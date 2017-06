'Mafijaška' prijetnja pritvorenom funkcioneru SDA

Posljednja prijetnja generalnom sekretaru Stranke demokratske akcije (SDA) Amiru Zukiću koji se nalazi u pritvoru pod optužbama za zluopotrebu položaja, ocjenjuju analitičari, prvi je otvoreni mafijaški čin koji pokazuje da se stvari otimaju kontroli.

Na njegovom je imanju, naime, nedavno pronađen ubijen konj, mafijaški potpis kojim mu se, kako tvrde brojni, prijeti da drži jezik za zubima. Zukić se nalazi u pritvoru pod optužbama da je zloupotrijebio položaj, odnosno posredovao u nezakonitzim zapošljavanjima u javnim kompanijama za šta je uzimao novac.

Konj, vlasništvo generalnog sekretara SDA Amira Zukića, nađen je mrtav na njegovom imanju. Ubijen je, kako se tvrdi, tupim predmetom. Scena primjerenija Siciliji nego Visokom, malom mjestu nadomak Sarajeva, plastičan je primjer ućutkivanja, baš kao u Coppolinoj režiji „Kuma“.

I poruka je, tvrdi Zukićev advokat Ahmed Žilić, kao preslikana.

"Moj klijent Amir Zukić dobio je ponudu koja se ne može odbiti! Poruka ima otprilike krvavi mafijaški rukopis i ona se odnosi na Amira Zukića", kazao je Žilić.

Zukić je jedan od glavnih aktera slučaja prodaje, odnosno kupovine radnih mjesta u javnim kompanijama, za šta mu se i sudi. Međutim, Žilić navodi kako je ovo tek kulminacija prethodnih upozorenja.

"Nije to samo u pitanju ubijen konj, već ubijen pas, jednom odsječena noga, pa poruka sa ovčijom glavom ostavljenom na retrovizoru auta. To datira od juna prošle godine i sve je prijavljeno. Nikada nikakve informacije ni postupanja, nikakve aktivnosti. To je nemoć. S jedne strane imamo mafijašku poruku, a imate i situaciju u kojoj je prije dvije i po godine predsjednica Suda BiH kaže kako u pravosuđu postoji mafija. Onda čovjek može uspostaviti hipotezu, ne još uvijek tezu, da li se tim mafijama upravlja iz istog centra?", komentariše Žilić.

Jedna od stvari koja već dugo intrigira kako javnost tako i pravnike, jeste zašto je Zukić od februara u pritvoru, i to ne u Sarajevu, iako mu se tu sudi, već u zeničkom zatvoru, što je presedan u dosadašnjim slučajevima.

Milioni u opticaju

I dok se to pravda mogućim uticajem na svjedoke ili optužene u predmetu, poznavaoci prilika navode kako se i za puno teže slučajeve nije određivala tako jaka mjera, uključujući i neke suoptužene u istom predmetu, što bi moglo ukazivati i na nešto drugo.

Iako se pamte mnogi krvavi kriminalni obračuni, ovako otvorene i brutalne prijetnje se ne pamte, kaže bivši ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Nermin Pećanac. Ovo se, navodi, otelo kontroli i pokazalo koliko je slaba pravna država, ali i da je politička mafija uzdrmana.

"Definitivno u BiH milioni su u opticaju. Mi kažemo kako su sudovi zatrpani, ali ja vam garantujem da se duplo više rješava daleko od očiju javnosti a kamoli da je u to uključeno pravosuđe ili bilo koja agencija za zaštitu zakonitosti. Očigledno je da je političko podzemlje uznemireno mnogim stvarima", ocjenjuje Pećanac.

Kad se Pandorina kutija otvori, dodaje Pećanac, mnogi bi mogli doći na red.

"Ovo je mnogo opasnije nego što na prvi pogled izgleda. Imali smo svi prijetnji kojimo se bavimo zaštitom zakona, imali smo tužioce i sudije kojima su auta zapaljena, kojima je nešto stavljano pod aute, ali ovo je sicilijanski primjer ili ćeš ćutati ili će ti biti ovo što smo poslali", komentariše Pećanac.

Povjerenje u pravdu se gubi, a ukoliko država ne reaguje sve se može oteti kontroli, ocjenjuje za RSE nekadašnji sudija državnog suda, a danas advokat Vlado Adamović.

"Zapravo je ovo došlo negdje do ruba čaše. Ja očekujem da se država organizuje, da što prije pronađe osobe koje uzimaju pravdu u svoje ruke. Da se što prije izreknu sankcije koje će pokazati u smislu opće prevencije da se tako nešto ne može raditi i da vraćamo polako vjeru u sudski sistem. A sudski sistem uvijek pozivamo da se organizuje i da rezultati budu takvi da će opće javno mnijenje početi mijenjati mišljenje o radu sudske vlasti", kaže Adamović.

Međutim, moguće je, upozorava Pećanac da je ovo tek početak obračuna kojem će se tek posvjedočiti.

"Tanka je linija između ove poruke, mafijaške, sicilijanske, ka sljedećem koraku, a to su pokušaji likvidacije ljudi koji imaju nešto reći, koji su zaštićeni svjedoci, saradnici pravosuđa ili običnih ljudi koji žele da se bore protiv kriminala i korupcije", zaključuje Pećanac.