taj događaj, jer nama je to najbitnije – da se dženaza klanja za 70 žrtava. Ovo nije nikakva manifestacija, nikakav piknik, nikakav sportski događaj. Ovdje treba biti spokojan i tužan na taj dan", riječi su Durakovića.