Unutar tvornice kamikaza dronova u Bugarskoj

Sada, imajući na umu brze vojne promjene na ukrajinskom bojištu, tvrtka proizvodi zračno oružje i sustave za borbu protiv dronova.

Tvornica Samel-90, smještena južno od bugarske prijestolnice Sofije, počela je s radom 1960-ih razvijajući elektroniku za bugarsku vojsku.

Niz posjeta bugarskih vojnih i državnih dužnosnika malom gradu Samokovu u posljednjih nekoliko mjeseci upućuje na rastuću važnost onoga što jedna tvrtka ovdje proizvodi.

Unutar tvornice, letjelice koje podsjećaju na iranski dizajn Geran‐2 kamikaza dronova su u raznim fazama dovršetka.

"Počeli smo razvijati kamikaza dronove prije dvije godine", kaže Veneta Popova, voditeljica proizvodnje dronova u pogonu, za Radio Slobodna Europa (RSE).

Samel-90 je privatiziran nakon pada zemlje socijalističkog režima 1989. godine, a sada ga posjeduje Petar Georgiev, bivši zaposlenik pogona.

On kaže da je, uslijed sve većeg fokusiranja Europe na ratovanje dronovima, tvrtka zabilježila porast interesa za svoje naoružane dronove, kao i za svoje sustave za borbu protiv dronova.

No, dok Bruxelles najavljuje planirani "zid protiv dronova", koji bi štitio NATO-ove bočne strane, Georgiev za RSE navodi da je nejasno koliki bi potencijal Samel-90 imao u doprinosu obrambenom naporu EU.

"Može biti mjesta za nas, ali sve ovisi o bugarskoj vladi", kaže Georgiev.