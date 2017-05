Opozicija ne odustaje od smjena entitetskih vlada

Gotovo u isto vrijeme opozicione stranke u Republici Srpskoj i Federaciji BiH su uputile u parlamentarnu proceduru zahtjeve za smjenu vlada.

U Republici Srpskoj o toj temi bi se trebalo raspravljati 31.maja, dok je sudbina zahtjeva Socijaldemokratske partije (SDP) i Demokratske fronte (DF) u Federalnom parlamentu još uvijek na čekanju.

U oba slučaja osnovni motiv je katastrofalna ekonomska situacija u oba bosanskohercegovačka entiteta.

Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) kaže kako je u proteklih deset godina, prema analizi koju je provela opozicija, ukupan dug u Republici Srpskoj udvostručen, da je šest puta porastao servis duga u odnosu na izvorne prihode u entitetskom budžetu, te da je sedam puta porastao iznos za otplatu kredita u godišnjem budžetu.

"Da je čak deset puta porastao dug zdravtsvenih ustanova prema penzijskom fondu za doprinose koje trebaju da uplaćuju, da je životni standard Republike Srpske manji za trideset posto, da je negativna stopa prirodnog priraštaja u Republici Srpskoj u 2016. godini iznosila čak 35%, tri banke su propale za ovih godinu i po dana, tri puta su porasli gubici skoro svih javnih preduzeća. Mislim da su ovo dovoljni pokazatelji za opoziv Vlade", poručuje Borenović.

Zahtjev za smjenu Vlade Federacije BiH uputile su opozicione stranke - SDP i DF. Jedan od razloga je, kako su naveli, što je Federalni parlament oborio izvještaj o radu, a zatim i o izvršenju budžeta.

"Ta zapravo dva akta pokazuju da se parlamentarna većina igra sa Vladom Federacije, jer su dva ključna dokumenta oborili", kaže Đenan Džonlagić iz DF-a.

Pranje ruku ili protesti

Čelni ljudi u obje entitetske vlade negiraju probleme u funkcionisanju izvršnih institucija, tvrdeći da razloga za smjenu nema.

Istovremeno, i analitičari su podijeljeni u mišljenju o tome da li je pravi trenutak za smjenu vlada, s obzirom da će za manje od godinu i po biti održani parlamentarni izbori.

Ekonomista Damir Miljević ocjenjuje kako se čudi da opozicija i ranije nije postavljala pitanje smjene vlade, jer su ekonomski pokazatelji to zahtijevali.

"Mislim da je ovaj trenutak izabran iz jednog vrlo jednostavnog razloga, jer svi ekonomski parametri, počev od prosječne neto plate koja je za 20 maraka manja nego što je bila prije par mjeseci, do stanja u budžetskim fondovima, socijalnih buntova željezničara ili radnika u šumarstvu, je bio presudan okidač da se to uradi sada. Ukoliko prijedlog ne prođe, opozicija ima dvije varijante - ili da 'opere ruke' ili da građane izvede na proteste", navodi Miljević.

Za razliku od Miljevića, ekonomistica Svetlana Cenić tvrdi kako sada uopšte nije trenutak za traženje smjene entitetskih vlada.

"Po meni, logičnije bi bilo da je opozicija, ako hoće već nešto da učini, krenula na teren od vrata do vrata, od čoveka do čoveka, razbijala strah kod ljudi od vlasti, edukovala ih, zastupala njihove konkretne probleme. Ove inicijative mislim da se mogu pretvoriti u svoju suprotnost i da vlast, s obzirom da ima većinu, arogantno dezavuiše bilo kakvu inicijativu. To će se desiti i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH. To dovoljno govori kakvi će ishodi inicijativa biti", poručuje Cenić.

Kakva će biti sudbina inicijativa u Parlamentu Federacije BiH u ovom trenutku teško je prognozirati. No, ukoliko 31.maja na dnevnom redu Skupštine Republike Srpske ne bude opoziv postojeće vlade, iz opozicije najavljuju da od zahtjeva ne odustaju ni u periodu nakon toga.