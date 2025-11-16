Zbog čega bugarske službe čuvaju rafineriju Lukoila u Burgasu?

Muškarci u uniformama u kancelarijama. Najave o raspoređivanju "sistema protiv dronova". Izvanredne najave Vijeća ministara o uključivanju Agencije za nacionalnu sigurnost, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane u osiguravanje lokacija u vlasništvu Lukoila u Bugarskoj i dijela kritične infrastrukture zemlje.

Ovo je slika nakon objave da su predstavnici službi, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane "preduzeli dodatne mjere kako bi obezbijedili sigurnost, uključujući i putem vode i zraka, u području Lukoilovih lokacija".

Namjeru jačanja sigurnosti uz pomoć Ministarstva unutrašnjih poslova i službi najavio je ministar pravde Georgi Georgiev prvog dana nakon što su Sjedinjene Države uvele sankcije ruskom Lukoilu i svim njegovim podružnicama, uključujući i one u Bugarskoj. Kao razlog naveo je incidente "na sličnim objektima" u Evropi.

U ponedjeljak, 10. novembra, je premijer Rosen Željazkov potvrdio da je intervencija službi, Ministarstva unutrašnjih poslova i vojske bila upravo zbog incidenata.

Obojica su govorili o dvije eksplozije - u rafineriji u Mađarskoj i u rafineriji u Rumuniji. Međutim, oba incidenta su lokalne kompanije najavile kao tehnički kvar koji nije povezan s potencijalnom sabotažom.

Istovremeno, uprkos posvećenosti jačanju mjera, ispostavilo se da bi moglo doći do curenja tona goriva iz naftovoda Lukoil u Bugarskoj.

Šta znamo o incidentima u Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj i kako Rusija pokušava to iskoristiti?

Šta se dogodilo u Mađarskoj i Rumuniji?

Ono što je neobično u vezi s incidentima u rafinerijama u Mađarskoj i Rumuniji jeste to što su se dogodili u roku od nekoliko sati.

U Mađarskoj je došlo do eksplozije i požara u najvećoj rafineriji u zemlji u Szasalombatu, koja se nalazi na Dunavu, 30 km od centra Budimpešte. Istraga je u toku od tada, a mađarske vlasti nisu objavile uzrok incidenta.

Rafinerija je dio mađarskog MOL-a i najveći je takav objekt u zemlji. Rafinerija uglavnom prerađuje rusku naftu, koju prima putem naftovoda Družba.

"Istraga je još uvijek u toku. Ne znamo da li se radilo o nesreći, kvaru ili vanjskom napadu", rekao je premijer Viktor Orbán.

Dodao je da se nada da slučaj nije povezan s riječima poljskog ministra vanjskih poslova Radoslawa Sikorskog, koji je rekao da se nada da će Ukrajina deaktivirati Družbu.

MOL kategorički odbacuje verziju o sabotaži. Kompanija je uvjeravala da svi sistemi koji nisu pogođeni požarom rade i da se rad rafinerije, iako smanjen, nastavlja.

Sve se ovo dogodilo neposredno prije posjete Viktora Orbana Sjedinjenim Američkim Državama. U Washingtonu se sastao s Donaldom Trumpom i uspio osigurati izuzeća od američkih sankcija za plinovod Turski tok, kao i za Družbu.

Gotovo istovremeno s eksplozijom u Mađarskoj, sličan incident se dogodio i u Rumuniji. Tamo je, u rafineriji Petrotel kompanije Lukoil u Ploiestiju, 58-godišnji muškarac povrijeđen u eksploziji koja je, prema prvim izvještajima, uzrokovana nakupljanjem plina nastalog otpadom koji je probio okno.

Lokalna policija i službe zaštite na radu pokrenule su istragu o navodnim kršenjima radnih propisa.

Čak i prije incidenta, rafinerija je najavila zatvaranje zbog modernizacije svoje baze, koje bi trebalo trajati do 30. novembra.

Poput Bugarske, Rumunija se suočava s poteškoćama u vezi s time kako nastaviti Lukoilovu imovinu u zemlji, posebno u vezi s rafinerijom Ploiesti. Informacije o njenoj mogućoj prodaji postoje od 2016. godine.

Kako je Rusija iskoristila incidente i izmislila još jedan?

Ruska štampa izvještavala je detaljno o obje eksplozije. Ruski list Kommersant povezao je dva incidenta i naglasio da je glavna sličnost bila korištenje ruske nafte u oba kompleksa.

Dva dana nakon incidenata, priča o sličnom incidentu u najvećoj slovačkoj rafineriji, koja se nalazi u blizini Budimpešte, proširila se na brojnim češkim društvenim mrežama. To su kategorički negirale i lokalna kompanija i slovačke vlasti.

Objave je proslijedila grupa za dezinformacijsku kampanju Letsdata rusko-ukrajinskoj web stranici CZNews Info, izvještava Kievindependent.

U ruskim medijima i na društvenim mrežama, ova nepostojeća eksplozija povezana je i sa riječima Sikorskog i sa napadima ukrajinskih snaga na ruske energetske infrastrukturne objekte, izvještava Kievindependent.

Da se "izvuče" 7 tona goriva iz kritične infrastrukture

Iako je 24. oktobra Vijeće ministara najavilo pojačane mjere sigurnosti vezane za infrastrukturu Lukoila u Bugarskoj, početkom novembra policija u Staroj Zagori objavila je da je privela četiri muškarca osumnjičena za direktno vađenje dizela iz naftovoda u blizini Stare Zagore kojim upravlja Lukoil.

Iz optužnica koje su kasnije podnesene jasno je da je izvađeno gorivo u količini od oko 7 tona i da su optuženi na tome radili mjesec dana. Ostalo je nejasno kako se to moglo dogoditi u tom periodu, budući da sve količine i kretanje goriva mora biti strogo kontrolisano od strane države.

Optužba za krađu u posebno velikim razmjerima mogla bi četvoricu osumnjičenih dovesti u zatvor do 20 godina.

Tokom godina, poslovanje Lukoila u Bugarskoj i stepen kontrole nad onim što se događa u rafineriji, bazi Rozenec i način na koji kompanija plaća poreze bili su predmet skandala, novinarskih istraga i brojnih inspekcija.

Godinama Komisija za zaštitu konkurencije (KZK) nije pronašla dokaze o dominantnom položaju Lukoila, ali se to promijenilo nakon pada trećeg kabineta stranke Građani za evropski razvoj Bugarske (GERB) pod premijerom Bojkom Borisovim 2021. godine.