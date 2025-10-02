Mito i korupcija otkriveni u Bugarskoj zahvaljujući koncertu Robbieja Williamsa

"Robbie Williams je efikasniji u borbi protiv korupcije nego bugarske institucije."

Ovo je bila samo jedna od šala sa društvenih mreža nakon korupcijskog skandala povezanog s koncertom svjetske zvijezde održanog u glavnom gradu Bugarske 28. septembra.

Tako je ime Robbie Williamsa umjesto da se spominje zbog koncerta, završilo u potpuno drugom odjelu. I to bez njegove krivice.

Šta se dogodilo?

Vlasti su saopštile da da su inspektori za prevoz zaustavili pet od 22 kamiona koji su prevozili opremu za scenu na kojoj je trebao biti održan koncert.

Tvrdili su da se mora platiti kazna i tražili mito kako bi omogućili prolaz kamiona do destinacije.

Objavljeno je i da su inspektori čak koristili platformu Google Translate kako bi izrazili svoje zahtjeve, jer su imali barijere u komunikaciji. Dva vozača su odbila, ali su tri druga platila. Jedan je platio više od 300 eura.

Odgovor vlasti

Nakon što su vozači obavijestili policiju i Ambasadu Velike Britanije, dvije osobe su uhapšene i pokrenuta je istraga slučaja pod sumnjom na korupciju.

Prema vlastima, oni su radili u Upravi za automobile, agenciji koja je od 2012. odgovorna za kontrolu saobraćaja u Bugarskoj.

Policija je tokom pretresa pronašla 43.000 eura i više od 5.000 leva, bugarske valute, u gotovini. Dio novca bio je skriven u paklicama cigareta. Nađeni su i dokumenti stranih državljana koji su radili za transportne kompanije, kao i jednog bugarskog državljanina.

Prema riječima direktora Uprave za sigurnost na putevima i upravljanje saobraćajem Lyubomira Nikolova, dokumenti su oduzeti kao osiguranje, sve dok vozači ne plate traženi iznos.

Vlasti čekaju pregled snimaka s kamera koje su inspektori imali u svojim vozilima.

Prema riječima zamjenika direktora Uprave za prevenciju korupcije, Dimitara Kitanova, nema podataka o organiziranoj kriminalnoj grupi. Ako uhapšeni budu proglašeni krivima, mogli bi biti kažnjeni do šest godina zatvora i novčanom kaznom do 10.000 leva (oko 5.113 eura).

"Iskorijenit ćemo korupciju"

Bugarski ministar transporta Grozdan Karadjov obećao je "iskorjenjivanje korupcije."

Kasnije je saopćio da su četiri službenika otpuštena, da će se koristiti kamere na tijelu inspektora, uvesti rotacija među inspektorima te sprovesti nezavisna revizija agencije Uprava za automobile.

"Moramo se izviniti stranim vozačima koje je Uprava za automobile ucijenila na krajnje sramotan način. Oni su došli u Bugarsku da obave svoj posao, a suočili su se s korupcijom i iznudom. To je neprihvatljivo. Moramo se izviniti i bugarskim građanima, jer je ime Bugarske uvučeno u ovaj skandal", rekao je Karadjov medijima.

Pojedini mediji su izvijestili da su šefovi kompanija prisiljavali svoje podređene da uzimaju mito, što je izazvalo snažne političke reakcije. Premijer Rosen Zhelyazkov i ministar transporta Grozdan Karadjov predložili su da se Agencija za automobile stavi pod nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova, dok su lideri stranaka GERB i DPS, Novi početak, Boyko Borisov i Delyan Peevski, tražili potpuno ukidanje agencije.

Sindikati: Mito orkestrirano s najvišeg nivoa agencije

Predsjednik sindikalne organizacije, Alexander Ivanov, rekao je lokalnim medijima da će biti štrajkova i da se mora smijeniti cijeli menadžment agencije.

Godinama su vlasti odgovorne za kontrolu saobraćaja, kao i državne kompanije i politički predstavnici, optuživani za sistemsku korupciju, ali su kazne za takve prekršaje rijetke.

Bugarska je prošle godine zauzela 76. mjesto od ukupno 180 na Indeksu percepcije korupcije međunarodne organizacije Transparency International.