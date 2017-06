Čačak: Prvi posao u životu, direktorska fotelja

Dvojica mladih čačanskih naprednjaka Vojin Jakovljević i Miloš Stevanić imenovani su za nove direktore lokalne Turističke organizacije i Sportskog centra. Izabrani su uprkos izostanku relevantnih stručnih referenci, a obojici je direktorska funkcija prvi ozbiljniji posao.

Da sve bude još zanimljivije, Stevanić je sin bliskog prijatelja i kuma Aleksandra Vučića, predsednika Srbije i lidera Srpske napredne stranke (SNS). To, možda, ne bi bilo bitno, da u raspravi o njihovom imenovanju nije potegnuto kao argument.

Čačanska opozicija smatra da su Stevanić i Jakovljević nedorasli funkcijama za koje su izabrani, budući da im je to prvi ozbiljniji posao koji su radili u životu. Opozicionari, pri tome, naglašavaju da obojica imaju sumnjive diplome.

Stevanić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je svestan kako je njegovo postavljenje podiglo veliku prašinu u javnosti, ali da je spreman da prihvati izazov rukovođenja jednom javnom ustanovom kao što je čačanski Sportski centar.

„Ja sa 28 godina života imam šest godina radnog iskustva i to u sportu, što je osnovna delatnost Sportskog centra ’’Mladost’’. Radio sam u priznatim institucijama Moravičkog okruga i mogu reći da sam se tu dodatno usavršio i svoje reference podigao na viši nivo“, navodi Stevanić.

Prema njegovim rečima, činjenica da će da će zbog bliskih prijateljskih veza sa Aleksandrom Vučićem svakodnevno biti pod lupom javnosti, za njega će biti podstrek da što bolje obavlja posao koji mu je poveren.

„Znam da će svi čekati moju grešku, ali spreman sam da iznesem taj teret kojeg imam više nego drugi direktori koji su postavljeni. Svojim radom ću pokazati sve svoje sposobnosti“, najavljuje Stevanić.

Predsednik parlamentarnih Dveri Boško Obradović najnovija kadrovska postavljenja SNS okarakterisao je kao skandalozna.

„Ako postavite direktore kojima je prvo radno mesto direktorsko, onda to govori da SNS nema kadrove ili govori da mora da postavi partijski podobne i one koji su lepljenjem plakata ili nekim drugim partijkim aktivnostima zaslužili direktorsko mesto“, kaže Obradović.

Slično misli i Vladica Gavrilović iz opozicione Nove Srbije:

„Moguće da je u pitanju nedostatak stručnog kadra u SNS, ali mislim da se ovde ipak radi o namirivanju političkog plena nakon izbora.“

Novinar Stojan Marković imenovanje dvojice mladih naprednjaka na direktorske funkcije vidi kao klasičan primer nepotizma i partijskog zapošljavanja.

Za njega je posebno indikativan način na koji su odbornici SNS branili izbor Jakovljevića i Stevanića. Jedan od njih je, kako kaže Marković, pored ostalog rekao:

„Pa što vam smeta što je budući direktor Sportskog centra kum Aleksandra Vučića, to samo znači da će novi dirrektor biti u mogućnosti da izvuče neku pomoć ili da dobije nešto od vrha države. To je čist primer kako oni gledaju na to kako treba da funkcioniše javna služba.“

Marković je ukazao na još jedan proceduralni manevar vladajuće većine, budući da su pomenuti direktori izabrani za vršioce dužnosti. To nam, kako naglašava, govori da su naprednjaci mislili o svakom detalju.

„Ovo do konkursa je vreme za koje oni na v.d. pozicijama treba da steknu zakonski uslov da imaju dve-tri godine radnog iskustva na sličnim rukovodnim poslovima. Jer, gledano strogo po zakonu, oni ne bi ni mogli biti izabrani u konkursnoj proceduri za direktore Sportskog centra i Turističke organizacije“, ističe Stojan Marković.

Ono što baca dodatnu senku na slučaj aktuelnog partijskog zapošljavanja u Čačku je okolnost da je izbor novih direktora prošao bez skupštinske rasprave o tome, čime je opozicija ostala uskraćena da kaže svoje mišljenje o novim direktorima.

Odluku o tome je inače doneo predsednik gradske Skupštine Igor Trifunović, takođe funkcioner SNS, pravdajući takav potez razlozima administrativne prirode.