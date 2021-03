Šta dalje nakon što je njemački CDU uzdrman pokrajinskim izborima?

Razočaravajući rezultati dvaju njemačkih državnih izbora tokom vikenda učinili su da vladajuća konzervativna stranka Hrišćansko-demokratska unija (CDU) iznenada izgleda ranjivo.

Trka da se postane nasljednik odlazeće kancelarke Angele Merkel u stranci sada izgleda širom otvorena, a savezni izbori krajem septembra odjednom se čine i mnogo nepredvidljivijima.

No, ono što je sada isuviše jasno jeste da će pandemija korona virusa i to koliko će dobro njom upravljati vlada od sada do jeseni imati najveći utjecaj na to kako će se u krajnjem slučaju odvijati njemačka superizborna godina.

Ne postoji način da se to zaobiđe, CDU je imao najgori učinak ikad u Baden-Württembergu, imućnoj jugozapadnoj državi s većim dijelom njemačkog automobilskog sektora, i u Rhineland-Palatinate, domu bivšeg kancelara i stranačkog velikana Helmuta Kohla.

Na oba mjesta, CDU je završio na dalekom drugom mjestu - u Baden-Württembergu, iza oživljenih Zelenih za predviđenih osam procentnih poena i sa sličnim rezultatom u Rhineland-Palatinate, ali ovaj put iza Socijaldemokrata.

Puno je napravljeno od nedavnih navoda o prevarama četiri različita i naizgled nepovezana političara CDU-a, pri čemu su dvojica od njih optuženi da su prihvatili provizije u vrijednosti nekoliko stotina hiljada eura kako bi olakšali vladine ugovore sa proizvođačima maski protiv COVID-a 19. I sigurno se čini da su skandale zapamtili birači, zaustavljajući sve šanse da stranka pobijedi u bilo kojoj od dvije države.

Pitanje je sada kako će CDU odgovoriti na krvarenje nosa u prvom krugu predizborne fešte 2021. godine. Još je pola godine do velike nagrade, saveznog glasanja, a stranka i dalje ima ugodnu dvocifrenu prednost u većini nacionalnih anketa, a projekcije pokazuju da će lako dobiti više od 30% glasova.

Partijski aparatčici će takođe željeti naglasiti da nikada nije bilo predviđeno da će CDU pobijediti u Baden-Wurttembergu ili u Rhineland-Palatinate.

I prošli su put bili vicešampioni na oba mjesta, iako sa manjom razlikom nego sada, a bili su i protiv popularnih regionalnih premijera. To su ipak bili regionalni izbori sa specifičnim lokalnim okusima i ne bi ih trebalo miješati s nacionalnim pitanjima, neki će tvrditi.

Ipak, regionalna i nacionalna pitanja često se stapaju, a mnoge druge stranke vide rezultate kao pokazatelj da bi se stvari mogle promijeniti i u Berlinu kasnije ove godine, i da će dominacija CDU-a odjednom biti manje sigurna.

Različite stranačke konstelacije na regionalnom nivou često su ispitna mjesta za slične koalicije u cijeloj zemlji, a u ovom slučaju posebno je bio zanimljiv Baden-Württemberg.

Državom vladaju Zeleni sa CDU-om kao mlađim koalicijskim partnerom od 2016. godine u takozvanoj zeleno-crnoj koaliciji (boja CDU-a u savezu sa bavarskom sestrinskom strankom CSU) i mnogi promatrači misle da će to biti i najizvjesnija postavka nakon saveznih izbora, ali sa zelenim kao mlađim koalicijskim partnerom.

Zeleni su jurišali na pobjedu u državi, sa blizu 33% glasova, i mogli bi opet koalirati sa CDU-om, ali bi također mogli odlučiti udružiti se sa socijaldemokratima (crveni) i liberalnim FDP-om (žuti) kako bi stvorili ono što se u Njemačkoj naziva "semafor koalicija". Takva koalicija već je postojala u Rhineland-Palatinate prije izbora, a mogla bi se nastaviti i nakon njih.

Sada se dosta špekuliše da bi ova kombinacija mogla djelovati i na saveznom nivou. Sa Zelenim, koji na izlaznim anketama imaju 20% podrške, socijaldemokratama koji uživaju nešto manju podršku i FDP-om sa oko 8-9%, jednoj od stranaka trebalo bi više vjetra u jedrima. Takođe je upitno da li bi se FDP, koji je na nacionalnom nivou ponekad desniji od CDU-a, pridružio takvoj postavci.

Druga opcija bila bi "Jamajka koalicija" po bojama zastave ove karipske države, koja obuhvaća FDP, CDU i zelene ili malo progresivnija fantazija u obliku crveno-crveno-zelene kombinacije u koju Zeleni i Socijaldemokrati uvlače često izbjegavanu krajnje lijevu stranku Linke.

Šanse su, međutim, i dalje na strani vlade koju vode konzervativci nakon izbora, vjerojatno u pratnji Zelenih. No, to će se desiti bez Angele Merkel koja će napustiti kancelarsku poziciju nakon 16 godina, koja je dominirala politikom u Berlinu i Europskoj uniji.

I dalje ostaje pitanje hoće li je novopečeni lider CDU-a Armin Laschet biti taj koji će morati uči u njene značajne cipele. Bolna dešavanja tokom vikenda potaknut će glasove da bi popularni bavarski premijer Markus Söder trebao postati kandidat te stranke.

Odluka bi trebala biti donesena negdje na proljeće, ali sada će vjerojatno biti donesena prije nego kasnije. I ono što je jasno je da će način na koji vlada upravlja pandemijom na kraju odlučiti kako će se odvijati nacionalni izbori. Merkel i CDU dobili su mnogo pohvala za početni odgovor na virus, ali nedavni skandali i ledenjački tempo uvođenja cijepljenja promijenili su raspoloženje u zemlji.

Krajnje desničarska Alternative für Deutschland (AfD) loše je prošla na regionalnim izborima nakon što je duživljena kao neodgovorna stranku koja je bila protiv zatvaranja, a iako postoji nekoliko drugih paralela CDU-u, način na koji će se baviti pandemijom odredit će u kojem će obliku i stranka i zemlja ući u post-Merkel doba.