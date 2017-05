Sijamija: Publika se vraća pozorištu

U Sarajevskom bosanskom kulturnom centru, od 12. do 20. maja, održan je prvi Festival pozorišne komedije – Osmjeh Sarajeva. Festival smijeha, u devet dana, ponudio je ljubiteljima pozorišne umjetnosti niz vrhunskih predstava renomiranih pozorišnih kuća iz regije, a Sarajevo učinilo regionalnom prijestolnicom dobre zabave i kvalitetnog humora.

Selektor programa Festivala Ermin Sijamija kaže kako je "misija da se u narednih nekoliko godina stvori neko jezgro publike koja će rezervisati svoje vrijeme za ovaj naš Festival komedije - Osmijeh Sarajeva".

RSE: Koliko ste zadovoljni prvim festivalom? Da li je ispunio vaša očekivanja?

Sijamija: I više sam nego zadovoljan. Obzirom da je prvi festival, očekivao sam puno više organizacijskih grešaka, stvari koje možda nismo stigli, ili nismo uspjeli dovršiti. Od ovoga što je do sada urađeno i što je viđeno u ovih par dana, izuzetno je mali broj propusta organizacijske prirode kojima kompletna ekipa nije zadovoljna. Sve smo popisali, tako da ćemo ih sljedeću godinu ispravljati.

I oficijelnim, glavnim dijelom programa festivala, sam jako zadovoljan. Za prvi festival smo dobili vrlo značajna i vrlo eminentna pozorišta, koja su rado prihvatila poziv da dođu u Sarajevo i da budu dijelom prvog festivala. Tu je bio još veliki broj pozorišta koji su prijavili svoje predstave. Samo je osam takmičarskih dana. Uspjeli smo da se organizujemo i da izvučemo od svih prijavljenih predstava osam najboljih.

RSE: Predstavom "Ustav Republike Hrvatske", satiričnog kazališta Kerempuh iz Hrvatske, svečano je otvoreno prvo izdanje regionalnog festivala Osmijeh Sarajeva. Kako su Sarajlije reagovale na predstavu, obzirom da se dotiče, za naše društvo, još uvijek nekih tabu tema?

Sijamija: Ne znam šta je danas kod nas tabu tema?! Sve nas je toliko dotaklo i sve nas je pogodilo, da nama ništa više nije tabu. Publika je predstavu prihvatila jako dobro. Mislim da je jedna od dvije predstave koja bi osvojila nagradu publike. Nemamo nagradu publike, bar ne za ovaj prvi festival, ali mislim da bi predstava "Ustav Republike Hrvatske" bila visoko ocijenjena od publike.

Super su reagovali ljudi, sama predstava je dobra, kvalitetna, glumačka igra na vrlo zavidnom nivou. Ono što je najbolje od te predstave to je sam tekst Ante Tomića i Rajka Grlića, na koji je publika fenomenalno reagovala.

RSE: Osim ove, koliko je još predstava u konkurenciji festivala i iz kojih država?

Sijamija: Sve ukupno je devet noći festivala, od toga je osam predstava u takmičarskom dijelu. Predstava "Dame biraju" je izvedena u čast nagrađenih, zadnju noć festivala. To su predstave iz Makedonije, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i BiH. Fali nam još samo Slovenija, ali se nadam da ćemo sljedeće godine imati i neku predstavu iz Slovenije.

RSE: Koliko su građani Sarajeva zainteresovani za komediju?

Sijamija: Prateći do sada rad pozorišta, i iz iskustva koje imam, u pozorištima u Sarajevu najviše su bile posjećene predstave koje su bile komedije. Odaziv publike na festival je dobar i zadovoljavajući za prvi festival. Nisu tu samo u pitanju predstave i kvalitet pozorišta koji dolaze, nego festival, kao i pozorište, gradi svoju publiku.

Naša misija je u narednih nekoliko godina da stvorimo neko jezgro publike koja će rezervisati neko svoje vrijeme za ovaj naš Festival komedije - Osmijeh Sarajeva. Publika jedva čeka komediju, čeka dobre predstave. Mislim da će sve ovo, što uradimo u narednim godinama, da raste i da se razvija.

RSE: Iako se festival zove Festival komedije, može li se reći da je i ovaj festival još jedan od načina i potvrda da je i dalje pozorište angažovani dio umjetnosti?

Sijamija: Svakako. Kada sam pravio selekciju za festival, dogovorio sam se sa ljudima iz organizacije da to ne budu samo komedije, nego da budu predstave koje će govoriti o nekim aktualnim stvarima, škakljivim temama, o nečemu što nas muči, razdire, što je problem, što je poremećeni dio društva. To se sve, kroz predstavu komičnog žanra, gleda na komični način i urađeno je na komični način. Sve devijacije društva se ismijavaju kroz te predstave.

RSE: Može li se reći da se kroz komediju na taj satiričan, često ciničan način, lakše prihvati kritika društva, lakše se dopire do publike i ukaže im se na te devijantne situacije u ovom društvu?

Sijamija: To je mač sa dvije oštrice jer kroz komediju ćete lakše privući publiku da dođe i da pogleda te stvari. S druge strane, kada im to plasirate kroz smijeh, a ne na pravi način, može biti vrlo opasno jer publika može da ne shvati te stvari ozbiljno. I kvalitet same satire i samog tog žanra je u tome da nasmije publiku, ali i da natjera publiku, kada izađe sa predstave, da razmišlja i dalje o tome, da kažu da su bili duhoviti, ali da je to, o čemu predstava govori, ipak problem i devijacija društva.

RSE: Festival ima i prateći program, okrugle stolove, nastupe domaćih, ali i regionalnih bendova i muzičara. Zbog čega ste se odlučili za to sve i koliko je teško kombinovati sve te sadržaje?

Sijamija: Okrugli sto je vrlo bitan dio jednog festivala, pogotovo kada govorimo o predstavama koje su na jedan način angažirane. Bile su vrlo zanimljive rasprave i razgovori koji su se vodili nakon predstava.

Nekako smo htjeli da kompletiramo sve, da publika, koja je pogledala predstavu, poslije toga može da provede svoje vrijeme uz neki bend i dobru muziku, da bi se stvorila kompletna festivalska atmosfera.

Kada igram sa svojim pozorištem na nekom festivalu, obično samo odigramo predstavu, a poslije nema nekog druženja. Bude malo prazno. Navikli smo poslije predstave malo porazgovarati sa publikom, sa ljudima koji su gledali predstavu, da nam kažu svoje mišljenje, da kažu mišljenje o predstavi. Družiš se sa ljudima koje nisi dugo vidio, sa kojima nemaš priliku da se često družiš. Zato smo i napravili taj drugi dio, prateći dio festivala.

RSE: Festival je takmičarskog karaktera, predvidjeli ste i nagrade. O kakvim nagradama je riječ?

Sijamija: Htjeli smo da bude glumac u prvom planu jer glumac je taj koji u komediji daje najveći doprinos, koji zabavlja publiku, zbog kojeg publika dolazi. Od pet mogućih nagrada, četiri su glumačke – za glavnu mušku, za glavnu žensku ulogu, za najboljeg mladog glumca, najbolju mladu glumicu. Peta nagrada je za najbolju predstavu u cjelini.

RSE: Koliko je Sarajlijama, građanima BiH, do smijeha, obzirom na svakodnevne poteškoće sa kojima se susreću?

Sijamija: I u najtežim situacijama, kada je bio rat, mi smo voljeli smijeh. Mislim da ne postoji teža situacija od te. Sarajlije su se smijale, Sarajlije su i tada išle u pozorište. U tom periodu se pravio veliki broj komedija, veliki broj dobrih predstava. Mislim da je za Sarajlije smijeh, i dobra predstava, bijeg od traumatične, ružne situacije u zemlji u kojoj živimo i od svega što ih pritišće.

Neki pokazatelj u zadnje četiri godine pokazuje trend da se ljudi vraćaju pozorištu. Vidim da su pozorišta jako posjećena, da im se publika vraća i da to voli. Imam osjećaj da im je malo dosadilo i da su shvatili da su sadržaji koji se nude na televizijama prilično jeftini i prilično dosadni. Sarajlije su ipak željni smijeha i željni dobrih predstava.