Šta je radio ruski arhimandrit Vasijan pre nego što ga je Bugarska proterala?

Severna Makedonija proterala ruskog sveštenika zbog sumnje za špijunažu. Nedelju kasnije i Bugarska, iako on zapravo godinama živi u srcu prestonice te države. Šta znamo o arhimandritu Vasijanu, predstavniku Moskovske patrijaršije u Sofiji?



Sveštenik star 48 godina svakog jutra izlazi iz svog stana u Siborna ulici u ekskluzivnom i skupom kraju centra Sofije. Građani su navikli da ga sreću na putu do 350 metara udaljene crkve u kojoj služi - ruske crkve Svetog Nikolaja Čudotvorca.



Ali više ga neće viđati.



Arhimandrit Vasijan (Zmeev) na čelu je ruske crkve u Sofiji. Ovaj sveštenik proteran je iz zemlje, zajedno sa još dvojicom zvaničnika koji su državljani Belorusije, potvrdila je u četvrtak Državna agencija za nacionalnu bezbednost (DANS), navodeći, doduše, samo inicijale sankcionisanih. Vasijan je naveden kao pretnja nacionalnoj bezbednosti zemlje. Najava da će biti proterani stigla je najpre iz ruske ambasade u Bugarskoj.



Moskovska ambasada je izrazila ogorčenje i nazvala taj čin "surovim, flagrantnim postupcima".



Samo nekoliko dana ranije, Vasijana je Severna Makedonija proglasila personom non grata. Osumnjičen je da je ruski špijun.

Delatnost arhimandrita Vasijana je nastavak ruske politike razjedinjavanja Bugarske na verskoj osnovi, rekao je za Slobodnu Evropu profesor Kalin Janakijev, filozof i teolog.



Prema mišljenju istoričara i publiciste Gorana Blagoeva, o ruskom uticaju može se suditi kroz više naznaka u dugotrajnim bezuspešnim pokušajima Makedonske pravoslavne crkve da se osamostali (autokefalnost) i u pogoršanju odnosa sa Bugarskom crkvom otkako je Vasijan u Sofiji. .



Ko je Nikolaj Zmeev - ili Vasijan, šta on radi u Sofiji i kakva je njegova uloga u zaoštravanju odnosa između pravoslavnih crkava Bugarske i Severne Makedonije?

Ruski obaveštajci u mantiji

"Svi u Državnoj agenciji za nacionalnu bezbednost znaju da je ovaj sveštenik ovde predstavnik ruske obaveštajne službe u mantiji. Pitam bugarsku kontraobaveštajnu službu – zar ih nije sramota što je onaj ko živi i razvija obaveštajnu delatnost u Bugarskoj, proteran iz Makedonije, a ovde živi u udobnosti."



Ovo je Bugarsku nacionalnu televiziju (BNT) u subotu, 16. septembra, rekao Atanas Atanasov, koji je bio na čelu parlamentarne komisije za kontrolu službi nakon što je Skoplje proteralo Vasijana zbog špijunaže, iako se nalazi u Sofiji.

Dve nedelje ranije, predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski rekao je da su bezbednosne službe od partnerskih službi dobile informaciju da članovi Svetog sinoda Moskovske patrijaršije rade za ruske tajne službe, ali nije naveo imena.



Sada je Vasijan već proteran iz Bugarske. Kako navode bugarske službe, postoje podaci o akcijama "u vezi sa sprovođenjem različitih elemenata hibridne strategije Ruske Federacije za ciljani uticaj na društveno-političke procese u Republici Bugarskoj u korist ruskih geopolitičkih interesa".

Delatnost arhimandrita Vasijana je nastavak ruske politike razjedinjavanja Bugarske na verskoj osnovi

Vasijan je član Odeljenja za međucrkvene odnose Ruske Patrijaršije, neformalnog ministarstva inostranih poslova te institucije. On zapravo predstavlja ruskog patrijarha Kirila u Sofiji.



Ruski i svetski mediji su izvestili da je Kiril bio agent KGB-a tri decenije pre nego što je postao ruski patrijarh, a veruje se da i dalje jeste u službi, koja sada radi pod imenom Federalna služba bezbednosti (FSB).



O praksi FSB da koristi crkvene zvaničnike kao paravan svedoči, pored slučaja Vasijan, i činjenica da Federalni istražni biro Sjedinjenih Američkih Država (SAD) trenutno vodi istragu protiv Dmitrija Petrovskog, zaposlenog u istom odeljenju za spoljne crkvene odnose Moskovske Patrijaršije, pod sumnjom da radi za ruske obaveštajne službe, prenosi portal "Meduza".

Ko je Vasijan?

Vasijan je rođen kao Nikolaj Valerijevič Zmeev 1975. Njegova zvanična biografija ne kaže gde, ali procureli ruski dokumenti pokazuju da je njegovo mesto rođenja grad Berezniki u ruskoj Permskoj pokrajini.



Godine 1998. diplomirao je na Bogosloviji u Moskvi, a 2002. na Moskovskoj bogoslovskoj akademiji sa doktoratom iz teologije. Pod imenom Vasijan zamonašen je 2. aprila 1999. godine.



Prema njegovoj zvaničnoj biografiji iz 2002. godine, nastavnik je drevnih jezika u Moskovskoj Bogosloviji, koja se nalazi u gradu Sergijev Posad.



Od 2004. do 2015. godine bio je prorektor za obrazovnu delatnost Bogoslovije i akademije. U septembru 2015. godine, ukazom patrijarha Kirila, postavljen je za predstavnika Rusije u Beloruskom egzarhatu.

Vasijan je tada još bio iguman. Kalin Janakijev, filozof i teolog ima informaciju da su u tom periodu studenti podneli prijavu protiv Zmeeva zbog seksualnih napada.



"Slučaj je rasvetljen, Vasijan je poslat kao zamenik u Belorusiju", rekao je Janakijev.



O slučaju o kome teolog govori, postoji publikacija Sergeja Trofimova u lokalnim novinama "Alternativnaja gazeta" u decembru 2014, koja se poziva na pismo bogoslovaca. Među imenima profesora u žalbi je i Vasijanovo, pokazala je provera Radija Slobodne Evrope (RSE). Materijal je kasnije uklonjen sa sajta.



Trofimov nije putem Telegrama odgovorio na pitanja RSE o razlozima nestanka materijala. Taj slučaj pominje i ruski tabloid "Versija", koji navodi da FSB regrutuje crkvene funkcionere koji su homoseksualci jer im to omogućava da od službe zavise i zatim prave karijeru.

Posle niza skandala, 2018. godine, Vasijanov prethodnik u Sofiji – Filip (Vasilcev) – proteran je iz Bugarske. Takođe je proglašen personom non grata, iako je naknadno ponovo primljen u Bugarsku.



Tako je 7. marta 2018. godine Vasijan, koji već ima čin arhimandrita, zvanično preuzeo Rusku pravoslavnu crkvu u Sofiji.



Primljen je 28. novembra 2018. godine i u Imperijalno pravoslavno palestinsko društvo. Organizaciju, stvorenu u carsko vreme za obrazovanje i bogosluženje svetih mesta, sada vodi Sergej Stepašin. On je prvi direktor FSB-a, ima iskustvo u sovjetskim službama, ratu u Čečeniji i bio je na visokim pozicijama u nekoliko ruskih vlada. Stepašin je na listi sankcija Evropske unije zbog svojih aktivnosti u ilegalnoj aneksiji Krima (2014) i ruskom ratu u Ukrajini.



Prema procurelim podacima do kojih smo došli preko pretraživača himera-search.net, uprkos svom monaškom redu, koji podrazumeva skroman život, Vasijan je pre deset godina posedovao parcele za izgradnju vile i stambene zgrade u blizini Moskve.

Iako je fizički bio u Sofiji 2019. godine, na platnom spisku Ruske Patrijaršije, postoje i izveštaji da je primao platu i od trgovačke kompanije u Mitištu. Tu je naznačena i adresa u ulici "Saborna".

Odnosi bugarske i makedonske crkve

O rezultatima rada Ruske pravoslavne crkve u Bugarskoj i Severnoj Makedoniji posle 2018. godine, Goran Blagoev navodi primer da su iste godine crkve u obe države blizu zajedničkog obeležavanja 1000 godina Ohridske arhiepiskopije. To se ne dešava.



Nakon potpisivanja ugovora o dobrosusedstvu i prijateljstvu između Bugarske i Severne Makedonije 2017. godine, odnosi dveju crkava se uzavreli.



U novembru 2017. godine, Sveti sinod Makedonske pravoslavne crkve obratio se zvaničnim pismom Bugarskoj Patrijaršiji, u kojem je izrazio spremnost da prizna Bugarsku pravoslavnu crkvu (BPC) kao svoju matičnu crkvu, ukoliko se zalaže za prevazilaženje raskola i priznavanje njene autokefalnosti.



Makedonska crkva se proglasila autokefalnom 1967. godine i odvojila se od Srpske crkve, ali je pod raskolom i nije priznata od drugih pravoslavnih crkava.

Ovo se moglo promeniti 2018. godine, kada Bugarska Patrijaršija izrazila naklonost i podršku cilju ukidanja raskola i spremnost da pomogne da se makedonsko crkveno pitanje za njegovo rešavanje postavi u kanonski red pred ostalim pravoslavnim crkvama.

Međutim, BPC se predomislila nakon posete ruskog patrijarha Kirila Bugarskoj za državni praznik 3. marta 2018. Četiri dana kasnije stigao je Vasijan.

"Zvanično ništa nije odlučeno o makedonskom pitanju, iako je cela javnost očekivala da će čuti ruski stav. Izašlo se sa nekom lakonskom porukom da se o ovoj temi nije razgovaralo", priseća se događaja Goran Blagoev. Ali, po njegovim rečima, "zapravo, posledice u bugarsko-makedonskim kontaktima počele su da postaju veoma očigledne".



Prema Blagojevu, "u početku su 2017. počeli sa takvim optimističnim potezom", zatim su odnosi počeli da jenjavaju, da bi stigli do 2019. godine, kada je "bugarska crkva očigledno odustala od bilo kakvih aktivnosti" na tu temu.



Goran Blagoev je napomenuo da je Ruska crkva prisutna i u Bugarskoj i u Severnoj Makedoniji.



"Tamo ima i visokih sveštenika koji su pod ruskim uticajem", rekao je Blagoev.

"Stvari su došle do ovog tužnog rezultata za obe crkve. Jer zamislite bugarsko-makedonsko crkveno približavanje, kako bi to danas imalo pozitivniji uticaj na bilateralne političke odnose", dodao je on.

Kalin Janakijev je rekao da razlozi za proterivanje Vasijana iz Severne Makedonije jasno pokazuju da je on pokušavao da spreči priznanje Makedonske crkve, da doprinese trajnom raskolu u njoj, što utiče na međucrkvene odnose dve zemlje.



Prema njegovim rečima, "na neki način je sramota" da su bugarske službe bile "nesvesne njegovih aktivnosti" i što je Vasijana prvo otkrilo i sankcionisalo Skoplje.

Makedonsku pravoslavnu crkvu Carigradska patrijaršija priznala je tek 2022. godine, nakon postizanja kompromisa sa Srpskom pravoslavnom crkvom.



Slobodna Evropa je dobila Vasijanov ruski telefonski broj iz procurelih baza podataka više ruskih agencija. Nije odgovarao na pozive i poruke – ni pre informacije da ga Bugarska takođe proteruje. Na poziv, niko nije podigao slušalicu na fiksnom broju telefona Ruske crkve u Sofiji.



Ali sajt hrama ruskog dvora pokazuje da je Vasijan nakon proglašenja personom non grata u Skoplju dva uzastopna dana služio u bugarskom hramu "Sveta Sofija" zajedno sa prvosveštenicima BPC.



Slobodna Evropa je uputila pitanja Svetom sinodu o Vasijanovoj delatnosti, kao i Ministarstvu spoljnih poslova. Do objavljivanja materijala nisu dobijeni odgovori.