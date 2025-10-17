Unutar tvornice kamikaza dronova u Bugarskoj

Niz posjeta bugarskih vojnih i državnih dužnosnika malom gradu Samokovu u posljednjih nekoliko mjeseci upućuje na rastuću važnost onoga što jedna tvrtka ovdje proizvodi.
Tvornica Samel-90, smještena južno od bugarske prijestolnice Sofije, počela je s radom 1960-ih razvijajući elektroniku za bugarsku vojsku.
Sada, imajući na umu brze vojne promjene na ukrajinskom bojištu, tvrtka proizvodi zračno oružje i sustave za borbu protiv dronova.
"Počeli smo razvijati kamikaza dronove prije dvije godine", kaže Veneta Popova, voditeljica proizvodnje dronova u pogonu, za Radio Slobodna Europa (RSE).
"Trenutno proizvodimo oko 50 mjesečno, ali imamo kapacitete to utrostručiti", dodaje.
Unutar tvornice, letjelice koje podsjećaju na iranski dizajn Geran‐2 kamikaza dronova su u raznim fazama dovršetka.
Samel-90 je privatiziran nakon pada zemlje socijalističkog režima 1989. godine, a sada ga posjeduje Petar Georgiev, bivši zaposlenik pogona.
On kaže da je, uslijed sve većeg fokusiranja Europe na ratovanje dronovima, tvrtka zabilježila porast interesa za svoje naoružane dronove, kao i za svoje sustave za borbu protiv dronova.
No, dok Bruxelles najavljuje planirani "zid protiv dronova", koji bi štitio NATO-ove bočne strane, Georgiev za RSE navodi da je nejasno koliki bi potencijal Samel-90 imao u doprinosu obrambenom naporu EU.
"Može biti mjesta za nas, ali sve ovisi o bugarskoj vladi", kaže Georgiev.
Asortiman Samel-90 uređaja za ometanje dronova trenutno se prodaje Indiji, Egiptu i "drugim zemljama na istoku", po cijeni koja je djelić troška zapadnoeuropskih verzija iste tehnologije.
Georgiev kaže da za sada zapadnoeuropske države ne kupuju bugarsku tehnologiju.
"Naši proizvodi su jednako dobri kao njihovi, ali zemlje tamo paze na svoje proizvođače", ističe.
Takozvani krilo‐dron koji tvornica proizvodi, nazvan Samjet, mnogo je manji od svog iransko-ruskog pandana gotovo veličine jedrilice i opremljen je odgovarajuće manjim bojnim glavama.
Samjetovi koriste električni motor koji je tiši od zujanja Gerana na benzinski pogon, ali daje zračnom oružju relativno kratak domet od oko 100 km u usporedbi s preko 1.000 kmza Gerane.
Prema riječima Borislava Lazarova, šefu proizvodnje u radionici za dronove, izrada Samjeta traje između tri dana i tjedan dana – od početka do kraja.
Trenutačno je Kina svjetski lider u tehnologiji dronova, pri čemu je njezin brend DJI odgovoran za zapanjujućih 70 posto prodaje komercijalnih dronova diljem svijeta.
Mnoge tehnologije u dronovima kineske tvrtke, poput sustava za vizualno praćenje, imaju očite vojne primjene koje analitičari kažu da se neosporno koriste u njezinim programima oružanih dronova.
Za vlasnika Samel-90 Georgieva, naoružanje i protudronska tehnologija koja se proizvodi u Samakovu prvenstveno su bugarsko vlasništvo usred sve nestabilnije sigurnosne situacije u Europi.
"Moramo sami poduzeti korake i mjere, i pod 'mi' mislim Bugarsku kao državu", kaže i dodaje: "Smatram da imamo dovoljno tehnoloških sposobnosti svake vrste i ne bi se smjeli podcjenjivati".