Grupa demobilisanih boraca Armije RBiH, koji su iz nekoliko gradova Tuzlanskog kantona četiri dana pješačili do Sarajeva protestvuje ispred zgrade Vlade Federacije BIH. Prešli su 190 kilometara, jer su kako kažu izabrali teži put do rješavanja svog statusa i mjesečne naknade u iznosu minimalne penzije u Federaciji BiH, a to je 326 KM.